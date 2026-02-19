19 de febrero de 2026 Inicio
Vacaciones en Salta 2026: el "Balcón del cielo", el pueblo mágico que fascina a todo el que lo visita

Fundado oficialmente a mediados del siglo XVIII, este enclave a 2.531 metros sobre el nivel del mar es el destino predilecto para quienes buscan conocer la mística del norte argentino.

Turismo en Salta 2026. 
Turismo en Salta 2026.
  • Cachi se encuentra en los Valles Calchaquíes, en Salta, a 162 km de la capital provincial.
  • Entre sus puntos turísticos, destacan la Iglesia de San José, con su arquitectura en madera de cardón, y el Museo Arqueológico Pío Pablo Díaz.
  • Se encuentran bodegas premiadas que producen ejemplares únicos de Malbec y Torrontés en condiciones extremas.
  • El Parque Nacional Los Cardones es el escenario principal para realizar trekking fotográfico y contemplar el Nevado de Cachi.

Salta se consolidó nuevamente como uno de los polos turísticos más importantes de Argentina para esta temporada de verano 2026. Desde la capital hasta los rincones más alejados de la Puna, el "Norte Verde" y los Valles Calchaquíes presentan opciones para todos los perfiles.

Naturaleza y movimiento definen la propuesta.
Cuáles son las dos playas destacadas para surfear si visitas Uruguay en 2026

Cachi se destaca como el destino imperdible en el centro-oeste de la provincia. Conocido popularmente como el "Balcón del cielo", este pueblo mágico logra una síntesis perfecta entre la arquitectura colonial española y las raíces diaguitas.

Es un sitio que invita a la contemplación pero que también ofrece una gastronomía de altura de primer nivel y bodegas premiadas internacionalmente, convirtiéndolo en una parada obligatoria para quienes buscan desconectar de la rutina urbana en un entorno de paz absoluta.

Dónde queda Cachi

Cachi Salta

Cachi se encuentra ubicado en el sector norte de los Valles Calchaquíes, en la provincia de Salta. Está situado a una altitud de 2.531 metros sobre el nivel del mar, lo que le otorga un clima seco y una visibilidad envidiable.

El pueblo está rodeado por los ríos Cachi y Calchaquí, y se encuentra a unos 162 kilómetros de Salta Capital. La localidad más cercana de importancia es Payogasta, a solo 11 kilómetros, mientras que hacia el sur, la Ruta 40 conecta con el pintoresco pueblo de Seclantás.

Qué puedo hacer en Cachi

Cachi

El corazón del pueblo es su plaza central, rodeada de calles empedradas y casas de adobe blanqueadas con cal. Allí se encuentra la Iglesia de San José, una verdadera joya arquitectónica del siglo XVIII, declarada Monumento Histórico Nacional, que se caracteriza por su altar y confesionarios tallados en madera de cardón.

A pocos metros, el Museo Arqueológico Pío Pablo Díaz resguarda un tesoro arqueológico con piezas que narran la historia de las civilizaciones prehispánicas que habitaron el valle hace miles de años.

La experiencia en Cachi se completa con su oferta enoturística; recorrer las bodegas de altura es una actividad esencial. En los alrededores, se producen algunos de los mejores vinos del país, destacándose el Malbec y el Torrontés. Los viñedos aquí crecen en condiciones extremas, lo que le da a la uva un carácter único. Muchas bodegas ofrecen visitas guiadas y degustaciones con vistas directas al Nevado de Cachi, la montaña más alta de la región que domina el horizonte con sus picos siempre nevados.

Cachi

La aventura y la naturaleza también tienen su lugar en el Parque Nacional Los Cardones, ubicado a pocos kilómetros del pueblo. Es un escenario ideal para el trekking fotográfico, especialmente durante la puesta del sol.

Cómo llegar a Cachi

Ir desde la Ciudad de Buenos Aires hasta Cachi en auto es un viaje extenso pero atraviesa paisajes increíbles. Se debe tomar la Ruta Nacional 9 hacia el norte, pasando por Rosario, Córdoba y San Miguel de Tucumán hasta llegar a Salta Capital.

Desde allí, el acceso más directo es por la Ruta Provincial 33, que atraviesa la espectacular Cuesta del Obispo. El viaje total demanda recorrer aproximadamente 1.600 kilómetros, por lo que se recomienda planificar paradas intermedias.

Otra opción es tomar un micro o un avión hasta Salta. Desde la Terminal de Salta Capital parten micros diarios de línea que tardan aproximadamente 4 horas en completar el recorrido.

