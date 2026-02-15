15 de febrero de 2026 Inicio
Vacaciones en la Costa Atlántica 2026: el destino conocido como "la ciudad de los niños"

Este destino ofrece playas tranquilas, bosques extensos y una variada agenda recreativa gratuita, ideal para el descanso familiar en la costa bonaerense.

Vacaciones familiares en la Costa Atlántica. 

Vacaciones familiares en la Costa Atlántica. 

  • Miramar se ubica en el partido de General Alvarado, a 450 km de CABA y 45 km de Mar del Plata.
  • Es conocida como "la ciudad de los niños" por su ambiente seguro y propuestas diseñadas para los más chicos.
  • Posee 10 kilómetros de playas amplias con pendientes suaves, ideales para bañarse con tranquilidad.
  • El Parador Recreo ofrece más de 20 actividades gratuitas diarias, incluyendo talleres, deportes y servicios de playa.

La Costa Atlántica es un clásico del verano argentino que se reinventa cada temporada. Entre dunas, bosques y amplias playas, las localidades costeras ofrecen un refugio necesario para escapar unos días de la Ciudad, brindando el escenario ideal para el descanso, el deporte y el encuentro familiar bajo el sol.

Dentro de este abanico de opciones, Miramar se erige como la joya indiscutida para quienes viajan en familia. Conocida históricamente como "la ciudad de los niños", esta localidad ha sabido cultivar un ambiente seguro y tranquilo para los más chicos, con una variada propuesta de actividades.

Cuenta con más de 10 kilómetros de playas amplias, ofreciendo actividades gratuitas y un ambiente relajado para pasar las vacaciones de verano. En sus costas, hay balnearios que cuentan con los servicios e instalaciones necesarias para pasar un día de playa con todas las comodidades.

Dónde queda Miramar

Miramar Costa Atlántica (2)

Miramar es la cabecera del partido de General Alvarado, ubicada en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Se encuentra situada a unos 450 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a solo 45 kilómetros al sur de Mar del Plata.

Su geografía se caracteriza por extensas playas de arena fina y una suave pendiente hacia el mar, rodeada por un entorno de llanura pampeana que se funde con importantes forestaciones artificiales, como el Vivero Dunícola, que protegen a la ciudad de los vientos marinos.

Qué puedo hacer en Miramar

Miramar Costa Atlántica

Los balnearios de Miramar son el corazón de la actividad durante el verano. Sus playas se dividen entre las céntricas, ideales por su cercanía a los servicios, y las del norte o sur, buscadas por quienes prefieren mayor espacio y contacto con la naturaleza.

Un lugar recomendado para familias en Miramar es el Parador Recreo, que ofrece diversas actividades gratuitas todos los días. Se pueden hacer desde clases de baile hasta talleres y actividades deportivas. Además, el parador cuenta con servicios de sombrillas, reposeras y baños.

Este espacio recreativo está ubicado en avenida 12 entre avenida 9 y avenida del Durazno. En sus playas, también funcionan escuelas para niños donde se dictan clases de surf y bodyboard.

Más allá de la arena, Miramar cuenta con puntos de atracción únicos. El Vivero Dunícola "Florentino Ameghino" es un bosque de más de 500 hectáreas donde se pueden realizar cabalgatas, paseos en bicicleta y visitas al Museo de Ciencias Naturales. Para quienes buscan algo de aventura, la cercanía con la laguna La Ballenera ofrece un entorno perfecto para la pesca y el avistaje de aves.

Miramar Costa Atlántica (3)

Las propuestas de salidas nocturnas tienen un marcado perfil familiar: desde funciones de teatro independiente y espectáculos a la gorra en las plazas, hasta una gastronomía variada que destaca por sus pescaderías y pizzerías. Los lugares de juegos, las heladerías artesanales y el emblemático carrusel son paradas perfectas para cerrar el día.

Cómo llegar a Miramar

Para llegar a Miramar desde la Ciudad de Buenos Aires en auto, el camino más directo es tomar la Autovía 2 hasta la ciudad de Mar del Plata. Una vez allí, se debe continuar por la Ruta Provincial 11, un trayecto costero de aproximadamente 45 minutos. El viaje total demanda, en condiciones normales de tránsito, unas 5 horas.

Una alternativa es viajar en micros de larga distancia; numerosas empresas parten diariamente desde las terminales de Retiro y Liniers con destino directo a la terminal de Miramar.

