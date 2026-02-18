Vacaciones en Córdoba 2026: el pueblo fuera de la órbita tradicional que tiene un hermoso balneario que lo rodea

Se consolida como el refugio ideal del verano para quienes buscan tranquilidad, playas de arena sobre el río Ctalamochita y una alternativa fuera de los epicentros de turismo en el país.

Córdoba se renueva para la temporada de verano como el refugio predilecto de quienes buscan escapar de los centros turísticos tradicionales. Más allá de los clásicos valles de Punilla y Calamuchita, la provincia esconde rincones donde el contacto con la naturaleza es directo y genuino, que proponen un escenario ideal para el descanso.

En el mapa, Pampayasta Sud aparece como un destino "fuera de órbita" que sorprende por su infraestructura y belleza natural. Ubicado en la llanura cordobesa , este pueblo se transformó en una parada obligatoria para quienes desean disfrutar de un hermoso balneario sin el ruido de las grandes ciudades.

Es un lugar que combina la tranquilidad del campo con una de las riberas más cuidadas de la provincia, ideal para las familias que buscan un verano diferente este 2026. El 21 y 22 de febrero , la localidad celebra su clásica fiesta de la Temporada en el Balneario Municipal , con entrada libre y gratuita .

Pampayasta Sud se encuentra en el departamento Tercero Arriba , en la región central de Córdoba. Se asienta al sur del Río Ctalamochita , más conocido como Río Tercero. Este cuerpo de agua define por completo la geografía y la vida del lugar.

Se ubica a unos 45 kilómetros de la ciudad de Hernando y a aproximadamente 95 kilómetros de Villa María , dos de los centros urbanos más cercanos que sirven como referencia para llegar a esta joya del interior cordobés.

Qué puedo hacer en Pampayasta Sud

La actividad principal, y el punto de encuentro durante el verano dentro de la localidad, es su Balneario Municipal. Este predio cuenta con una extensa playa de arena y aguas cristalinas, perfectamente acondicionada con servicios de proveeduría, asadores, mesas y una arboleda que ofrece sombra durante las tardes de calor.

Es el sitio ideal para practicar deportes playeros, nadar o simplemente disfrutar del sol en un ambiente familiar y seguro, donde el río corre manso permitiendo el relax absoluto.

Para quienes buscan un poco más de movimiento, el río Ctalamochita es excelente para la práctica de actividades náuticas sin motor, como el kayak o el canotaje. También es un punto reconocido para los aficionados a la pesca deportiva.

Además de la vida de río, Pampayasta Sud invita a recorrer sus calles tranquilas y conocer la cultura local. En febrero, el pueblo celebra el Festival de la Temporada con presentaciones de artistas musicales y ferias de artesanos donde se pueden adquirir productos regionales y degustar platos típicos de la zona.

Cómo llegar a Pampayasta Sud

Para viajar desde la Ciudad de Buenos Aires en auto, se debe tomar la Ruta Nacional 9 (Autopista Buenos Aires - Rosario - Córdoba). A la altura de Villa María, se debe desviar por la Ruta Provincial 2 hacia el suroeste, la cual conduce directamente hasta Pampayasta Sud. El trayecto total es de unos 620 kilómetros, siendo un viaje de aproximadamente 7 horas, dependiendo del tránsito.

Otra opción práctica para viajar, es tomar un micro de larga distancia desde la Terminal de Retiro hasta Villa María o Hernando. Desde estas ciudades, existen servicios de transporte interurbano regional que conectan con Pampayasta Sud en trayectos cortos.