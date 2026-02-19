19 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

La familia del Indio Solari desmintió que haya sufrido un ACV con un comunicado en sus redes sociales

La familia del cantante negó la versión difundida en redes y aclaró que solo se realiza chequeos médicos de rutina. El rumor había sido publicado por Ángel de Brito y generó preocupación entre los fanáticos.

Por
La familia del Indio Solari desmintió que haya sufrido un ACV con un comunicado en su redes sociales

La familia del Indio Solari desmintió que haya sufrido un ACV con un comunicado en su redes sociales

La familia de Indio Solari desmintió que el cantante haya sufrido un ACV y aseguró que su estado de salud es “estable”. El comunicado fue publicado en las redes oficiales del artista, luego de que una versión periodística generara preocupación entre sus seguidores.

De Brito aseguró que la información le había llegado por intermedio de gente del Sanatorio Otamendi.
Te puede interesar:

Ángel De Brito se disculpó públicamente con la familia del Indio Solari

“Queremos desmentir la noticia que se ha echado a rodar irresponsablemente, respecto de que el Indio tuvo un ACV. La única verdad es que se está haciendo una serie de chequeos de rigor, por indicación médica, y que su salud está estable. Gracias por la preocupación. Lamentamos el susto innecesario, en un día donde la atención debería estar puesta en otro lado”, expresó el entorno del músico.

image

La versión que activó la alarma había sido difundida por el periodista Ángel de Brito a través de sus redes sociales. “Anoche, Carlos Alberto Solari fue internado en un sanatorio porteño, tras sufrir un ACV. Tiene 77 años y se encuentra bien atendido y acompañado por seres queridos. Pronta recuperación para uno de los artistas más importantes del rock nacional”, publicó.

Una hora después, el periodista rectificó la información y pidió disculpas a la familia por la situación. "La información me llegó de dos personal de clínica. Pido disculpas públicas a sus seres queridos".

El estado clínico del ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota es seguido de cerca desde marzo de 2016, cuando durante un recital en Tandil reveló que padecía Parkinson. “Mister Parkinson me está pisando los talones, pero acá estoy”, dijo entonces ante una multitud.

Desde su último show masivo en Olavarría, en 2017, el cantante se mantiene alejado de los escenarios por recomendación médica. Sin embargo, continuó activo desde su estudio “Luzbola”, donde compone y produce nuevo material, además de participar de manera virtual en presentaciones de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

Hasta el momento no trascendió el nombre del centro médico en el que se encuentra realizando los estudios ni hubo un parte médico formal. La familia insistió en que no sufrió un ACV y buscó llevar tranquilidad frente a una versión que, aseguran, circuló sin confirmación oficial.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El Indio tiene 77 años y sufre de Parkinson.

Desmintieron que el Indio Solari haya sufrido un ACV: el comunicado en redes

La trilogía de conciertos de Bad Bunny funcionó como un ritocolectivo de identidad.

Bad Bunny en Buenos Aires: la construcción de una latinidad popular y masiva

La hija de Marcelo Tinelli mostró quién es su nueva pareja.

Romance confirmado: quién es la nueva pareja de Juana Tinelli

Juan Carlos Desanzo tenía 88 años.

Murió un histórico director argentino y referente del cine nacional

Rating Cero

Este Gran Hermano busca atraer con perfiles de figuras conocidas y nuevos mediáticos.

Revelaron cuánto cobrarán los participantes de Gran Hermano: Generación Dorada

¿Romance en puerta? El actor Pedro Pascal es fotografiado con un argentino. 

Una estrella de Marvel y Star Wars sorprende Hollywood con unas fotografías que confirman un nuevo romance

En las últimas horas trascendió que Moria Casán habría echado a Cinthia Fernández del programa

Moria Casán fulminó a Cinthia Fernández por ausentarse de su programa: "Con una bragueta..."

De Brito aseguró que la información le había llegado por intermedio de gente del Sanatorio Otamendi.

Ángel De Brito se disculpó públicamente con la familia del Indio Solari

La familia del Indio Solari desmintió que haya sufrido un ACV con un comunicado en su redes sociales

La familia del Indio Solari desmintió que haya sufrido un ACV con un comunicado en sus redes

El Indio tiene 77 años y sufre de Parkinson.

Desmintieron que el Indio Solari haya sufrido un ACV: el comunicado en redes

últimas noticias

Este Gran Hermano busca atraer con perfiles de figuras conocidas y nuevos mediáticos.

Revelaron cuánto cobrarán los participantes de Gran Hermano: Generación Dorada

Hace 12 minutos
Colapinto alcanzó el mejor tiempo para Alpine.

Crece la expectativa por Colapinto: terminó 6° y alcanzó el mejor tiempo para Alpine

Hace 25 minutos
La amenaza de Donald Trump a Irán: Si no llegamos a un acuerdo, sucederán cosas malas

Nueva amenaza de Trump a Irán: "Si no llegamos a un acuerdo, sucederán cosas malas"

Hace 33 minutos
La foto oficial del Consejo de Paz. 

Milei participó de la inauguración del Consejo de Paz impulsado por Trump

Hace 36 minutos
Turismo en Salta 2026. 

Vacaciones en Salta 2026: el "Balcón del cielo", el pueblo mágico que fascina a todo el que lo visita

Hace 46 minutos