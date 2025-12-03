3 de diciembre de 2025 Inicio
La escapada cerca de Buenos Aires a un pueblito casi sin calles donde reina la tranquilidad

El pueblo se fundó a fines del siglo XIX por inmigrantes rusos de origen alemán que conservaron sus tradiciones.

Este pueblo de la provincia de Buenos Aires es de gran atractivo turístico. 

Este pueblo de la provincia de Buenos Aires es de gran atractivo turístico. 

  • Santa María se ubica a unos 500 km de CABA
  • Su principal atractivo es la majestuosa Iglesia Nuestra Señora de la Asunción, de imponente estilo neogótico.
  • Es famosa por su gastronomía alemana y la celebración anual, Strudel Fest.
  • El pueblo está rodeado de pequeñas casas de té y bodegones rurales.

En la provincia de Buenos Aires hay múltiples pueblos distribuidos a lo largo y ancho de su territorio en donde reina la tranquilidad y el propio sonido de la naturaleza. Este destino turístico es una muy buena opción para disfrutar no sólo de su ambiente relajado sino también de rica gastronomía y sus pintorescos paisajes.

Santa María es uno de los pueblos que componen el famoso grupo de las Colonias Alemanas de Coronel Suárez. Este lugar es ideal para los amantes de la historia, la arquitectura religiosa y las recetas típicas europeas, ofreciendo un viaje cultural sin salir de la provincia.

El pueblo se fundó a finales del siglo XIX por inmigrantes provenientes de la región del Volga, Rusia, quienes conservaron sus tradiciones alemanas, especialmente su fe católica y sus costumbres culinarias. Santa María se destaca por su imponente iglesia y su ritmo de vida tranquilo, lo que lo convierte en un destino tranquilo y lleno de encanto.

Dónde queda Santa María

Santa María pueblo

Santa María es una localidad rural que pertenece al Partido de Coronel Suárez, ubicado en el suroeste de la provincia de Buenos Aires, a poca distancia de la ciudad cabecera de la localidad. Forma parte del circuito de las Colonias Alemanas, junto a San José y Santa Trinidad. Tomando como referencia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, este destino se encuentra a aproximadamente 500 kilómetros.

Qué puedo hacer en Santa María

El principal atractivo visual de Santa María es la majestuosa Iglesia Nuestra Señora de la Asunción, una construcción de estilo neogótico que domina el paisaje rural, con vitrales importados y un interior que refleja la devoción de sus fundadores.

Recorrer el pueblo es como visitar un museo a cielo abierto. Se puede conocer el Museo del pueblo para profundizar en la historia de los primeros inmigrantes que poblaron el lugar. Allí se expone maquinaria y herramientas utilizadas para la actividad agrícola ganadera y otros elementos que reflejan el estilo de vida que tenían los descendientes de alemanes del Volga.

En las afueras del pueblo, se encuentra la Gruta Nuestra Señora de Fátima, un punto elegido no sólo por creyentes, sino también por familias, como espacio de recreación o para observar la puesta del sol. Cuenta con murales de Salvador Schneider y la imagen de la santa que fue enviada desde Alemania.

Strudel Fest - Coronel Suarez

La gastronomía alemana del Volga es el punto fuerte del pueblo. Se puede degustar la auténtica cocina alemana, con platos como el Kaeskuchen, el Strudel y las salchichas artesanales. Hay algunos restaurantes y casas de té que mantienen vivas estas tradiciones.

La comunidad celebra varias fiestas a lo largo del año, siendo la más importante la Fiesta del Inmigrante, donde se exponen las costumbres, danzas y platos típicos de las colonias. Entre sus atractivos más destacados se encuentra la celebración de la Strudel Fest, un evento anual donde se elabora el strudel más grande del país, alcanzando los 100,5 metros de largo en su última edición, en marzo de este año.

Cómo llegar a Santa María

Llegar a Santa María es un viaje de larga distancia. Partiendo de CABA, implica recorrer unos 500 km. Se trata de un viaje de aproximadamente 6 a 7 horas.

Primero, es necesario tomar la Ruta Nacional 3 (RN 3) hacia el sur, pasando por localidades como Cañuelas, Monte y Las Flores. A la altura de Azul, empalmar con la Ruta Provincial 51 y cuando se bifurca, continuar derecho por la 76, hasta llegar a la Ruta Provincial 85 que desemboca en Santa María. Otra opción es tomar primero la Ruta Nacional 205 hasta San Carlos de Bolívar y luego se empalma con las rutas provinciales hacia Coronel Suárez.

También hay servicios de micros de larga distancia que parten de la Terminal de Retiro y llegan directamente a la ciudad de Coronel Suárez. Después se debe coordinar un transporte local hasta el pueblo.

