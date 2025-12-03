3 de diciembre de 2025 Inicio
Turismo en Argentina: el pueblito que tiene cascadas y produce yerba mate

Este pequeño pueblo cercano a Oberá se destaca por sus saltos de agua cristalina, sus chacras productivas y su fuerte compromiso ecológico, consolidándose como una de las joyas rurales más atractivas de la región.

Este tesoro escondido de Misiones tiene el honor de ser el primer Municipio Ecológico de Argentina.

Este tesoro escondido de Misiones tiene el honor de ser el primer "Municipio Ecológico" de Argentina.

  • Campo Ramón es un destino misionero famoso por su naturaleza, su producción yerbatera y su propuesta de turismo sustentable.
  • Sus principales atractivos son los saltos del arroyo Ramón y del arroyo Bonito, rodeados de selva y senderos de distintos niveles.
  • Es el primer Municipio Ecológico del país, con un modelo de preservación ambiental.
  • Está a solo 5 minutos de Oberá y a 115 kilómetros de Posadas, lo que lo convierte en una escapada accesible con múltiples actividades de ecoturismo.

Campo Ramón es un pequeño pueblo misionero que llama la atención de sus visitantes con su mezcla perfecta de naturaleza, producción yerbatera y turismo sustentable. Este rincón del departamento Oberá, ubicado a solo 5 minutos de la ciudad homónima y a 115 kilómetros de Posadas, se consolidó como un destino ideal para quienes buscan experiencias genuinas lejos de los circuitos masivos.

Entre sus principales atractivos llaman la atención los saltos del arroyo Ramón y el arroyo Bonito, dos escenarios de agua cristalina rodeados de vegetación nativa que ofrecen caminatas de distintos niveles. El pueblo también destaca por ser hogar de pequeñas estancias y chacras donde los visitantes pueden conocer de cerca la producción de yerba mate, té, miel y frutas nativas, viviendo experiencias rurales que permiten conectar con las tradiciones misioneras en un ambiente natural y silencioso.

Este tesoro escondido de Misiones tiene el honor de ser el primer "Municipio Ecológico" de Argentina, reconocimiento que obtuvo por su compromiso con la preservación del ambiente, la gestión sustentable y las iniciativas educativas comunitarias. Su enfoque en turismo responsable, sumado a sus cascadas, senderos selváticos, biodiversidad y paisajes que enamoran, lo ubican como uno de los pueblos más lindos preseleccionados a nivel mundial.

Campo Ramón

Dónde queda Campo Ramón

Campo Ramón se encuentra ubicado en el departamento de Oberá, en la zona centro de la provincia de Misiones, una de las regiones más verdes y biodiversas del país. Este pequeño pueblo está a apenas 5 minutos de la ciudad de Oberá y a unos 115 kilómetros de Posadas por la Ruta Provincial 103, rodeado de abundante vegetación, arroyos, chacras y selva subtropical.

Su ubicación permite explorar la zona centro de Misiones sin alejarse demasiado de las ciudades principales, manteniendo la posibilidad de disfrutar de un ambiente natural y silencioso. La región está caracterizada por paisajes que mezclan colinas selváticas y cursos de agua cristalinos. Desde Buenos Aires, el trayecto por tierra lleva alrededor de 11 horas.

Qué puedo hacer en Campo Ramón

Las opciones de actividades en Campo Ramón incluyen experiencias de ecoturismo, rurales auténticas y turismo sustentable:

  • Realizar senderismo hasta los saltos del arroyo Ramón y el arroyo Bonito, protagonistas principales del pueblo.
  • Caminar por senderos de distintos niveles donde el sonido del agua y la sombra verde crean una atmósfera perfecta para desconectar
  • Hacer trekking por senderos naturales que conducen a miradores y cascadas como el Salto Teodoro Cuenca
  • Visitar pequeñas estancias y chacras para conocer de cerca la producción de yerba mate, té, miel y frutas nativas
  • Vivir experiencias de turismo rural y aprender sobre las tradiciones misioneras en emprendimientos de agrocamping
  • Practicar avistaje de aves, mariposas y especies de selva, aprovechando la biodiversidad privilegiada de la zona
  • Descender en canotaje por ríos cristalinos que atraviesan el paisaje selvático
  • Recorrer caminos rurales en bicicleta, practicando cicloturismo entre chacras y vegetación
  • Acampar en espacios naturales como Los Pinos o Viejo Puente
  • Visitar chacras locales que aplican prácticas agrícolas sostenibles, conociendo el modelo de gestión del primer "Municipio Ecológico" de Argentina
  • Participar en festivales culturales que celebran las raíces guaraníes y europeas
Campo Ramón, Misiones
Una de las impresionantes cascadas de Campo Ramón

Una de las impresionantes cascadas de Campo Ramón

Cómo llegar a Campo Ramón

Para llegar a Campo Ramón desde Posadas, se deben recorrer unos 115 kilómetros con acceso directo por la Ruta Provincial 103. Desde Oberá, el pueblo está a solo 5 minutos, convirtiéndose en un destino ideal para escapadas cortas desde la ciudad. Los viajeros que vengan desde Buenos Aires pueden hacerlo en auto por la ruta nacional que conecta con Misiones, pasando por Posadas y luego hacia Oberá, en un trayecto de aproximadamente 11 horas. La ruta es segura y transitable durante todo el año.

También es posible llegar en transporte público mediante servicios regulares que conectan Oberá con los pueblos cercanos, incluyendo Campo Ramón, o tomar un micro de larga distancia hasta Oberá y desde allí un transporte local. Para quienes prefieren acortar el viaje terrestre, existe la alternativa de volar en avión hasta la provincia de Misiones y completar el trayecto final por tierra.

