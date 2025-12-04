4 de diciembre de 2025 Inicio
Chile prohibirá el uso de los celulares en todas las escuelas a partir de 2026

La Cámara de Diputados aprobó el proyecto y ahora solo falta que el presidente, Gabriel Boric, dé paso a la promulgación. La iniciativa apunta a mejorar la convivencia escolar y el rendimiento académico.

Por
Chile prohibirá el uso del celular en el colegio para evitar distracciones.

Chile prohibirá el uso del celular en el colegio para evitar distracciones.

La Cámara de Diputados de Chile aprobó este martes por la noche el proyecto de ley que prohíbe el uso de dispositivos móviles en todos los establecimientos educativos del país a partir de 2026.

Ocurrió en la ruta CH-255, que conecta con Punta Arenas, cerca de San Gregorio.
La iniciativa, que ahora quedó a la espera de la promulgación del presidente Gabriel Boric, alcanzó su última instancia legislativa luego de que los diputados ratificaran las modificaciones introducidas por el Senado.

Aprobamos la ley que prohíbe el uso de celulares”, celebró el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, en un video publicado en X poco después de la votación. El funcionario destacó que la normativa regirá para todo el sistema educativo, desde el nivel inicial hasta la enseñanza media, aunque contempla excepciones en casos de salud, necesidades especiales o emergencias.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/nico_cataldo/status/1996027890031358150&partner=&hide_thread=false

La propuesta apunta a mejorar la convivencia escolar y favorecer la concentración dentro del aula, un debate creciente en el país ante los efectos de la hiperconexión en niños y adolescentes. Con la ley en vigencia, todos los colegios deberán impedir el uso de celulares durante las actividades curriculares, sin importar el nivel o tipo de establecimiento.

Antes de la aprobación definitiva, un colegio de Santiago ya había ensayado una medida similar mediante un proyecto piloto que restringió completamente los dispositivos dentro de sus instalaciones. La experiencia formó parte de un programa orientado a fortalecer la integración entre estudiantes y promover su bienestar.

El avance legislativo también se relaciona con los resultados de la prueba PISA 2023, el estudio internacional coordinado por la OCDE. Aunque Chile obtuvo los mejores desempeños educativos de Latinoamérica, más de la mitad de los estudiantes reconoció perder la concentración por el uso de dispositivos digitales, un porcentaje mayor al promedio del organismo.

“Regular el uso de celulares implica un cambio cultural necesario: que los niños y adolescentes vuelvan a mirarse, interactuar en los recreos y recuperar la atención para potenciar los aprendizajes”, afirmó Cataldo.

Detuvieron a diez guardias de una cárcel de Córdoba acusadas de golpear brutalmente a un interno trans

