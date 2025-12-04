IR A
Operaron a La Mona Jiménez: cómo se encuentra su salud

El artista se sometió a una intervención quirúrgica por una hernia, la cual se generó cuando le extirparon el bazo en 2023, y se encuentra en plena recuperación para poder estar presente en el festival Bum Bum en enero.

La Mona Jiménez fue operado de una hernia.

La Mona Jiménez fue operado de una hernia.

El cantante Carlos La Mona Jiménez se sometió a una operación por una hernia que se le generó cuando le extirparon el bazo en 2023 y resultó exitosa. La recuperación avanza de manera favorable de cara al concierto que tiene previsto para enero.

En la información difundida por El Doce TV, la cirugía trató la hernia y el reporte médico indica que evoluciona favorablemente. Los médicos que están a cargo de su tratamiento consideran que el proceso de recuperación se desarrolla según lo esperado.

Los profesionales que hablaron en el medio indicaron que la aparición de hernias postoperatorias es algo que suele tener los pacientes que pasaron por una esplenectomía. El seguimiento médico y el cumplimiento de las indicaciones es estricto para poder tener una recuperación favorable y exitosa para luego poder continuar con la vida normal.

Cabe destacar que el cordobés quiere estar en el festival Bum Bum que está previsto para el 10 de enero en el Mario Alberto Kempes. Mientras tanto, prioriza su salud.

La Mona es el creador de éxitos como Beso a beso, La Luna” y El Federal, el músico conserva intacta su popularidad y poder de convocatoria. Incluso, viene de presentarse en un evento en donde compartió escenario con el Mono de Kapanga y Carlos Tévez.

