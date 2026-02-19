19 de febrero de 2026 Inicio
La Liga Profesional confirmó la reprogramación de los partidos del jueves 19: cómo se jugará la 6° fecha

La nueva jornada del Torneo Apertura debió empezar este jueves, pero por la huelga contra la reforma laboral, la AFA se vio obligada a acomodar los encuentros durante este fin de semana debido al ajustado calendario del semestre.

El paro general contra la reforma laboral generó un gran parate y el fútbol argentino no fue la excepción. Es que este jueves debió empezar la 6° fecha del Torneo Apertura, pero como UTEDYC se sumó al paro, la Liga Profesional junto a AFA se vieron obligadas a reprogramar los encuentros estipulados para este 19 de febrero.

Debido al ajustado calendario del semestre atravesado por el Mundial 2026 que se disputará a mitad de año, la organización no tiene margen de error y los cuatro encuentros que iban a darle inicio de la nueva jornada del torneo doméstico se jugarán a lo largo de este fin de semana.

Ante la incertidumbre de lo que iba a suceder y en contra partida de lo que pasó con el choque por la Recopa Sudamericana entre Lanús y Flamengo que sí se disputará, AFA confirmó la terna arbitral que impartirá justicia en todos los choques de esta fecha y al mismo tiempo dio por confirmada los días y horarios de los partidos entre Independiente vs. Independiente Rivadavia (M); San Lorenzo vs. Estudiantes de Río Cuarto, Defensa y Justicia vs. Belgrano e Instituto vs. Atlético Tucumán.

Arranca la 6° fecha del Torneo Apertura: uno por uno, los días, horarios y árbitros de los partidos

Viernes 20 de febrero

17.15: Defensa y Justicia vs. Belgrano

  • Árbitro: Nicolás Lamolina
  • VAR: Joaquin Gil

17.45: Estudiantes vs. Sarmiento

  • Árbitro: Andrés Merlos
  • VAR: Nahuel Viñas

20: Boca vs. Racing

  • Árbitro: Leandro Rey Hilfer
  • VAR: Héctor Paletta

20: Instituto vs Atlético Tucumán

  • Árbitro: Fernando Espinoza
  • VAR: José Carreras

22.15: Gimnasia (Mza.) vs. Gimnasia La Plata

  • Árbitro: Andrés Gariano
  • VAR: Gastón Monsón Brizuela

22.15: Rosario Central vs. Talleres

  • Árbitro: Sebastián Zunino
  • VAR: Silvio Trucco

Sábado 21 de febrero

17: Platense vs. Barracas Central

  • Árbitro: Hernán Mastrángelo
  • VAR: Ariel Penel

17: Independiente Rivadavia (M) vs. Independiente

  • Árbitro: Yael Falcón Pérez
  • VAR: Pablo Echavarría

19.15: Deportivo Riestra vs. Huracán

  • Árbitro: Fernando Echenique
  • VAR: Lucas Novelli

19.15: Banfield vs. Newell’s

  • Árbitro: Facundo Tello
  • VAR: Salomé Di Iorio

21.30: Central Córdoba vs. Tigre

  • Árbitro: Nazareno Arasa
  • VAR: Nicolás Ramírez

Domingo 22 de febrero

17: San Lorenzo vs. Estudiantes (Río Cuarto)

  • Árbitro: Sebastián Martínez
  • VAR: Diego Ceballos

19.15 Vélez – River

  • Árbitro: Darío Herrera
  • VAR: Germán Delfino

21.30 Unión – Aldosivi

  • Árbitro: Luis Lobo Medina
  • VAR: Sebastián Habib

A confirmar: Argentinos – Lanús

