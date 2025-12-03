3 de diciembre de 2025 Inicio
Turismo en Córdoba: el pueblito acariciado por los ríos y abrazado por un paisaje serrano único

Este pequeño lugar está lleno de encantos sorprendentes a la vera de la Ruta Nacional Nº 20.

Por
En Córdoba hay un hermoso pueblito acariciado por los ríos y abrazado por un paisaje serrano único.

Agencia Córdoba Turismo
  • Arroyo los Patos es un hermoso pueblo ubicado en el Valle de Traslasierra, Córdoba.
  • Es conocido en la zona como un "pueblo boutique".
  • El sitio es ideal para quienes buscan descansar en un entorno natural.
  • Para llegar desde Córdoba Capital se debe tomar la RP 5, seguir por la RP C45 y la RP E96. Luego será necesario tomar la RP 34 y la RP 14 en San Alberto. Son unos 155 kilómetros.

A solo 2 kilómetros al sur de Mina Clavero, y a 7 kilómetros de Nono, y a la vera de la Ruta Nacional 20, se esconde Arroyo Los Patos, un pequeño pueblito de encantos sorprendentes en el Valle de Traslasierra, en Córdoba. Se posiciona como un destino paradisíaco sumergido entre la belleza de los paisajes serranos.

Es un sitio ideal para quienes desean descansar y buscan la tranquilidad, porque invita a disfrutar de la naturaleza: aguas cristalinas, flora y fauna, y las sierras cordobesas conforman estas postales de belleza extraordinaria. En el Arroyo de los Patos hay cabañas y camping para alojarse.

Definida por sus habitantes como “el pueblito boutique” del Valle de Traslasierra, esta comuna es surcada por cuatro arroyos y el río Los Sauces. Este escenario permite refrescarse en sus balnearios, descansar y jugar con los niños en sus playitas y leer bajo la sombra de algún árbol.

Arroyo de los Patos Córdoba

Dónde queda Arroyo de los patos

Arroyo de los Patos es una localidad en el Valle de Traslasierra, Córdoba, Argentina, ubicada en el departamento San Alberto. Se encuentra entre las localidades de Mina Clavero y Nono, y es atravesada por el río de Los Sauces, destacando sus balnearios y paisajes serranos.

Qué puedo hacer en Arroyo de los patos

Se puede disfrutar de actividades al aire libre como nadar en sus playas de aguas cristalinas y tranquilas, hacer picnics en las orillas, pescar o recorrer senderos cercanos. Entre los favoritos, se pueden nombrar Los Patos y El Mirador. A través de ellos, las caminatas y los paseos en bicicleta son dos clásicos.

Además, está muy cerca de localidades como Mina Clavero y Nono, donde se pueden encontrar más opciones turísticas. Estas localidades están a solo 10 minutos y ofrecen más opciones de entretenimiento, vida nocturna, restaurantes y atractivos turísticos como el Museo de Municiones Don Hector Pascual Radicci en Mina Clavero y el Museo Polifacético Rocsen cerca de Nono.

El Festival "Playas Doradas" es un imperdible para quienes viajen en mes de enero, que combina música y eventos autóctonos.

Cómo llegar a Arroyo de los patos

Desde la ciudad de Córdoba es necesario tomar la RP 5, seguir por la RP C45 y la RP E96. Luego será necesario tomar la RP 34 y la RP 14 en San Alberto. Son unos 155 kilómetros.

Hasta Córdoba se puede llegar desde Retiro con distintas líneas de micros de larga distancia, como también se puede tomar un vuelo desde Buenos Aires o cualquier otro punto de la Argentina hasta el Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella.

