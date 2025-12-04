El monto que ANSES entrega a uno de los grupos que más le cuesta llegar a fin de mes La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó cuáles son los beneficiarios que reciben esta prestación. Por + Seguir en







Anses explicó cuánto cobra en diciembre el grupo al que más le cuesta llegar a fin de mes. ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) entrega la Prestación por Desempleo, una ayuda destinada a las personas que se quedaron sin trabajo y cumplen con ciertos requisitos.

La cifra máxima a cobrar asciende a $322.000, en función de los aportes previos y del salario que percibía el trabajador.

Esta asistencia responde a los parámetros fijados por Anses y el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).

Este grupo empieza a recibir sus haberes a partir del 22 de diciembre. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) está próximo a entregar los haberes de diciembre. En ese sentido, detalló que los beneficiarios de la Prestación por Desempleo, uno de los grupos a los que más les cuesta llegar a fin de mes, cobrarán un máximo de $322.000 en este último mes del año.

Desempleo ANSES La prestación mensual, otorgada por la Administración Nacional de la Seguridad Social, tiene montos mínimos y máximos establecidos por ley. Freepik Quiénes pueden acceder a la Prestación por Desempleo de ANSES La prestación la pueden cobrar quienes integraron el mercado laboral formal, pero debieron dejar sus puestos de manera involuntaria y sin causa. Trabajadores permanentes pueden solicitarla si acreditan al menos seis meses de contribuciones en los últimos tres años. Los trabajadores eventuales o de temporada deben haber sumado más de 90 días de trabajo durante el último año, y pueden acumular hasta 12 meses trabajados en los tres años previos.

Prestación por Desempleo de ANSES: montos de diciembre 2025 El monto mensual que otorga Anses surge del salario más alto percibido por el trabajador durante el último semestre trabajado. El sistema liquida el 75% de ese salario como prestación y fija una suma máxima actualizada. En diciembre, el máximo será de $322.000, acorde a los parámetros ajustados por el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).

Prestación por Desempleo de ANSES: calendario de pagos de diciembre 2025 Las fechas de cobro se establecen en base al último número del DNI de cada beneficiario:

DNI 0 y 1: 22 de diciembre

DNI 2 y 3: 23 de diciembre

DNI 4 y 5: 26 de diciembre

DNI 6 y 7: 29 de diciembre

DNI 8 y 9: 30 de diciembre