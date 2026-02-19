Javier Milei participó de la inauguración del Consejo de Paz impulsado por Donald Trump

19 de febrero de 2026 Inicio
Se trata del primer encuentro formal del organismo en el participan 27 líderes mundiales, creado para trabajar en la reconstrucción de la Franja de Gaza. "Estaba atrasado en las encuestas y terminó ganando de manera aplastante", señaló el mandatario estadounidense al recordar su apoyo al Presidente en las elecciones legislativas nacionales.

La foto oficial del Consejo de Paz. 

El presidente Javier Milei participó este jueves de la primera reunión del Consejo de Paz, impulsado por Donald Trump. El organismo, integrado por 27 líderes mundiales, fue creado por el mandatario de los Estados Unidos para trabajar en la reconstrucción de la Franja de Gaza.

Nueva amenaza de Trump a Irán: "Si no llegamos a un acuerdo, sucederán cosas malas"

Durante su discurso de apertura, el republicano llenó de elogios a Milei por su plan económico y le recordó su apoyo para las elecciones legislativas nacionales del pasado 26 de octubre: “Y apoyé a este caballero. Estaba un poco atrás en las encuestas, lo apoyé y terminó ganando por una enorme diferencia”.

Junto al respaldo a Milei, Trump también se refirió a la figura del primer ministro de Hungría, Viktor Orban, que afrontará comicios claves en abril.

“El apoyo parece estar funcionando también en países extranjeros, así que eso es bueno. Tienes mi total y completo apoyo, lo vas a a hacer perfecto, Víctor, no a todos les gusta que lo diga. A Milei le fue bastante bien con mi apoyo", afirmó el líder republicano. Para luego completar: “Es un gusto tenerlos a ambos, Víctor. Un gusto tenerlos a ambos. Muy orgulloso de ustedes”.

Qué es el Consejo de Paz de Donald Trump

El Consejo Mundial de la Paz, un nuevo organismo impulsado por la Casa Blanca, tiene como el objetivo "intervenir en escenarios de conflicto y proyectar el liderazgo global estadounidense por fuera de las instituciones internacionales tradicionales". Fue lanzado el 22 de enero en el marco de la 56° Reunión Anual del Foro Económico Mundial en Davos, con la presencia de Milei.

El debut del Consejo contó también con la asistencia del mandatario paraguayo Santiago Peña y del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, junto a otros jefes de Estado y del Gobierno de países alineados con Washington en Medio Oriente, Europa del Este y América Latina. Trump fue quien presidirá personalmente el organismo en esta etapa inicial y conservará poder de veto sobre las resoluciones centrales.

Durante su discurso de presentación en Davos, Trump había recordado su rol como mediador en conflictos internacionales y sostuvo que su gestión permitió frenar guerras de larga duración, algunas con riesgo nuclear. En ese sentido, aseguró haber intervenido en disputas entre India y Pakistán, Kosovo y Serbia, Congo y Ruanda, e incluso mencionó gestiones en curso entre Israel e Irán y entre Egipto y Etiopía.

