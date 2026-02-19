La Liga Profesional confirmó la reprogramación de los partidos del jueves 19: cómo se jugará la 6° fecha

El paro general contra la reforma laboral generó un gran parate y el fútbol argentino no fue la excepción. Es que este jueves debió empezar la 6° fecha del Torneo Apertura, pero como UTEDYC se sumó al paro, la Liga Profesional junto a AFA se vieron obligadas a reprogramar los encuentros estipulados para este 19 de febrero.
Debido al ajustado calendario del semestre atravesado por el Mundial 2026 que se disputará a mitad de año, la organización no tiene margen de error y los cuatro encuentros que iban a darle inicio de la nueva jornada del torneo doméstico se jugarán a lo largo de este fin de semana.
Ante la incertidumbre de lo que iba a suceder y en contra partida de lo que pasó con el choque por la Recopa Sudamericana entre Lanús y Flamengo que sí se disputará, AFA confirmó la terna arbitral que impartirá justicia en todos los choques de esta fecha y al mismo tiempo dio por confirmada los días y horarios de los partidos entre Independiente vs. Independiente Rivadavia (M); San Lorenzo vs. Estudiantes de Río Cuarto, Defensa y Justicia vs. Belgrano e Instituto vs. Atlético Tucumán.
Arranca la 6° fecha del Torneo Apertura: uno por uno, los días, horarios y árbitros de los partidos
Viernes 20 de febrero
17.15: Defensa y Justicia vs. Belgrano
- Árbitro: Nicolás Lamolina
- VAR: Joaquin Gil
17.45: Estudiantes vs. Sarmiento
- Árbitro: Andrés Merlos
- VAR: Nahuel Viñas
20: Boca vs. Racing
- Árbitro: Leandro Rey Hilfer
- VAR: Héctor Paletta
20: Instituto vs Atlético Tucumán
- Árbitro: Fernando Espinoza
- VAR: José Carreras
22.15: Gimnasia (Mza.) vs. Gimnasia La Plata
- Árbitro: Andrés Gariano
- VAR: Gastón Monsón Brizuela
22.15: Rosario Central vs. Talleres
- Árbitro: Sebastián Zunino
- VAR: Silvio Trucco
Sábado 21 de febrero
17: Platense vs. Barracas Central
- Árbitro: Hernán Mastrángelo
- VAR: Ariel Penel
17: Independiente Rivadavia (M) vs. Independiente
- Árbitro: Yael Falcón Pérez
- VAR: Pablo Echavarría
19.15: Deportivo Riestra vs. Huracán
- Árbitro: Fernando Echenique
- VAR: Lucas Novelli
19.15: Banfield vs. Newell’s
- Árbitro: Facundo Tello
- VAR: Salomé Di Iorio
21.30: Central Córdoba vs. Tigre
- Árbitro: Nazareno Arasa
- VAR: Nicolás Ramírez
Domingo 22 de febrero
17: San Lorenzo vs. Estudiantes (Río Cuarto)
- Árbitro: Sebastián Martínez
- VAR: Diego Ceballos
19.15 Vélez – River
- Árbitro: Darío Herrera
- VAR: Germán Delfino
21.30 Unión – Aldosivi
- Árbitro: Luis Lobo Medina
- VAR: Sebastián Habib
A confirmar: Argentinos – Lanús