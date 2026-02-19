IR A
Una estrella de Marvel y Star Wars sorprende Hollywood con unas fotografías que confirman un nuevo romance

El protagonista de uno de los próximos estrenos de los spin-offs de la Guerra de las Galaxias fue capturado por unos paparazzis en compañía de su nueva pareja de nacionalidad argentina. ¿Cómo reaccionaron sus fanáticas?

¿Romance en puerta? El actor Pedro Pascal es fotografiado con un argentino. 
¿Romance en puerta? El actor Pedro Pascal es fotografiado con un argentino. 

Considerado por sus fans como el "daddy de la internet", Pedro Pascal sorprendió a Hollywood al protagonizar unas tiernas imágenes junto al argentino Rafael Olarra después de ver la película de "Cumbres Borrascosas" lo que despertó rumores de romance.

The Mandalorian and Grogu promete más aventuras y acción. 
Salió el primer tráiler de "The Mandalorian and Grogu" y marca el regreso de la saga Star Wars a los cines

El director de arte argentino Rafael Olarra fue pareja del actor Luke Evans, quien interpretó a Gastón en la última adaptación de "La Bella y la Bestia", durante la pandemia que terminó en 2021.

Pedro Pascal y Rafael Olarra 19-2-26
Ambos fueron fotografiados dentro del cine antes de ver "Cumbres Borrascosas".

Ambos fueron fotografiados dentro del cine antes de ver "Cumbres Borrascosas".

El medio TMZ aseguró que "después de ser fotografiados haciendo turismo en Nueva York durante el fin de semana del Día de San Valentín, ahora tenemos una foto de ellos sentados viendo Cumbres borrascosas". En las fotografías que se compartieron, se los puede ver a los dos hablando antes de que comience la película.

Además, también fueron fotografiados caminando "por momentos abrazados y por momentos tomados del brazo", según expresaron los medios de noticias estadounidenses, lo que aumentó los rumores de que algo más pasa entre ambos dos.

Pedro Pascal y Rafael Olarra 2 19-2-26
En varias fotografías y videos se los puede ver al argentino y al chileno tomados del brazo.

En varias fotografías y videos se los puede ver al argentino y al chileno tomados del brazo.

Pedro Pascal, reconocido por liderar la serie "The Last of Us", "The Mandalorian" o protagonizar grandes producciones como "The Fantastic Four: Firts Steps" y la próxima película de Avengers, mantiene su vida y relaciones fuera de foco de la prensa.

En los últimos años no se le conocieron parejas, sino rumores, como por ejemplo, que en 2014 fue vinculada la actriz y compañera de reparto Lena Headey o Sarah Paulson, con quien mantiene una amistad desde hace 30 años.

Por el momento no hay confirmación oficial de si el chileno está en pareja con Olarra o si son solamente muy buenos amigos.

