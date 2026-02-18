18 de febrero de 2026 Inicio
Esta atracción te deja romper toda una habitación en minutos y es un lugar furor de Buenos Aires: cómo llegar

Se trata de una propuesta diferente que convierte la tensión acumulada en una experiencia intensa, original y fuera de lo común dentro de la agenda porteña.

  • Se trata de una un lugar para liberar tensión en un entorno controlado.
  • Sesiones de 30 a 60 minutos con kit de protección incluido.
  • Posibilidad de elegir objetos y música para personalizar el momento.
  • Ubicado en una casona histórica del barrio de Belgrano.

Esta atracción te deja romper toda una habitación en minutos y es un lugar furor de Buenos Aires: se trata de una casona antigua en el corazón de Belgrano que esconde una propuesta distinta que arrasa, ¿cómo llegar?

El espacio propone sesiones para descargar adrenalina en un entorno seguro, con protección incluida y música a elección. La actividad se convirtió en uno de los planes más originales de la ciudad para ir con amigos y hacer algo fuera de lo común.

La atractiva alternativa funciona en el barrio de Belgrano, una de las zonas más accesibles de la Ciudad de Buenos Aires. Se puede llegar fácilmente en subte mediante la línea D, en tren a través del ramal Mitre o en diversas líneas de colectivo. También es posible asistir en auto, ya que en la zona hay opciones de estacionamiento. Abre de miércoles a domingos por la tarde y se recomienda reservar con anticipación, especialmente los fines de semana, cuando los turnos suelen agotarse rápidamente.

the break club

Cómo es la salida de Buenos Aires donde podés romper todo en minutos

Viví la experiencia The Break Club y rompé sin culpa: detrás de las puertas de una casa histórica de 1900 funciona un espacio pensado para canalizar tensiones de forma controlada. La dinámica es simple: elegís el plan, te equipás con casco, guantes y mono protector, y entrás a una sala preparada con distintos objetos listos para ser destruidos.

Cada turno dura entre 30 y 60 minutos y se divide en tres momentos: preparación, acción y descanso. Primero te colocás el equipo de seguridad y seleccionás la música que querés escuchar. Luego llega la parte más intensa: podés golpear, lanzar y despedazar elementos como vidrio, electrodomésticos en desuso y otros artículos especialmente dispuestos para la actividad.

Al terminar, el recorrido incluye un espacio tipo living para relajarse, bajar pulsaciones y compartir algo para tomar.

