Lionel Messi confesó cuál es su sueño en el fútbol argentino: "El patio de mi casa"

A los 13 años, por problemas de salud, Messi debió viajar a Barcelona para hacer un tratamiento

Lionel Messi tiene una deuda pendiente de jugar en el fútbol argentino, pero su sueño siempre estuvo ligado a su tierra. Recientemente, confesó que siempre tuvo la ilusión de vestir los colores de Newell’s, lugar donde hizo sus primeros pasos en el deporte: "El patio de mi casa".

Durante una entrevista mano a mano con SportsCenter, el actual jugador de Inter Miami habló sobre su vínculo con Rosario y el club de su infancia y con el cual no logró hacer recorrido que suelen hacer los juveniles en Argentina ya que su vida “cambió totalmente”. “Mi sueño de chico era jugar en la Primera de Newell’s. iba a la cancha, jugaba ahí y soñaba con ser profesional de Newell’s”, reconoció.

“Pero mi vida cambió totalmente porque me fui con 13 años, debuté en el Barcelona y todo lo que me pasó que jamás lo hubiera soñado, ni en mis mejores sueños. Realmente viví cosas muchos más grandes de las que me llegué a imaginar”, se sinceró, haciendo referencia a su viaje a España debido al déficit de la hormona del crecimiento, una enfermedad por el cual debió hacer un tratamiento en el Viejo Continente.

Messi volvió a hablar de su posibilidad de jugar el Mundial 2026 Durante la misma entrevista, Lionel Messi no le escapó a la posibilidad de disputar el próximo Mundial, algo que aún no confirmó.

A horas del sorteo del Mundial 2026 y de cara a la cita mundialista en el país donde actualmente juga en el Inter Miami, dejó una leve ilusión: “Voy a ir día a día, siendo sincero e intentando ser realista y sentirme bien. Este año me sentí muy bien”.

En ese sentido, reconoció que tiene contacto frecuente con el entrenador Lionel Scaloni sobre su rol en la competencia mundialista donde la Selección argentina defenderá el título. “La verdad es que lo venimos hablando. Lo venimos hablando desde hace tiempo y siempre me dice que por él le gustaría que esté del lugar que me toque o que sea. Tenemos una relación de mucha confianza y podemos hablar de todo”, indicó.