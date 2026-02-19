19 de febrero de 2026 Inicio
Turismo en Argentina: el pueblo donde las cabalgatas y las pulperías son las estrellas

Este pequeño paraje bonaerense conserva casas que tienen más de cien años, calles de tierra y una identidad rural que lo convierte en una escapada perfecta para el fin de semana.

Los alrededores ofrecen caminatas y rutas para disfrutar de la flora y fauna local.

  • Gouin es una localidad de apenas 130 habitantes en el partido de Carmen de Areco, provincia de Buenos Aires.

  • El pueblo es sede de la Fiesta Nacional del Pastel, que se celebra cada diciembre desde 1995 y convoca a visitantes de todo el país para degustar pastelitos criollos, escuchar música y participar de la elección de la mejor pastelera y la reina del pastel.

  • La estación de tren de 1908, convertida en restaurante y epicentro de ferias artesanales, funciona como el corazón cultural de la localidad junto a la feria "La Matera".

  • El destino se encuentra a aproximadamente 150 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, con un viaje de alrededor de dos horas en auto por la Ruta Nacional 7

Gouin es un pueblo que condensa la esencia de la vida de campo, la calidez de su gente y la nostalgia de las viejas estaciones ferroviarias, todo a una distancia cómoda de la ciudad de Buenos Aires. Esta localidad de 130 habitantes debe su existencia a la Compañía General de Ferrocarriles, que en 1907 propuso el nombre en honor a uno de sus accionistas franceses.

Fundado oficialmente el 14 de abril de 1908 por la Compañía Inmobiliaria Franco Argentina, el pueblo se desarrolló a lo largo de la línea que conectaba Buenos Aires con Rosario y hoy conserva su patrimonio intacto con casas antiguas, calles de tierra y la histórica estación de tren como eje central.

Este destino rural es conocido por su rica propuesta cultural y gastronómica, que supo mantener vigentes las tradiciones típicas de la región. Su atractivo más emblemático es la Fiesta Nacional del Pastel, celebrada cada diciembre desde 1995, donde el pueblo entero se viste de celebración para rendir homenaje a los pastelitos criollos, uno de los postres más tradicionales de la gastronomía argentina.

Durante el resto del año, la antigua estación de tren de 1908 funciona como restaurante y epicentro de ferias artesanales que reciben a visitantes de la ciudad y de los pueblos vecinos, mientras que la feria "La Matera" se instala el segundo y cuarto domingo de cada mes con productos artesanales de madera, tejidos en telar y diversas manualidades.

El entorno rural permite recorrer el pueblo a pie, pasear por la plaza, admirar las casas de época y visitar la Capilla San Agustín, mientras que los alrededores ofrecen caminatas y rutas para disfrutar de la flora y fauna local. Un paraje típico de la pampa húmeda que, a solo dos horas de la Ciudad de Buenos Aires, logró hacer de su calma y su identidad criolla su mayor atractivo turístico.

Dónde queda Gouin

Gouin es una localidad perteneciente al partido de Carmen de Areco, en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, enclavada en una zona de fuerte tradición agrícola y ganadera. Se encuentra a unos 25 kilómetros de la ciudad cabecera, Carmen de Areco, y a aproximadamente 150 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. Es un paraje típico de la pampa húmeda, con calles de tierra, casas bajas y ese paisaje abierto y sereno que caracteriza a los pequeños pueblos bonaerenses del interior.

Qué puedo hacer en Gouin

Las experiencias y atractivos disponibles en este pueblo rural de Carmen de Areco combinan tradición, gastronomía y vida de campo:

  • Participar de la Fiesta Nacional del Pastel, que se celebra cada diciembre desde 1995 y convoca a visitantes de todo el país para degustar pastelitos criollos, escuchar música en vivo y presenciar la elección de la mejor pastelera y la reina del pastel
  • Visitar la renovada estación de tren de 1908, convertida en restaurante y punto de encuentro central de la localidad para residentes y turistas
  • Recorrer las ferias de artesanos locales que se realizan periódicamente en la estación de tren, con productos que muestran el talento y la tradición de los habitantes del pueblo
  • Disfrutar de la feria "La Matera", que funciona el segundo y cuarto domingo de cada mes con trabajos artesanales en madera, textiles en telar y diversas manualidades elaboradas por emprendedores locales
  • Comer en la Parrilla Don Carlos, restaurante ambientado como una antigua pulpería que ofrece menú de parrilla libre
  • Visitar la Pulpería La Mora para vivir la experiencia de los clásicos boliches rurales pampeanos
  • Pasear a pie por el pueblo para contemplar las casas centenarias y la arquitectura de época que conserva su aspecto original
  • Visitar la plaza San Martín y recorrer sus alrededores para conocer el corazón histórico de la localidad
  • Conocer la Capilla San Agustín, uno de los lugares históricos que aporta encanto al recorrido por el pueblo
Cómo llegar a Gouin

Para llegar a Gouin desde la Ciudad de Buenos Aires el recorrido total es de aproximadamente 150 kilómetros y demanda unas dos horas de viaje en auto. El trayecto comienza tomando el Acceso Oeste en dirección a Luján para empalmar con la Ruta Nacional 7, por la que se continúa hasta el kilómetro 129, donde se debe doblar a la izquierda por un camino de tierra señalizado que lleva directamente al pueblo luego de unos 10 kilómetros adicionales de paisaje rural.

Quienes no dispongan de vehículo propio pueden tomar un micro de larga distancia hasta Carmen de Areco y desde ese lugar coordinar un traslado local hasta Gouin.

