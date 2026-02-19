Cuáles son las dos playas destacadas para surfear si visitas Uruguay en 2026

Durante el verano, la costa atlántica se transforma en un espacio de encuentro entre viajeros, deportistas y comunidadeslocales que encuentran en el mar un eje central de su vida cotidiana. Las condiciones del viento, la frecuencia de las olas y la amplitud de las playas generan entornos propicios tanto para quienes recién comienzan como para quienes ya tienen experiencia sobre la tabla.
En ese marco, dos lugares del este uruguayo se consolidan como referencias para quienes priorizan la acción en el agua y buscan una experiencia asociada al ritmo oceánico, con servicios pensados para acompañar esa práctica.
Qué playas son las mejores para surfear si visitas Uruguay en 2026
Dentro del departamento de Rocha se encuentran algunos de los balnearios más reconocidos por la comunidad que practica surf. En este lugar, el paisaje mantiene un perfil natural y menos urbanizado, lo que favorece una conexión directa con el entorno y olas que se presentan con regularidad.
Uno de los puntos destacados es La Paloma, un destino donde el mar adquiere protagonismo durante todo el año. Sus playas abiertas permiten buenas maniobras sobre la tabla, mientras que la localidad suma escuelas especializadas y alquiler de equipos, facilitando el acceso a quienes desean iniciarse en la actividad.
Otro enclave emblemático es Punta del Diablo, conocido por su identidad tranquila y su fuerte vínculo con el surf. Además de las condiciones favorables del océano, el lugar ofrece hostales, bares y espacios de encuentro que refuerzan un estilo de vida asociado al movimiento, la juventud y la cercanía con la naturaleza.
Aunque otras zonas del país, como Maldonado, presentan playas más orientadas al turismo tradicional, estos balnearios ubicados en Rocha mantienen una energía particular donde la práctica deportiva y el entorno costero marcan la experiencia tanto dentro como fuera del agua.