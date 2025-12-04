IR A
La dramática película de Netflix que es un éxito: ideal para los amantes del género policial

Este título se convirtió en un verdadero éxito mundial y se posicionó rápidamente como una de las ofertas más destacadas del gigante del streaming.

Propone una reformulación de las mitologías del cine de gangster de los años treinta.

Netflix

La combinación del género policial con historias basadas en hechos reales siempre llama la atención. Emboscada Final no iba a ser la excepción. Netflix incorporó a su catálogo esta producción que reúne esa combinación y que está quedándose con la elección de buena parte de los suscriptores fanáticos del cine de drama criminal.

Este estreno volvió a instalar el interés por casos que dejan más preguntas que respuestas.
Esta película estadounidense de 2019 dirigida por John Lee Hancock, escrita por John Fusco y protagonizada por Kevin Costner y Woody Harrelson, explora la persecución de dos de los criminales más famosos de la historia norteamericana.

Emboscada final dura dos horas y se estrenó digitalmente el 29 de marzo de 2019 luego de un lanzamiento limitado en cines. Esta producción presenta una visión alternativa de la historia de Bonnie y Clyde al enfocarse en los agentes que les dieron caza. Con una historia que atrapa desde el primer minuto, se destaca entre la sección de películas aclamadas por la crítica y no para de sumar reproducciones desde su llegada a la plataforma.

La filmación tuvo lugar en marzo de 2018 en Luisiana y varios sitios históricos, incluida la ruta donde fueron acribillados los famosos criminales. Kevin Costner despliega todos sus dotes actorales y mantiene al espectador atrapado durante toda la proyección en una historia que propone una reformulación de las mitologías del cine de gangster de los años treinta, centrándose en personajes a quienes no se había prestado atención anteriormente.

Netflix: sinopsis de Emboscada final

Emboscada final sigue la historia de Frank Hamer y Maney Gault, dos exrangers de Texas que vuelven a su antiguo trabajo como cazadores de fugitivos después de estar retirados. Estos agentes federales son llamados a ponerle punto final a la carrera criminal de Bonnie y Clyde, la famosa pareja de delincuentes que se convirtieron en fenómenos de masas durante la depresión económica de los años treinta. Los dos protagonistas deben seguir los pasos de estos criminales que pusieron en jaque a las fuerzas del orden del país, quienes eran adorados por la opinión pública que los veía como actualizaciones de Robin Hood.

La trama se desarrolla durante la década de 1930 cuando Hamer y Gault se enfrentan no solo a estos jóvenes, sino también a la percepción pública de su época que los había convertido en estrellas comparables a las del cine. La película explora las contradicciones de una situación donde los villanos, a ojos del público, son quienes protegen a la ciudadanía, mientras que los delincuentes son vistos como héroes.

Tráiler de Emboscada final

Reparto de Emboscada final

  • Kevin Costner como Frank Hamer
  • Woody Harrelson como Maney Gault
  • Kathy Bates
  • John Carroll Lynch
  • Kim Dickens
  • Thomas Mann
  • William Sadler
