La morosidad y el endeudamiento de los argentinos alcanzó su nivel más alto desde 2006

El dato se desprende del último informe elaborado por IES donde, pese a destacar una expansión de los créditos otorgados en el tercer trimestre del año (7,8%), alertó por la irregularidad y atraso en los pagos (10,1%).

Por su parte, la irregularidad total se ubicó en 6,6%. 

Un informe elaborado por el centro de Investigaciones Económicas Sectoriales (IES) señaló que la morosidad y el endeudamiento de las familias argentinas alcanzó entre julio y septiembre el 10,1%, su nivel más alto desde 2006.

Pese a destacar una expansión del 7,8% en términos reales de los créditos otorgado por entidades financieras, el nivel de irregularidad en los pagos es una señal de alarma para el sector.

“El avance se apoyó en mayor demanda por líneas personales, financiaciones vinculadas al consumo y crecimiento del crédito con garantía, en un contexto de tasas que comenzaron a moderarse”, señala el informe, según consigna la información de Bloomberg.

Por su parte, la presión sobre los ingresos reales, la recomposición parcial de salario y el encarecimiento del crédito a comienzos del año, son algunos de los factores que pueden explicar el deterioro y los atrasos en los pagos.

La morosidad también alcanza a las empresas

El trabajo de IES detalla también que la morosidad del sector productivo alcanzó el 5,2%, un incremento del 1,5% con respecto al trimestre julio-septiembre de 2024.

Se trata de una cifra que se ubica por encima del promedio histórico de la última década (sin contar la pandemia), que fue del 4,1%.

