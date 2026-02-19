La Liga Profesional confirmó la reprogramación de los partidos del jueves 19: cómo se jugará la 6° fecha La nueva jornada del Torneo Apertura debió empezar este jueves, pero por la huelga contra la reforma laboral, la AFA se vio obligada a acomodar los encuentros durante este fin de semana debido al ajustado calendario del semestre. Por + Seguir en







Este jueves se debían jugar 4 partidos, pero fueron postergados y se jugarán durante el fin de semana

El paro general contra la reforma laboral generó un gran parate y el fútbol argentino no fue la excepción. Es que este jueves debió empezar la 6° fecha del Torneo Apertura, pero como UTEDYC se sumó al paro, la Liga Profesional junto a AFA se vieron obligadas a reprogramar los encuentros estipulados para este 19 de febrero.

Debido al ajustado calendario del semestre atravesado por el Mundial 2026 que se disputará a mitad de año, la organización no tiene margen de error y los cuatro encuentros que iban a darle inicio de la nueva jornada del torneo doméstico se jugarán a lo largo de este fin de semana.

Ante la incertidumbre de lo que iba a suceder y en contra partida de lo que pasó con el choque por la Recopa Sudamericana entre Lanús y Flamengo que sí se disputará, AFA confirmó la terna arbitral que impartirá justicia en todos los choques de esta fecha y al mismo tiempo dio por confirmada los días y horarios de los partidos entre Independiente vs. Independiente Rivadavia (M); San Lorenzo vs. Estudiantes de Río Cuarto, Defensa y Justicia vs. Belgrano e Instituto vs. Atlético Tucumán.

Arranca la 6° fecha del Torneo Apertura: uno por uno, los días, horarios y árbitros de los partidos Viernes 20 de febrero 17.15: Defensa y Justicia vs. Belgrano

Árbitro: Nicolás Lamolina

VAR: Joaquin Gil 17.45: Estudiantes vs. Sarmiento

Árbitro: Andrés Merlos

VAR: Nahuel Viñas 20: Boca vs. Racing Árbitro: Leandro Rey Hilfer

VAR: Héctor Paletta 20: Instituto vs Atlético Tucumán Árbitro: Fernando Espinoza

VAR: José Carreras 22.15: Gimnasia (Mza.) vs. Gimnasia La Plata Árbitro: Andrés Gariano

VAR: Gastón Monsón Brizuela 22.15: Rosario Central vs. Talleres Árbitro: Sebastián Zunino

VAR: Silvio Trucco Sábado 21 de febrero 17: Platense vs. Barracas Central Árbitro: Hernán Mastrángelo

VAR: Ariel Penel 17: Independiente Rivadavia (M) vs. Independiente Árbitro: Yael Falcón Pérez

VAR: Pablo Echavarría 19.15: Deportivo Riestra vs. Huracán Árbitro: Fernando Echenique

VAR: Lucas Novelli 19.15: Banfield vs. Newell’s Árbitro: Facundo Tello

VAR: Salomé Di Iorio 21.30: Central Córdoba vs. Tigre Árbitro: Nazareno Arasa

VAR: Nicolás Ramírez Domingo 22 de febrero 17: San Lorenzo vs. Estudiantes (Río Cuarto) Árbitro: Sebastián Martínez

VAR: Diego Ceballos 19.15 Vélez – River Árbitro: Darío Herrera

VAR: Germán Delfino 21.30 Unión – Aldosivi Árbitro: Luis Lobo Medina

VAR: Sebastián Habib A confirmar: Argentinos – Lanús