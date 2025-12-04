4 de diciembre de 2025 Inicio
Los 3 grupos que pueden acceder a la prestación por Desempleo de ANSES en diciembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social indicó quiénes cobran este beneficio.

Anses explicó cuáles son los tres grupos que pueden acceder a la Prestación por Desempleo.

  • La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) explicó que solo tres grupos pueden acceder a la Prestación por Desempleo.
  • Se trata de trabajadores registrados, de temporada y de construcción.
  • El monto máximo a cobrar es de $322.000.
  • La cifra está fijada por el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) todos los meses entrega la Prestación por Desempleo. Se trata de una ayuda económica destinada a acompañar a las personas que perdieron sus trabajos formales. Para acceder, es necesario cumplir con una serie de requisitos.

Te puede interesar:
El monto que ANSES entrega a uno de los grupos que más le cuesta llegar a fin de mes

Desempleo ANSES
Quiénes pueden acceder a la Prestación por Desempleo de ANSES

Pueden recibir esta ayuda los siguientes grupos:

  • Trabajadores permanentes: tener al menos 6 meses de trabajo con aportes en los últimos 3 años anteriores al despido o finalización del contrato.
  • Trabajadores eventuales y de temporada: haber trabajado menos de 12 meses en los últimos 3 años y más de 90 días en el último año, antes de la finalización del trabajo.

Además, trabajadores de la construcción resultan elegibles si reúnen un mínimo de ocho meses de aportes en los dos años anteriores al final de la obra. La normativa vigente contempla causas justificadas de desvinculación laboral dentro del universo de beneficiarios, siempre que el cese de actividades no haya obedecido a una voluntad propia, sino a circunstancias fuera del control del empleado.

Prestación por Desempleo de ANSES: montos de diciembre 2025

El monto mensual que otorga Anses surge del salario más alto percibido por el trabajador durante el último semestre trabajado. El sistema liquida el 75% de ese salario como prestación y fija una suma máxima actualizada, que este mes será de $322.000, acorde a los parámetros ajustados por el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).

Prestación por Desempleo de ANSES: calendario de pagos de diciembre 2025

Las fechas de cobro se entregan según el último número del DNI de cada beneficiario:

  • DNI 0 y 1: 22 de diciembre
  • DNI 2 y 3: 23 de diciembre
  • DNI 4 y 5: 26 de diciembre
  • DNI 6 y 7: 29 de diciembre
  • DNI 8 y 9: 30 de diciembre
