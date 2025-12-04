IR A
La impresionante transformación de Juanita Tinelli: un cambio de look perfecto para el verano

La influencer sorprendió al mostrar una nueva tonalidad que se perfila como protagonista de la temporada estival.

 La influencer volvió a imponer estilo tras semanas de tensiones familiares.

 La influencer volvió a imponer estilo tras semanas de tensiones familiares.

  • Presentó un tono borgoña intenso que marcó tendencia.
  • Dejó atrás el clásico negro invernal tras semanas de polémicas.
  • Su perfil fashionista volvió a destacarse en redes sociales.
  • El look irrumpió a pocos días del lanzamiento del nuevo proyecto de Marcelo Tinelli.

Juanita Tinelli reveló un radical cambio de look que se convirtió de inmediato en tema de conversación. La joven eligió una tonalidad borgoña con matices violáceos, un color vibrante que ya se posiciona como la apuesta fuerte del verano argentino. Su nueva imagen apareció tanto en un posteo dedicado, donde cosechó halagos de estilistas y seguidores.

La transformación se dio tras varias semanas cargadas de tensiones familiares, en las que la hija de Marcelo Tinelli enfrentó conflictos públicos y denuncias que generaron un clima mediático intenso. En ese contexto, su renovación estética funcionó como un gesto de cierre y un reencuentro con su costado más fashionista.

A lo largo de los últimos años, Juanita consolidó un estilo propio basado en cambios estéticos audaces: desde mechas blancas de impronta gótica hasta rubios playeros o el negro profundo que la acompañó durante el invierno. Su habilidad para reinterpretar tendencias la convirtió en referencia entre las influencers más seguidas del país.

El nuevo proyecto de Marcelo Tinellli

Marcelo Tinelli atraviesa un momento clave en su carrera tras ser convocado para un formato internacional. Según confirmó Ángel de Brito, el conductor encabezará “Tres Hinchapelotas”, un programa producido por Bajay México & U.S Hispanic, que lo llevará a recorrer ciudades sede del Mundial 2026 junto a dos periodistas.

El ciclo propone explorar el espíritu futbolero de cada destino mediante encuentros con hinchas, recorridos culturales, gastronomía local y experiencias nocturnas. La noticia llega después de la salida conflictiva del streamer Carnaval, que había puesto en duda su continuidad mediática.

Aunque Tinelli todavía no habló públicamente sobre el proyecto, trascendió que está entusiasmado y que ya comenzó la planificación del viaje, que iniciará en Canadá, seguirá en Estados Unidos y culminará en Ciudad de México.

