Viajar a Córdoba: el bosque escondido que es encantador

Este refugio en la provincia de Córdoba bien podría compararse con ambientes de libros o películas de fantasía.

Entre las sierras de Córdoba todavía quedan rincones que parecen sacados de un libro de fantasía. Uno de ellos es un bosque que sorprende a quienes se animan a caminar durante horas por senderos empinados hasta encontrarse con árboles centenarios y arroyos cristalinos. No es un paseo para improvisar, pero el premio es un escenario natural que muchos comparan con paisajes de Tolkien o de Narnia.

La caminata, exigente en varios tramos, se convierte en una aventura para quienes buscan una experiencia serrana distinta. Helechos, musgos, piedras cubiertas de humedad y troncos anaranjados forman un ambiente que de golpe cambia el aire de la sierra.

Recién al llegar, los viajeros descubren que este paraje es El Hueco, una reserva donde crecen los tabaquillos más antiguos de Córdoba. Algunos de estos árboles superan los 300 años y alcanzan hasta 15 metros de altura. Su corteza, que se desprende en láminas como hojaldre, los vuelve inconfundibles y explica por qué están bajo protección.

el-hueco-5 Dónde queda El Hueco, Traslasierra El Hueco se ubica en la Quebrada de Los Molles, en pleno Valle de Traslasierra, a unos 180 kilómetros de la ciudad de Córdoba. Forma parte de la zona del cerro Champaquí, el punto más alto de la provincia, y se encuentra a 1.800 metros sobre el nivel del mar. El área integra una reserva natural que protege a los tabaquillos, especie en riesgo de extinción que solo crece en las Sierras Grandes.

Qué puedo hacer en El Hueco, Traslasierra La propuesta central es el trekking, con recorridos que van desde la exigente travesía de 12 kilómetros que conecta Los Molles con el bosque (entre 4 y 6 horas de caminata) hasta la opción más corta rumbo al Refugio Vaikuntha, que se completa en poco más de una hora y media.

Además, el Parque Natural Río Hueco ofrece experiencias variadas: Cascadas y hoyas : los senderos llevan a saltos de agua y pozas naturales donde se puede descansar o simplemente disfrutar del paisaje.

Tirolesa : ideal para quienes buscan una dosis de adrenalina mientras sobrevuelan parte del valle.

Rappel : descender por las paredes rocosas es otra de las actividades habilitadas con guías especializados.

Arco de Piedra : un arco natural formado en la roca, perfecto para la fotografía y para contemplar vistas panorámicas.

Avistaje de flora y fauna : con paciencia se pueden observar aves serranas, zorros y, en época de lluvia, anfibios que solo aparecen en estos microclimas.

Refugio Vaikuntha : además de alojamiento rústico, allí se pueden compartir comidas elaboradas con productos orgánicos y participar en charlas con guías sobre la importancia de conservar el tabaquillo.

Camping regulado: existen áreas seguras para pasar la noche, ya sea junto a un arroyo o cerca del refugio, con baños y duchas disponibles. El bosque también invita a simplemente caminar sin apuro, dejarse llevar por los sonidos del agua y el viento entre las hojas, y entender por qué muchos lo describen como un espacio con atmósfera casi sobrenatural. el-hueco-3 Cómo llegar a El Hueco, Traslasierra El punto de partida es la localidad de Los Molles, ubicada a 183 kilómetros de Córdoba capital. Desde allí comienza la travesía a pie. El acceso se encuentra en una cabaña de registro sobre la Avenida Intihuan; tras cruzar una tranquera, se toma un sendero de tierra que se interna hacia la reserva. Quienes viajen en auto pueden alojarse en San Javier o en la hostería Las Jarillas, a pocos minutos del inicio del camino. Una vez dentro de la reserva, no se permite acampar libremente: todo debe hacerse en los sectores habilitados. Y, claro, se recomienda ir bien preparado con calzado adecuado, abrigo, agua suficiente y, de ser posible, con un guía habilitado. Embed