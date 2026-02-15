15 de febrero de 2026 Inicio
Vacaciones en Córdoba 2026: el destino poco conocido para hacer caminatas, paseos en bici, senderismo y disfrutar del río

Ubicada a la vera del río Anisacate, esta joya del Valle de Paravachasca ofrece balnearios naturales y senderos con vistas panorámicas espectaculares a pocos kilómetros de la Ciudad de Córdoba.

Es un paraje para conectar con la naturaleza y disfrutar del río. 

Es un paraje para conectar con la naturaleza y disfrutar del río. 

  • Villa Los Aromos se sitúa en el Valle de Paravachasca, a solo 50 kilómetros de Córdoba Capital.
  • El río Anisacate es el gran protagonista con balnearios naturales como El Chorro y La Curva.
  • Ofrece actividades variadas como senderismo, ciclismo de montaña y avistamiento de aves.
  • Su ubicación estratégica permite realizar visitas culturales a la Estancia Jesuítica de Alta Gracia.

Entre sus sierras y sus ríos, Córdoba ofrece destinos ideales para el descanso este 2026. Con paisajes que parecen sacados de una postal, la provincia tiene pequeños pueblos serranos y parajes que invitan a bajar un cambio y reconectar con la naturaleza.

Se ubica a 75 kilómetros de la ciudad de Córdoba. 
En el mapa cordobés, Villa Los Aromos emerge como la opción ideal para quienes buscan huir de las multitudes de los centros turísticos tradicionales. Esta pintoresca localidad, situada a la vera del río Anisacate, conserva esa mística de pueblo tranquilo donde el tiempo parece detenerse, ofreciendo a los visitantes un refugio de paz.

La geografía de la villa es su mayor activo. Al encontrarse en el Valle de Paravachasca, cuenta con un entorno de bosque nativo y microclima privilegiado. Las ondulaciones del terreno y la presencia constante del río regulan la temperatura en verano, permitiendo disfrutar hasta de los días más calurosos.

Dónde queda Villa Los Aromos

Villa Los Aromos

Esta joya serrana se encuentra ubicada en el corazón del Valle de Paravachasca, a solo 50 kilómetros de Córdoba Capital. Villa Los Aromos se sitúa estratégicamente sobre la Ruta Provincial 5, a pocos minutos de la ciudad de Alta Gracia y muy cerca de otras localidades turísticas como La Bolsa y Anisacate.

Qué puedo hacer en Villa Los Aromos

Las actividades al aire libre son el eje central de la experiencia: las orillas del río Anisacate cuentan con senderos naturales perfectos para realizar caminatas de baja dificultad o recorridos en bicicleta de montaña, permitiendo descubrir rincones de este paisaje encantador.

Entre los puntos turísticos más destacados se encuentran sus balnearios naturales, como El Chorro o La Curva, donde el río forma ollas profundas ideales para nadar y sectores de arena para disfrutar del sol. Además, la cercanía con la histórica Estancia Jesuítica de Alta Gracia, declarada Patrimonio de la Humanidad, permite realizar escapadas culturales de medio día para complementar la estadía con un poco de historia argentina.

villa Los Aromos

Para quienes buscan movimiento, hay zonas más elevadas de la villa donde se puede realizar senderismo de mayor intensidad. Estos caminos ofrecen vistas espectaculares del valle.

También es un lugar predilecto para el avistamiento de aves y la fotografía de paisajes, dado que la biodiversidad de la zona se mantiene especialmente preservada, convirtiendo cada paseo en una oportunidad para conectar con la fauna local.

Cómo llegar a Villa Los Aromos

Para llegar desde la Ciudad de Buenos Aires en auto, se debe tomar la Autopista Buenos Aires - Rosario y luego continuar por la Autopista Rosario - Córdoba (Ruta Nacional 9). El trayecto total es de aproximadamente 750 kilómetros.

Una vez en las inmediaciones de la capital cordobesa, se debe desviar por la Ruta Provincial C45 hacia Alta Gracia, y desde allí tomar la Ruta Provincial 5 que conduce directamente al ingreso de Villa Los Aromos. También existen numerosas empresas de micros de larga distancia que llegan hasta la Terminal de Córdoba o directamente a Alta Gracia. Desde la terminal cordobesa, las empresas de transporte interurbano ofrecen servicios frecuentes que dejan a los pasajeros en el acceso a la Villa.

