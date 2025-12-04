Los 3 grupos que pueden acceder a la prestación por Desempleo de ANSES en diciembre 2025 La Administración Nacional de la Seguridad Social indicó quiénes cobran este beneficio. Por + Seguir en







Anses explicó cuáles son los tres grupos que pueden acceder a la Prestación por Desempleo. Freepik

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) explicó que solo tres grupos pueden acceder a la Prestación por Desempleo.

Se trata de trabajadores registrados, de temporada y de construcción.

El monto máximo a cobrar es de $322.000.

La cifra está fijada por el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) todos los meses entrega la Prestación por Desempleo. Se trata de una ayuda económica destinada a acompañar a las personas que perdieron sus trabajos formales. Para acceder, es necesario cumplir con una serie de requisitos.

Desempleo ANSES La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) publicó el calendario de pagos de la prestación por desempleo correspondiente a julio de 2024. Freepik Quiénes pueden acceder a la Prestación por Desempleo de ANSES Pueden recibir esta ayuda los siguientes grupos:

Trabajadores permanentes: tener al menos 6 meses de trabajo con aportes en los últimos 3 años anteriores al despido o finalización del contrato.

tener al menos 6 meses de trabajo con aportes en los últimos 3 años anteriores al despido o finalización del contrato. Trabajadores eventuales y de temporada: haber trabajado menos de 12 meses en los últimos 3 años y más de 90 días en el último año, antes de la finalización del trabajo. Además, trabajadores de la construcción resultan elegibles si reúnen un mínimo de ocho meses de aportes en los dos años anteriores al final de la obra. La normativa vigente contempla causas justificadas de desvinculación laboral dentro del universo de beneficiarios, siempre que el cese de actividades no haya obedecido a una voluntad propia, sino a circunstancias fuera del control del empleado.

Prestación por Desempleo de ANSES: montos de diciembre 2025 El monto mensual que otorga Anses surge del salario más alto percibido por el trabajador durante el último semestre trabajado. El sistema liquida el 75% de ese salario como prestación y fija una suma máxima actualizada, que este mes será de $322.000, acorde a los parámetros ajustados por el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).

Prestación por Desempleo de ANSES: calendario de pagos de diciembre 2025 Las fechas de cobro se entregan según el último número del DNI de cada beneficiario:

DNI 0 y 1: 22 de diciembre

DNI 2 y 3: 23 de diciembre

DNI 4 y 5: 26 de diciembre

DNI 6 y 7: 29 de diciembre

DNI 8 y 9: 30 de diciembre