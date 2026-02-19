El look de Di María que es tendencia: su camisa la rompe El futbolista de Rosario Central festejó su cumpleaños con estilo y eligió una prenda en tendencia para lucir en la celebración. Por + Seguir en







Di María cumplió 38 años y festejó en sus ciudad natal. Prensa Rosario Central.

Ángel Di María festejó su cumpleaños 38 rodeado de amigos y familia en Rosario. El "Fideo" marcó tendencia con una camisa beige de textura waffle y un rosario oscuro. Completó su look con un pantalón negro y zapatillas urbanas en tono nude. El diseño de la torta incluyó una pelota móvil, el escudo de Rosario Central y detalles futboleros. La celebración de los 38 años de Ángel Di María no pasó desapercibida en las redes sociales. El ex jugador de la Selección argentina festejó rodeado de amigos y familiares en su ciudad natal, Rosario, y las imágenes de la fiesta acumularon miles de comentarios y saludos para el Campeón del Mundo.

Para su noche especial, Di María optó por una prenda que capturó todas las miradas: una camisa de manga corta en tono beige con textura waffle. Este tipo de tejido, que aporta relieve y una caída relajada, es uno de los favoritos de la temporada; combina frescura y sofisticación.

Al llevarla levemente abierta, el delantero le dio un toque moderno a su look, dejando a la vista un rosario oscuro que resaltó con la paleta de colores tierra. El jugador complementó la camisa con un pantalón en color negro de corte slim, y unas zapatillas urbanas en tono nude con suela blanca. Este tipo de calzado, cómodo pero distinguido, es el aliado perfecto para eventos donde se busca lucir bien sin caer en la formalidad extrema de un traje.

di maría Instagram Sus seguidores no solo destacaron la calidez del festejo sino también su acertada elección de vestuario. Con este look, Di María confirma que, al igual que en la cancha, tiene una precisión envidiable para elegir qué vestir.

Así fue la espectacular torta de cumpleaños de Di María La gran protagonista de la noche fue una impresionante torta de varios pisos diseñada por su esposa, Jorgelina Cardoso, quien ideó una estructura que combinó la elegancia con la pasión futbolera. Una de sus capas tenía hexágonos blancos y negros que imitaban el cuero de un balón tradicional. También llevaba pequeñas pelotas distribuidas en cada nivel.

Di maria cumple 38 Instagram El detalle que dejó a todos los invitados boquiabiertos fue la pelota móvil que decoraba el anteúltimo piso, ubicada dentro de un arco en miniatura, y giraba sobre su propio eje. Justo debajo, el diseño llevaba el escudo de Rosario Central y los colores del club. La pieza de pastelería terminaba de completarse con un detalle simbólico del gesto con las manos que Di María hace después de cada gol. La torta sirvió como el broche de oro para una noche donde el "Fideo" celebró rodeado de familia, amigos y compañeros.