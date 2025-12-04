Rosalía confirmó dos fechas en Buenos Aires: cuándo toca en el Movistar Arena y cuánto salen las entradas Luego de su extenso paso en el país, la cantante española regresará en el marco de su gira Lux Tour 2026 en agosto y los tickets se pondrán a la venta en los próximos días. + Seguir en







Rosalía se presentará en Buenos Aires. Redes sociales

Luego de su visita por Buenos Aires en donde conoció distintos puntos turísticos, vistió la Bombonera y los programas más representativos, Rosalía regresará al país, pero esta vez para presentarse con su música en el marco de su gira Lux Tour 2026 y será en el Movistar Arena en dos fechas de agosto.

En plena promoción de su último disco, una obra conceptual en la que le canta a Dios en 14 idiomas, se confirmó que tocará el 1 y 2 de agosto en el país. Las entradas estarán disponibles únicamente a través de la página oficial del Movistar Arena. Los clientes del banco Santander podrán adquirirlas el 10 de diciembre a las 10.

Mientras que, la venta general estará disponible desde el jueves 11 de diciembre a las 10. Además, habrá 6 cuotas sin interés con la tarjeta del banco que tiene la preventa. Por el momento, no hay información respecto a los precios de las entradas.

rosalia y charly 29-11-25 Rosalía llegó a Buenos Aires el pasado miércoles para filmar un nuevo videoclip para su disco Lux. Antes de retirarse, se encontró con Charly García. En su visita al país, Rosalía profundizó su conexión con la ciudad y la cultura argentina, ya que asistió a una charla de la escritora Mariana Enríquez y se encontró con Charly García. También estuvo en Luzu TV.

Rosalía también se presentará en América Latina y pasará por el Movistar Arena de Chile el 24 y 25 de julio, per también el 10 de agosto viajará al Farmasi Arena en Río de Janeiro.