Trabajadores de Fate y organizaciones de izquierda cortan Panamericana tras el cierre de la planta

Más de 900 empleados fueron desvinculados. Un centenar permanece dentro de la planta “defendiendo los puestos de trabajo”. En el lugar trabaja Gendarmería Nacional.

Luego de que FATE anunciara el cierre de su planta en San Fernando y la desvinculación de más de 900 trabajadores, operarios cortan este jueves la autopista Panamericana, mano a la Ciudad de Buenos Aires , junto a gremios y organizaciones de izquierda.

La columna partió desde la fábrica, donde el clima es de incertidumbre y bronca. Según informaron desde el sindicato, dentro del establecimiento permanecen alrededor de 100 trabajadores que decidieron quedarse para “defender su puesto de trabajo” ante la decisión empresarial.

A la movilización se sumaron distintas agrupaciones de izquierda , que expresaron su solidaridad con los despedidos y acompañaron la protesta en las inmediaciones de la planta. El reclamo apunta tanto a la empresa como al Gobierno nacional, en un contexto de fuerte conflictividad laboral.

La presencia de las fuerzas de seguridad elevó la tensión en la zona, mientras el tránsito comenzó a registrar demoras y desvíos. Sobre la autopista se desplegó un fuerte operativo de Gendarmería Nacional , cuyos mandos negociaron con los manifestantes para evitar el corte total y liberar la circulación. Minutos después se logró liberar un carril.

El conflicto se produce apenas un día después de que el Ministerio de Capital Humano dictara la conciliación obligatoria por 15 días , con el objetivo de encauzar la situación y abrir una instancia de negociación entre las partes.

La movilización se enmarca además en el paro nacional convocado por la CGT en rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno y que hoy se debate en la Cámara de Diputados. En ese contexto, el conflicto en FATE se convirtió en uno de los focos más visibles de la jornada, con impacto directo en el tránsito y en la agenda política.

Alejandro Crespo: “La tarea es la reapertura de la fábrica y la recuperación de los puestos”

En diálogo con C5N, el secretario general del SUTNA, Alejandro Crespo, contó que este jueves se realizó una nueva asamblea de trabajadores de FATE que concluyó con la resolución de luchar por la reapertura de la fábrica y la recuperación de los puestos de trabajo. "Esa es la tarea fundamental que tendrá cada reclamo en la parte de acciones gremiales, jurídicas y administrativas”, indicó.

El dirigente describió el impacto que generó el anuncio del cierre de la planta: “Está claro que el shock de los trabajadores es porque no pueden comprender que después de tanto sacrificio, compañeros de 20, 30 años en la fábrica, hayan sido recibidos con un cartel que decía que la fábrica está cerrada. Se ha violado toda la jurisprudencia vigente y, en una condición como esta, con dos conciliaciones obligatorias ya colocadas, tenemos que revertir esta circunstancia de una injusticia muy grande que ha despertado en todo el movimiento obrero mucha solidaridad”.

Sobre la orden de desalojo de la fábrica, fue categórico: “Estamos en conciliación obligatoria, por lo que hay una mesa de negociación abierta. Un desalojo sería un despropósito. Además hemos generado los recursos legales y los reclamos para que ese tipo de situación no termine lastimando a un compañero que está reclamando por su puesto de trabajo después de haberse enterado en la puerta de la planta, de forma ilegal, de su despido”.

Por último, advirtió que el caso trasciende a la empresa: “Todo el movimiento obrero está mirando esta situación porque le puede pasar a cualquier fábrica. Si una empresa de 80 años, con esta capacidad y la espalda de sus dueños, hace este tipo de situación, imaginemos lo que puede pasarle a cualquier compañero que trabaja en una pyme o en la rama industrial”.