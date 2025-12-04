IR A
IR A

Rosalía confirmó dos fechas en Buenos Aires: cuándo toca en el Movistar Arena y cuánto salen las entradas

Luego de su extenso paso en el país, la cantante española regresará en el marco de su gira Lux Tour 2026 en agosto y los tickets se pondrán a la venta en los próximos días.

Rosalía se presentará en Buenos Aires.

Rosalía se presentará en Buenos Aires.

Redes sociales

Luego de su visita por Buenos Aires en donde conoció distintos puntos turísticos, vistió la Bombonera y los programas más representativos, Rosalía regresará al país, pero esta vez para presentarse con su música en el marco de su gira Lux Tour 2026 y será en el Movistar Arena en dos fechas de agosto.

Elton John confirmó que perdió la visión en uno de sus ojos.
Te puede interesar:

Elton John confirmó que se está quedando ciego: "Perdí mi ojo derecho y el izquierdo tampoco está bien"

En plena promoción de su último disco, una obra conceptual en la que le canta a Dios en 14 idiomas, se confirmó que tocará el 1 y 2 de agosto en el país. Las entradas estarán disponibles únicamente a través de la página oficial del Movistar Arena. Los clientes del banco Santander podrán adquirirlas el 10 de diciembre a las 10.

Mientras que, la venta general estará disponible desde el jueves 11 de diciembre a las 10. Además, habrá 6 cuotas sin interés con la tarjeta del banco que tiene la preventa. Por el momento, no hay información respecto a los precios de las entradas.

rosalia y charly 29-11-25
Rosalía llegó a Buenos Aires el pasado miércoles para filmar un nuevo videoclip para su disco Lux. Antes de retirarse, se encontró con Charly García.

Rosalía llegó a Buenos Aires el pasado miércoles para filmar un nuevo videoclip para su disco Lux. Antes de retirarse, se encontró con Charly García.

En su visita al país, Rosalía profundizó su conexión con la ciudad y la cultura argentina, ya que asistió a una charla de la escritora Mariana Enríquez y se encontró con Charly García. También estuvo en Luzu TV.

Rosalía también se presentará en América Latina y pasará por el Movistar Arena de Chile el 24 y 25 de julio, per también el 10 de agosto viajará al Farmasi Arena en Río de Janeiro.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La artista es una de las figuras más influyentes y ricas del mundo del entretenimiento.

El gasto millonario de Taylor Swift para la boda del año: revelaron datos secretos de su ceremonia

El intérprete contó cómo hace para mantenerse activo y vital más allá de la edad.

"Es mi terapia personal": Diego Torres reveló un cambio radical en su vida

Inaugurarán una esquina en homenaje a Charly García.

Charly García tendrá su propia esquina en la Ciudad: cuándo y dónde será su inauguración

play

BM lanzó su primer disco: "Se lo mostré a mi vieja y lo primero que hizo fue llorar"

La entrevista de Virginia da Cunha sirvió como una confirmación oficial de la situación.

"Quedamos todas recalculando": Virginia da Cunha confirmó que Lissa Vera se bajó de Bandana

El cantante envió un emotivo mensaje a sus fans después del siniestro fatal.

"No existen palabras que alivien algo así": el dolor de Axel por la tragedia de sus fanáticas

últimas noticias

El lazo XL marca la nueva tendencia en la punta del árbol.

Adiós a la estrella en el árbol de Navidad: esto es lo que se va a usar en estas Fiestas

Hace 9 minutos
Jorge Macri se refirió al fallo del TSJ porteño. 

Jorge Macri celebró el fallo de la Corte porteña que limitó las indemnizaciones laborales

Hace 14 minutos
Un pasaje de Caballito se convertirá en el Callejón Diagon de Harry Potter.

Un pasaje de Caballito se transformará con la magia de Harry Potter

Hace 17 minutos
El ladrón quedó registrado por las cámaras de seguridad.

Volvieron los "robaporteros": lo arrancaron de un edificio en Belgrano

Hace 32 minutos
Detuvieron a diez guardias de una cárcel de Córdoba acusadas de golpear brutalmente a un interno trans

Detuvieron a diez guardias de una cárcel de Córdoba acusadas de golpear brutalmente a un interno trans

Hace 35 minutos