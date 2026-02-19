Desmintieron que el Indio Solari haya sufrido un ACV: el comunicado en redes La información la había dado a conocer el periodista Ángel de Brito, pero primero la familia y más tarde a través de las redes sociales oficiales se informó que se encuentra en buen estado y que solo se había realizado chequeos de rutina. + Seguir en







El Indio tiene 77 años y sufre de Parkinson. Redes sociales

La familia del Indio Solari y el propio músico, a través de sus redes sociales, debió desmentir una fake news difundida por Ángel De Brito en el que aseguraba que el cantante había sufrido un accidente cardiovascular (ACV) y que se encontraba internado en un sanatorio de la Ciudad de Buenos Aires.

La información había generado gran preocupación entre los fanáticos, por lo que la familia salió rápidamente a aclarar que solo había sido un tratamiento de rutina. "La única verdad es que se está haciendo chequeos de rigor por indicación médica y su salud está estable", escribieron.