El monto que ANSES entrega a uno de los grupos que más le cuesta llegar a fin de mes

La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó cuáles son los beneficiarios que reciben esta prestación.

Anses explicó cuánto cobra en diciembre el grupo al que más le cuesta llegar a fin de mes.

  • La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) entrega la Prestación por Desempleo, una ayuda destinada a las personas que se quedaron sin trabajo y cumplen con ciertos requisitos.
  • La cifra máxima a cobrar asciende a $322.000, en función de los aportes previos y del salario que percibía el trabajador.
  • Esta asistencia responde a los parámetros fijados por Anses y el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).
  • Este grupo empieza a recibir sus haberes a partir del 22 de diciembre.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) está próximo a entregar los haberes de diciembre. En ese sentido, detalló que los beneficiarios de la Prestación por Desempleo, uno de los grupos a los que más les cuesta llegar a fin de mes, cobrarán un máximo de $322.000 en este último mes del año.

Anses explicó cuáles son los tres grupos que pueden acceder a la Prestación por Desempleo.
Los 3 grupos que pueden acceder a la prestación por Desempleo de ANSES en diciembre 2025

La prestación mensual, otorgada por la Administración Nacional de la Seguridad Social, tiene montos mínimos y máximos establecidos por ley.

Quiénes pueden acceder a la Prestación por Desempleo de ANSES

La prestación la pueden cobrar quienes integraron el mercado laboral formal, pero debieron dejar sus puestos de manera involuntaria y sin causa. Trabajadores permanentes pueden solicitarla si acreditan al menos seis meses de contribuciones en los últimos tres años. Los trabajadores eventuales o de temporada deben haber sumado más de 90 días de trabajo durante el último año, y pueden acumular hasta 12 meses trabajados en los tres años previos.

Prestación por Desempleo de ANSES: montos de diciembre 2025

El monto mensual que otorga Anses surge del salario más alto percibido por el trabajador durante el último semestre trabajado. El sistema liquida el 75% de ese salario como prestación y fija una suma máxima actualizada. En diciembre, el máximo será de $322.000, acorde a los parámetros ajustados por el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).

Prestación por Desempleo de ANSES: calendario de pagos de diciembre 2025

Las fechas de cobro se establecen en base al último número del DNI de cada beneficiario:

  • DNI 0 y 1: 22 de diciembre
  • DNI 2 y 3: 23 de diciembre
  • DNI 4 y 5: 26 de diciembre
  • DNI 6 y 7: 29 de diciembre
  • DNI 8 y 9: 30 de diciembre
