Este lugar de Buenos Aires tiene la mayor colección de arte de todo el país y es ideal para visitar: qué museo es Su magnitud y diversidad lo convierten en un referente, donde cada galería revela una nueva perspectiva y un tesoro artístico distinto.







Conocé los Museos en CABA que son imperdibles para los amantes del Turismo Fotos GCBA

Este Museo, inaugurado en 1896 en Recoleta, es clave en Latinoamérica y alberga la mayor colección de arte argentino.

Su objetivo fundacional fue exponer tanto arte internacional (incluyendo a Goya y Picasso) como promover el arte nacional (con artistas como Berni y Quinquela Martín).

Posee un importante conjunto de arte latinoamericano con figuras como Diego Rivera y Tarsila Do Amaral.

El museo complementa sus exhibiciones con salas de fotografía y arte precolombino, además de una biblioteca especializada de 150.000 ejemplares. La riqueza cultural de Buenos Aires se manifiesta a través de sus numerosos espacios dedicados a la preservación y exhibición artística. Entre ellos, existe un Museo que se destaca por albergar la colección de arte más vasta y significativa de toda la nación, consolidándose como un pilar fundamental del patrimonio argentino, y como una parada obligatoria en el Turismo porteño.

Pasear por sus salas es emprender un viaje a través de diferentes épocas y estilos, permitiendo al visitante encontrarse cara a cara con piezas maestras que han marcado hitos en la cultura. Ubicado estratégicamente dentro de la capital, este sitio representa un punto de encuentro accesible y enriquecedor para turistas y residentes por igual. Es el lugar ideal para sumergirse en la historia del arte argentino y mundial.

Cómo es el museo de Bellas Artes que tiene Buenos Aires y por qué se destaca Museo Nacional de Bellas Artes El Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA), situado en el barrio de Recoleta en la Ciudad de Buenos Aires, es reconocido como uno de los museos más antiguos de la capital y uno de los más trascendentales de América Latina.

Su inauguración tuvo lugar el día de Navidad de 1896, con el propósito fundamental de albergar una vasta colección de arte internacional de diversas épocas, al mismo tiempo que buscaba impulsar y fortalecer el arte nacional argentino, de cuya colección posee el mayor conjunto del país.

Su acervo internacional incluye obras maestras de artistas como El Greco, Goya, Rodin, Rembrandt, Cézanne y Picasso. En cuanto al arte argentino, exhibe piezas notables de Cándido López, Benito Quinquela Martín, Xul Solar, Antonio Berni y León Ferrari, entre muchos otros.

Adicionalmente, el museo cuenta con una importante selección de arte latinoamericano, con obras de figuras como Pedro Figari, Tarsila Do Amaral, Diego Rivera y Jesús Rafael Soto. El espacio se complementa con una sala dedicada a la fotografía, una de arte andino precolombino, dos terrazas de esculturas y una biblioteca especializada que contiene 150.000 ejemplares.