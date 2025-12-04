Rosalía confirmó dos fechas en Buenos Aires: cuándo toca en el Movistar Arena y cuánto salen las entradas

Luego de su visita por Buenos Aires en donde conoció distintos puntos turísticos, vistió la Bombonera y los programas más representativos, Rosalía regresará al país, pero esta vez para presentarse con su música en el marco de su gira Lux Tour 2026 y será en el Movistar Arena en dos fechas de agosto.
En plena promoción de su último disco, una obra conceptual en la que le canta a Dios en 14 idiomas, se confirmó que tocará el 1 y 2 de agosto en el país. Las entradas estarán disponibles únicamente a través de la página oficial del Movistar Arena. Los clientes del banco Santander podrán adquirirlas el 10 de diciembre a las 10.
Mientras que, la venta general estará disponible desde el jueves 11 de diciembre a las 10. Además, habrá 6 cuotas sin interés con la tarjeta del banco que tiene la preventa. Por el momento, no hay información respecto a los precios de las entradas.
En su visita al país, Rosalía profundizó su conexión con la ciudad y la cultura argentina, ya que asistió a una charla de la escritora Mariana Enríquez y se encontró con Charly García. También estuvo en Luzu TV.
Rosalía también se presentará en América Latina y pasará por el Movistar Arena de Chile el 24 y 25 de julio, per también el 10 de agosto viajará al Farmasi Arena en Río de Janeiro.