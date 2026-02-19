Ángel De Brito se disculpó públicamente con la familia del Indio Solari El periodista de espectáculos comunicó por error que el artista había sufrido un ACV y estaba internado en el Sanatorio Otamendi. Sus mensajes y la explicación del conductor de LAM. + Seguir en







De Brito aseguró que la información le había llegado por intermedio de gente del Sanatorio Otamendi.

Ángel De Brito se disculpó públicamente con la familia del Indio Solari después de haber informado que había sufrido un ACV y que permanecía internado en el Sanatorio Otamendi.

El periodista de espectáculos fue el primero que contó la noticia en sus redes sociales, poco antes del mediodía: "Anoche, Carlos Alberto Solari fue internando un sanatorio porteño, tras sufrir un ACV".

"Tiene 77 años , y se encuentra bien atendido y acompañado por seres queridos. Pronta recuperación para uno de los artistas más importantes del rock nacional", completó.

La noticia se difundió rápidamente, por lo que la familia no tardó casi nada en desmentir la información. Sí confirmaron que había estado en el establecimiento de salud, pero para hacerse chequeos de rutina producto de su enfermedad.

"La única verdad es que se está haciendo chequeos de rigor por indicación médica y su salud está estable", escribió su familia en la cuenta de redes sociales del artista.