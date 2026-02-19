Cuáles son las dos playas destacadas para surfear si visitas Uruguay en 2026 Dos destinos concentran la atención de quienes buscan acción sobre las olas. Por + Seguir en







Naturaleza y movimiento definen la propuesta. Turismo Rocha

La costa uruguaya ofrece opciones variadas según el tipo de viaje, desde descanso hasta actividades deportivas.

Algunas playas se destacan por sus condiciones naturales ideales para el surf y su ambiente vinculado al mar.

Localidades de Rocha concentran varios de los puntos más elegidos por quienes buscan olas constantes.

Además del deporte, estos destinos suman propuestas gastronómicas, hospedajes y una identidad costera marcada. El litoral de Uruguay cuenta con escenarios muy diferentes entre sí, lo que permite elegir playas según el plan de cada visitante. Entre estas, existen destinos especialmente valorados por los surfistas debido a sus características naturales y a la cultura que se desarrolla alrededor de este deporte.

Durante el verano, la costa atlántica se transforma en un espacio de encuentro entre viajeros, deportistas y comunidades locales que encuentran en el mar un eje central de su vida cotidiana. Las condiciones del viento, la frecuencia de las olas y la amplitud de las playas generan entornos propicios tanto para quienes recién comienzan como para quienes ya tienen experiencia sobre la tabla.

En ese marco, dos lugares del este uruguayo se consolidan como referencias para quienes priorizan la acción en el agua y buscan una experiencia asociada al ritmo oceánico, con servicios pensados para acompañar esa práctica.

Laguna de Rocha - Uruguay.jpg Qué playas son las mejores para surfear si visitas Uruguay en 2026 Dentro del departamento de Rocha se encuentran algunos de los balnearios más reconocidos por la comunidad que practica surf. En este lugar, el paisaje mantiene un perfil natural y menos urbanizado, lo que favorece una conexión directa con el entorno y olas que se presentan con regularidad.

Uno de los puntos destacados es La Paloma, un destino donde el mar adquiere protagonismo durante todo el año. Sus playas abiertas permiten buenas maniobras sobre la tabla, mientras que la localidad suma escuelas especializadas y alquiler de equipos, facilitando el acceso a quienes desean iniciarse en la actividad.

La Paloma Uruguay Otro enclave emblemático es Punta del Diablo, conocido por su identidad tranquila y su fuerte vínculo con el surf. Además de las condiciones favorables del océano, el lugar ofrece hostales, bares y espacios de encuentro que refuerzan un estilo de vida asociado al movimiento, la juventud y la cercanía con la naturaleza. Del Rivero, Punta del Diablo, Uruguay Del Rivero, Punta del Diablo, Uruguay Turismo Rocha Aunque otras zonas del país, como Maldonado, presentan playas más orientadas al turismo tradicional, estos balnearios ubicados en Rocha mantienen una energía particular donde la práctica deportiva y el entorno costero marcan la experiencia tanto dentro como fuera del agua.