Elton John confirmó que se está quedando ciego: "Perdí mi ojo derecho y el izquierdo tampoco está bien" El artista contó que la enfermedad en su vista limitó su participación familiar y transformó su día a día. "No he podido ver nada, ni ver nada, ni leer nada", indicó el artista.







Elton John confirmó que perdió la visión en uno de sus ojos. Redes sociales

El cantante británico Elton John reveló que perdió la visión de su ojo derecho debido a una infección ocular que sufrió en sus vacaciones en Francia ocurridas en 2024. La revelación sorprendió y generó tristeza en sus fanáticos.

El cantante habló con la revista Variety y reveló: “Perdí mi ojo derecho y el izquierdo tampoco está bien. Los últimos 15 meses han sido difíciles porque no he podido ver nada, ni mirar nada, ni leer nada”.

"Seguimos explorando y recibiendo mucha atención de muchos médicos que desean ayudar y apoyar. Debido a que la retina de su ojo derecho está dañada, las retinas no se curan de forma natural, por lo que es un área de ciencia emergente. Pero la situación está cambiando muy rápidamente", indicó.

Elton John Télam En cuanto a su trabajo con el VIH indicó: "Tengo muchísima suerte. Y esto me ayuda a mí, a la fundación contra el Sida, porque cuando piensas: 'me estoy compadeciendo de mí mismo', y piensas en estas personas y en todo el trabajo que tenemos por delante, pronto te recupera”.