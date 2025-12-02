Esta es la playa uruguaya que tiene aguas cálidas y combina relax y paisaje

Un rincón templado invita al descanso en un entorno natural cargado de historia. La zona ofrece accesos sencillos y opciones para disfrutar del mar todo el año.

Es una de las zonas más atractivas de la región para disfrutar de días al aire libre.

Este destino uruguayo se caracteriza por su costa tranquila , aguas templadas y un ambiente ideal para quienes buscan descansar frente al mar. Su ubicación y su clima agradable lo convierten en una de las zonas más atractivas de la región para disfrutar de días al aire libre.

Con una identidad marcada por la naturaleza y un desarrollo turístico que creció sin perder su esencia, este rincón de la Costa de Oro se convirtió en un refugio elegido por familias, parejas y viajeros que desean relajarse sin alejarse demasiado de los centros urbanos. Además, cuenta con propuestas culturales, gastronomía variada y actividades que enriquecen la experiencia.

La mezcla de paisajes arbolados, construcciones emblemáticas y playas amplias crea un ambiente tranquilo que permite que sea posible recorrer sus caminos y descubrir su historia, su cultura y sus vistas únicas al amanecer y al atardecer.

A pocos kilómetros de Montevideo se encuentra Atlántida , una ciudad costera del departamento de Canelones que logró conservar su carácter de refugio natural pese al crecimiento turístico. Sus playas de arena clara y el mar templado se extienden a lo largo de kilómetros rodeados de pinos, eucaliptos y acacias, generando un paisaje apacible en cualquier momento del día.

El lugar tiene un fuerte vínculo con los inicios del siglo XX , cuando un grupo de estudiantes de medicina impulsó la forestación de la zona. Con el tiempo, aquel entorno silvestre se transformó en un balneario que atrajo a familias que buscaban descanso y tranquilidad. Durante las décadas siguientes aparecieron viviendas de veraneo, hoteles y mejoras urbanas que consolidaron su crecimiento sin alterar el entorno natural que lo distingue.

Atlántida 2.png Uruguay Natural

Además de su paisaje costero, Atlántida guarda curiosidades culturales vinculadas a figuras como Pablo Neruda y Julio Sosa. Uno de los puntos más visitados es El Águila, una construcción de aspecto singular diseñada por Natalio Michelizzi y levantada en 1945. rodeada de mitos y teorías que alimentaron su fama, esta estructura fue creada como un atractivo visual frente al mar y hoy es una parada obligada para quienes recorren la zona.

Llegar desde Buenos Aires es muy fácil. Muchos turistas se inclinan por cruzar el Río de la Plata en ferry hacia Colonia y luego continuar en micro desde esa ciudad o desde Montevideo. Diversas empresas suelen ofrecer viajes que llegan a Atlántida en menos de una hora. También existe la posibilidad de volar al Aeropuerto Internacional de Carrasco y completar el trayecto por la ruta en apenas 30 minutos.

Otra alternativa es viajar en auto, ya sea cruzando por el Puente Internacional General Artigas o embarcando el auto en un ferry. Desde Montevideo, la Ruta Interbalnearia conecta de forma directa con este punto de la Costa de Oro.