Desmintieron que el Indio Solari haya sufrido un ACV: el comunicado en redes

La información la había dado a conocer el periodista Ángel de Brito, pero primero la familia y más tarde a través de las redes sociales oficiales se informó que se encuentra en buen estado y que solo se había realizado chequeos de rutina.

El Indio tiene 77 años y sufre de Parkinson.

Redes sociales

La familia del Indio Solari y el propio músico, a través de sus redes sociales, debió desmentir una fake news difundida por Ángel De Brito en el que aseguraba que el cantante había sufrido un accidente cardiovascular (ACV) y que se encontraba internado en un sanatorio de la Ciudad de Buenos Aires.

De Brito aseguró que la información le había llegado por intermedio de gente del Sanatorio Otamendi.
Ángel De Brito se disculpó públicamente con la familia del Indio Solari

La información había generado gran preocupación entre los fanáticos, por lo que la familia salió rápidamente a aclarar que solo había sido un tratamiento de rutina. "La única verdad es que se está haciendo chequeos de rigor por indicación médica y su salud está estable", escribieron.

