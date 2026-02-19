La familia del Indio Solari desmintió que haya sufrido un ACV con un comunicado en sus redes sociales La familia del cantante negó la versión difundida en redes y aclaró que solo se realiza chequeos médicos de rutina. El rumor había sido publicado por Ángel de Brito y generó preocupación entre los fanáticos. Por + Seguir en







La familia de Indio Solari desmintió que el cantante haya sufrido un ACV y aseguró que su estado de salud es “estable”. El comunicado fue publicado en las redes oficiales del artista, luego de que una versión periodística generara preocupación entre sus seguidores.

“Queremos desmentir la noticia que se ha echado a rodar irresponsablemente, respecto de que el Indio tuvo un ACV. La única verdad es que se está haciendo una serie de chequeos de rigor, por indicación médica, y que su salud está estable. Gracias por la preocupación. Lamentamos el susto innecesario, en un día donde la atención debería estar puesta en otro lado”, expresó el entorno del músico.

image La versión que activó la alarma había sido difundida por el periodista Ángel de Brito a través de sus redes sociales. “Anoche, Carlos Alberto Solari fue internado en un sanatorio porteño, tras sufrir un ACV. Tiene 77 años y se encuentra bien atendido y acompañado por seres queridos. Pronta recuperación para uno de los artistas más importantes del rock nacional”, publicó.

Una hora después, el periodista rectificó la información y pidió disculpas a la familia por la situación. "La información me llegó de dos personal de clínica. Pido disculpas públicas a sus seres queridos".

El estado clínico del ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota es seguido de cerca desde marzo de 2016, cuando durante un recital en Tandil reveló que padecía Parkinson. “Mister Parkinson me está pisando los talones, pero acá estoy”, dijo entonces ante una multitud.

Desde su último show masivo en Olavarría, en 2017, el cantante se mantiene alejado de los escenarios por recomendación médica. Sin embargo, continuó activo desde su estudio “Luzbola”, donde compone y produce nuevo material, además de participar de manera virtual en presentaciones de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Hasta el momento no trascendió el nombre del centro médico en el que se encuentra realizando los estudios ni hubo un parte médico formal. La familia insistió en que no sufrió un ACV y buscó llevar tranquilidad frente a una versión que, aseguran, circuló sin confirmación oficial.