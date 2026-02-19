Javier Milei viajó otra vez a Estados Unidos en medio del paro de la CGT y el debate por la reforma laboral

19 de febrero de 2026 Inicio
El Presidente partió hacia Washington en un viaje relámpago para participar de un foro impulsado por Donald Trump. Es el mandatario democrático que más veces visitó EEUU en dos años de gestión.

En un clima interno marcado por la tensión social y económica, con la reforma laboral en discusión en el Congreso y un paro nacional convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT), el presidente Javier Milei realizó este jueves un nuevo viaje a Estados Unidos.

Milei viaja a Estados Unidos mientras el Congreso debate la reforma laboral

Se trata del decimocuarto desembarco del jefe de Estado en territorio norteamericano desde que asumió en diciembre de 2023, una cifra que lo convierte en el presidente democrático con mayor cantidad de visitas a ese país en sus primeros dos años de gestión. La estadística no es menor: refleja el peso estratégico que la Casa Rosada le asigna a la relación con Washington y, en particular, al vínculo político con el republicano Donald Trump.

La visita es breve y concentrada en la capital estadounidense, donde el economista libertario participará en la sesión inaugural del Consejo de Paz. Milei busca reforzar su alineamiento con la administración republicana y profundizar contactos en el plano diplomático y comercial. La delegación es acotada: lo acompañan el canciller Pablo Quirno y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

El viaje se produce mientras en la Argentina el oficialismo enfrenta una discusión clave en el Congreso por la reforma laboral, iniciativa que genera fuerte resistencia sindical y que motivó una medida de fuerza nacional. En ese escenario, la nueva gira presidencial vuelve a instalar el debate sobre las prioridades del Gobierno en un contexto de conflictividad creciente.

Agenda de Milei en Washington

La actividad central será la participación en la sesión inaugural del Consejo de Paz, un espacio promovido por Trump que busca posicionarse como alternativa a la Organización de las Naciones Unidas en la gestión de conflictos internacionales, con foco en escenarios sensibles como la crisis en Gaza.

Por la mañana, la comitiva tiene previsto visitar el Instituto de la Paz Donald J. Trump, ubicado frente al Departamento de Estado y a pocos metros del Monumento a Abraham Lincoln. Más tarde, al mediodía hora argentina, Milei participará del acto inaugural del flamante organismo, donde se espera una nueva foto junto al líder republicano.

Tras el evento, el Presidente se trasladará a su alojamiento y luego a la Base Aérea Andrews, desde donde emprenderá el regreso. El arribo a Buenos Aires está previsto para la mañana del viernes, en una semana atravesada por la pulseada política y sindical en el frente interno.

