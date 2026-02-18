Turismo en Argentina: el pueblito que pocos conocen y tiene un estilo francés

18 de febrero de 2026 Inicio
Su arquitectura de estilo neogótico y las casonas distribuidas entre colinas conforman un paisaje que transporta a los visitantes hacia otro continente.

Su arquitectura de estilo neogótico y las casonas distribuidas entre colinas conforman un paisaje que transporta a los visitantes hacia otro continente.

  • Villa Nougués es una localidad serrana de Tucumán ubicada a 1.350 metros sobre el nivel del mar, conocida por su arquitectura neogótica que evoca los Pirineos franceses.

  • El pueblo se sitúa a solo 45 kilómetros de San Miguel de Tucumán en plena selva de yungas, con un microclima fresco y húmedo que permite la convivencia de coníferas propias de zonas frías con palmeras de climas tropicales.

  • Entre sus atractivos se destacan la iglesia de piedra de 1918, el mirador del Cristo Redentor con vistas al valle, el puente colgante, la Cascada del río Noque y la Gruta de la Virgen de Lourdes.

  • El destino ofrece actividades como trekking, paseos en bicicleta, parapente, golf y caminatas por senderos que se internan en la vegetación selvática

Villa Nougués puede considerarse como una ventana hacia Europa en pleno noroeste argentino. Esta consideración se la ganó gracias a los edificios que recuerdan la elegancia de las campiñas alpinas francesas. Concebida por el ingeniero Luis F. Nougués hacia finales del siglo XIX, esta villa serrana se alza a 1.350 metros sobre el nivel del mar rodeada de abundante vegetación que incluye pinos, palmeras, hortensias y violetas, creando un mosaico de colores únicos en la región.

Su arquitectura de estilo neogótico y las casonas distribuidas entre colinas conforman un paisaje que transporta a los visitantes hacia otro tiempo y otro continente.

Este encantador destino tucumano conserva su mezcla de construcciones antiguas, residencias señoriales y jardines frondosos, muchas de ellas diseñadas por Juan Hlawascek, arquitecto argentino de origen polaco que dejó su impronta en toda la zona. Sus calles zigzagueantes envueltas en vegetación conectan casonas de piedra, miradores naturales y senderos escondidos entre la montaña.

El microclima de Villa Nougués hace posible una mezcla única de flora donde conviven coníferas propias de zonas frías con palmeras de climas más cálidos. El contraste entre las construcciones de piedra gris y la vegetación que las rodea genera rincones ideales para descansar. El sendero que conduce a esta villa atraviesa las místicas yungas tucumanas, ofreciendo un preludio perfecto para la experiencia que aguarda en este rincón del noroeste argentino.

villa nougues 1

Dónde queda Villa Nougués

Villa Nougués se encuentra en el departamento de Lules, en la provincia de Tucumán, a aproximadamente 45 kilómetros del centro de San Miguel de Tucumán, la capital provincial. Esta pintoresca localidad serrana se eleva a 1.350 metros de altitud en plena selva de yungas, ofreciendo un clima privilegiado y vistas panorámicas excepcionales de la región. Su posición geográfica la convierte en un oasis montañoso accesible, ubicado a 1.250 kilómetros de Buenos Aires.

Qué puedo hacer en Villa Nougués

Las experiencias y atractivos disponibles en esta villa serrana tucumana pueden cumplir los gustos de distintos tipos de viajeros:

  • Recorrer a pie o en bicicleta las pintorescas calles empedradas para admirar las fachadas de estilo europeo y la arquitectura neogótica que caracteriza sus construcciones señoriales.
  • Visitar la iglesia de piedra construida en 1918, que conserva su fachada original y su interior revestido en madera como uno de los íconos arquitectónicos más destacados del pueblo.
  • Conocer el mirador del Cristo Redentor para contemplar una vista privilegiada del valle y la ciudad de San Miguel de Tucumán en la distancia.
  • Atravesar el emblemático puente colgante, estructura que ofrece vistas espectaculares del entorno y constituye un punto fotográfico imperdible.
  • Explorar la Gruta de la Virgen de Lourdes, sitio de peregrinación y contemplación enclavado en el paisaje montañoso.
  • Disfrutar de trekking suave y fotografía de naturaleza por los senderos y escalinatas que conectan distintas zonas del pueblo y se internan en la vegetación selvática.
  • Practicar parapente aprovechando las corrientes térmicas de la sierra.
  • Admirar la Cascada del río Noque, donde las aguas cristalinas crean un espectáculo natural de notable belleza.
  • Ascender al Cerro Taficillo y recorrer la Sierra San Javier para contemplar panorámicas únicas de las yungas tucumanas.
  • Participar de eventos culturales en el anfiteatro a cielo abierto, donde la naturaleza sirve como escenario para diversas manifestaciones artísticas.
Villa Nougués, Tucumán
Trekking, paseos en bicicleta, caminatas y parapente, son algunas de las cosas que se pueden hacer en los cerros de Villa Nougués, Tucumán.

Trekking, paseos en bicicleta, caminatas y parapente, son algunas de las cosas que se pueden hacer en los cerros de Villa Nougués, Tucumán.

Cómo llegar a Villa Nougués

Desde Buenos Aires se puede llegar en auto en un recorrido de aproximadamente 14 horas por la Autopista Córdoba-Rosario, continuando hacia el norte hasta Tucumán, o bien llegar a San Miguel de Tucumán en micro de larga distancia o en avión. Una vez en la capital provincial, el trayecto final hasta Villa Nougués se completa por la Ruta Provincial 338, que serpentea entre las yungas y los cerros húmedos tucumanos hasta alcanzar esta localidad serrana situada a 45 kilómetros.

