Moria Casán fulminó a Cinthia Fernández por ausentarse de su programa: "Con una bragueta..."

El tenso cruce entre la diva y la panelista comenzó el día anterior y continuó este jueves tras el faltazo de la influencer. “Hay baranda de gente que se evaporó”, lanzó La One.

Crece la tensión en la relación entre Moria Casán y Cinthia Fernández: luego que trascendiera que la panelista fue echada, ahora La One lanzó un filoso comentario al aire del programa por la ausencia de la influencer. ¿La apartaron o se fue?

La tensión entre las mediáticas, Moria y Cinthia Fernández, habría derivado en la expulsión de la panelista del programa. 
Aseguran que Moria Casán echó a Cinthia Fernández de su programa

El distanciamiento comenzó el día anterior luego de un fuerte cruce en vivo que la bailarina mantuvo con la abogada Elba Marcovecchio. Aquel episodio terminó en una disputa directa entre la conductora del ciclo y quien ahora sería excolaboradora por diferencias de criterio profesional.

En esa línea, Fernández sin filtros publicó en su cuenta de X un mensaje que muchos interpretaron como una indirecta hacia el pasado judicial de Moria: “Entre mecheras se entienden”. Esta publicación terminó de cerrar cualquier posibilidad de diálogo o reconciliación entre las dos protagonistas del conflicto.

Sin embargo, fiel a su estilo, la exvedette no se quedó callada y, sin mencionarla, lanzó una dura indirecta al aire de Las Mañanas con Moria (El Trece). Cuando comenzó su programa matutino, presentó al panel y no solo que no estaba presente la excandidata a Diputados, sino que bromeó con la reconocida duendóloga, quien ocupó su silla.

“Escúchame, Liliana Chelli, tiraste ahí el coso. Hay baranda de gente que se evaporó. Baranda a humedad”, lanzó con ironía y tras la afirmación aseguró: “Hay baranda de gente que se evaporó y de un espíritu, como largo, con una bragueta con talle princesa”.

Aunque por el momento no se pronunció más al respecto, la frase al aire dejó en claro que el clima en el programa con Cinthia no quedó de la mejor manera y que parece lejos de resolverse la situación.

En medio de la polémica por la internación de Luciano Castro, Moria Casán reveló que tuvo la oportunidad de hablar con el actor y dio detalles sobre su estado de salud.

En La Mañana con Moria (El Trece), la conductora explicó que el actor de Las Estrellas, entre otras, “me dijo que yo soy la voz para decir esto porque él no habló nunca con nadie”: “Me dijo: ‘Vengo a sanar, me interné porque quiero estar bien’”.

La One explicó que pudo hablar con él “el rato que puede tener el celular” y que lo notó enfocado en su recuperación. Según detalló Moria, la decisión de internación de Castro fue “por voluntad propia”, “una decisión que tomó él”. “Luciano me dijo que lo que más extraña es a Griselda y que necesita estar bien con sus hijos”, concluyó.

moria casan hablo con luciano castro y dio detalles de como esta el actor tras su internacion

