Fue protagonista en Marvel y en El Señor de los Anillos pero ahora criticó una película nominada a los Oscar: qué dijo Apasionado de la obra del dramaturgo inglés, este actor considera que el filme no da una idea correcta del origen de 'Hamlet'.







La película Hamnet, favorita en la temporada de premios, ha reavivado el debate sobre las motivaciones íntimas de William Shakespeare.

Entre los más escépticos se encuentra Ian McKellen, quien rechaza la idea de que la creatividad de Shakespeare esté anclada en su historia familiar.

McKellen, con ochenta y seis años y una carrera que abarca más de seis décadas, es una voz respetada en la interpretación de los clásicos.

La película Hamnet, favorita en la temporada de premios, ha reavivado el debate sobre las motivaciones íntimas de William Shakespeare. El filme sugiere que la tragedia personal del dramaturgo —la muerte de su hijo— inspiró la escritura de Hamlet, una hipótesis que no convence a todos en la comunidad artística. Entre los más escépticos se encuentra Ian McKellen, quien rechaza la idea de que la creatividad de Shakespeare esté anclada en su historia familiar. "No estoy muy interesado en tratar de averiguar de dónde vino la imaginación de Shakespeare, pero ciertamente no vino solo de la vida familiar", afirma con contundencia el actor británico.

McKellen, con ochenta y seis años y una carrera que abarca más de seis décadas, es una voz respetada en la interpretación de los clásicos. Reconocido por su trabajo en el teatro y el cine, fue durante años un referente en la Royal Shakespeare Company (RSC) y el National Theatre, antes de alcanzar fama mundial como Gandalf y Magneto. Aunque reconoce que la figura de Shakespeare es ineludible, alerta sobre las licencias creativas del cine: “Como ocurre con Shakespeare in Love, estas historias tienen visiones extrañas sobre cómo se crean las obras. No podemos saber cómo era realmente su relación con su familia, y es improbable que Anne Hathaway no supiera lo que es una obra de teatro”.

Lejos de la jubilación, McKellen mantiene una agenda activa y diversa. El año pasado rodó Frank and Percy junto a Derek Jacobi, una película sobre dos hombres mayores que descubren el amor en los paseos con sus perros. Además, tiene pendiente el estreno de The Christophers, dirigida por Steven Soderbergh. Para el público de las grandes franquicias, el regreso de McKellen como Magneto en Vengadores: Doomsday y como Gandalf en El señor de los anillos: a la caza de Gollum —bajo la dirección de Andy Serkis— es motivo de expectación. A pesar del ritmo, el intérprete reconoce los desafíos de la edad y la necesidad de adaptar sus métodos de trabajo tras una caída en el teatro londinense en 2024.

hamnet En paralelo a su carrera actoral, McKellen explora nuevas formas de expresión como An Ark, una obra experimental en The Shed de Nueva York, donde la realidad virtual transforma la experiencia teatral. El formato permite que el público perciba a los actores como si estuvieran presentes, una innovación que según el actor, no reemplazará al teatro tradicional, pero añade un recurso valioso para la industria.

El compromiso social es otro pilar en la vida de McKellen. Agradecido por el reconocimiento de la comunidad LGBT+, destaca el valor de haber salido del armario en 1988 y su activismo en la campaña contra la Sección 28 en Reino Unido. Recuerda con emoción a su amigo Ian Charleson, figura clave en la lucha por la visibilidad, y valora la continuidad de su legado a través de premios y obras que impulsan a nuevas generaciones de actores.

