Vacaciones en la Costa Atlántica 2026: el lugar donde el sol sale por el mar y se posa sobre el río

Cerca de San Clemente del Tuyú, este destino ofrece un espectáculo natural único en el país, ideal para quienes buscan desconectar del ruido urbano en un entorno de humedales y serenidad absoluta.

Por
Punta Rasa cuenta con costas extensas y un amanecer de película. 

  • Punta Rasa es el punto geográfico donde se unen el Río de la Plata y el Mar Argentino.
  • Se encuentra en el extremo norte del Partido de La Costa, a 17 kilómetros de San Clemente del Tuyú.
  • Al carecer de infraestructura hotelera o gastronómica, conserva un paisaje de humedales protegidos.
  • Es un destino predilecto para el kitesurf, windsurf y la observación de aves migratorias.

La Costa Atlántica bonaerense ofrece mucho más que balnearios populares y destinos turísticos que se llenan de personas en la temporada de verano. También esconde rincones donde la naturaleza se manifiesta en su máximo esplendor, sin grandes paradores o infraestructura que modifique el entorno.

Punta Rasa se destaca como un destino único y místico. Conocido por ser el punto geográfico donde se funden las aguas del Río de la Plata y el Mar Argentino, este paraje ofrece una serenidad absoluta.

Punta Rasa Atardecer.png

Su gran particularidad, que lo vuelve un fenómeno visual impresionante, es que se trata del único lugar de Argentina donde se puede observar cómo el sol sale por el mar al amanecer y se pone sobre el río al atardecer, brindando un espectáculo de luces y colores inigualable.

Se trata de un área completamente natural con extensos humedales, sin infraestructura turística permanente como hoteles o restaurantes, lo que es parte fundamental de su encanto. Es el escenario ideal para quienes necesitan desconectarse del ruido urbano y encontrarse con la inmensidad del paisaje.

Dónde queda Punta Rasa

Punta Rasa se encuentra en el extremo sur de la Bahía de Samborombón y en el extremo norte del Partido de La Costa, en la provincia de Buenos Aires. Se sitúa muy cerca de la localidad de San Clemente del Tuyú, a aproximadamente 17 kilómetros.

Qué puedo hacer en Punta Rasa

Punta Rasa actividades.png

Las playas de Punta Rasa son el paraíso para quienes buscan actividades que dependan de la naturaleza y el viento. Al ser una zona de aguas tranquilas por un lado y con brisas constantes por el otro, es el lugar indicado para la práctica de deportes náuticos como el kitesurf y el windsurf.

Los planes en este destino giran en torno a disfrutar de la tranquilidad de su paisaje, ya sea con largas caminatas en sus bancos de arena, observación de aves y fauna del lugar y fotografía. Sin duda ver la puesta del sol en el río es casi una actividad obligatoria de hacer en tu visita a Punta Rasa.

Punta Rasa animales.png

Otros puntos de atracción cercanos complementan la experiencia. A pocos minutos se encuentra el parque Termas Marinas, donde se puede disfrutar de aguas termales con una vista privilegiada desde el Faro San Antonio.

Cómo llegar a Punta Rasa

Llegar a Punta Rasa desde la Ciudad de Buenos Aires en auto es un trayecto de aproximadamente 4 horas. Se debe tomar la Autovía 2 en dirección a Mar del Plata y, a la altura de Dolores, realizar el empalme con la Ruta Provincial 63.

Luego, se debe continuar por la Ruta Provincial 11 hasta el acceso a San Clemente del Tuyú. Desde el centro de la ciudad costera, un camino de tierra bien señalizado de unos 10 kilómetros conduce directamente a la punta.

Otra opción muy práctica es tomar un micro de larga distancia con destino a San Clemente del Tuyú, y una vez allí, acceder a Punta Rasa mediante otros servicios de transporte locales, o inclusive puede ser un paseo en bicicleta.

