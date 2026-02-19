19 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Trabajadores de Fate y organizaciones de izquierda cortan Panamericana tras el cierre de la planta

Más de 900 empleados fueron desvinculados. Un centenar permanece dentro de la planta “defendiendo los puestos de trabajo”. En el lugar trabaja Gendarmería Nacional.

Por

Tensión en San Fernando: trabajadores de FATE cortan a Panamericana tras el cierre de la planta

Luego de que FATE anunciara el cierre de su planta en San Fernando y la desvinculación de más de 900 trabajadores, operarios cortan este jueves la autopista Panamericana, mano a la Ciudad de Buenos Aires, junto a gremios y organizaciones de izquierda.

Te puede interesar:

Paro general de la CGT: cuáles son los accesos a la Ciudad que están cortados

La columna partió desde la fábrica, donde el clima es de incertidumbre y bronca. Según informaron desde el sindicato, dentro del establecimiento permanecen alrededor de 100 trabajadores que decidieron quedarse para “defender su puesto de trabajo” ante la decisión empresarial.

A la movilización se sumaron distintas agrupaciones de izquierda, que expresaron su solidaridad con los despedidos y acompañaron la protesta en las inmediaciones de la planta. El reclamo apunta tanto a la empresa como al Gobierno nacional, en un contexto de fuerte conflictividad laboral.

La presencia de las fuerzas de seguridad elevó la tensión en la zona, mientras el tránsito comenzó a registrar demoras y desvíos. Sobre la autopista se desplegó un fuerte operativo de Gendarmería Nacional, cuyos mandos negociaron con los manifestantes para evitar el corte total y liberar la circulación. Minutos después se logró liberar un carril.

El conflicto se produce apenas un día después de que el Ministerio de Capital Humano dictara la conciliación obligatoria por 15 días, con el objetivo de encauzar la situación y abrir una instancia de negociación entre las partes.

La movilización se enmarca además en el paro nacional convocado por la CGT en rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno y que hoy se debate en la Cámara de Diputados. En ese contexto, el conflicto en FATE se convirtió en uno de los focos más visibles de la jornada, con impacto directo en el tránsito y en la agenda política.

Alejandro Crespo: “La tarea es la reapertura de la fábrica y la recuperación de los puestos”

En diálogo con C5N, el secretario general del SUTNA, Alejandro Crespo, contó que este jueves se realizó una nueva asamblea de trabajadores de FATE que concluyó con la resolución de luchar por la reapertura de la fábrica y la recuperación de los puestos de trabajo. "Esa es la tarea fundamental que tendrá cada reclamo en la parte de acciones gremiales, jurídicas y administrativas”, indicó.

El dirigente describió el impacto que generó el anuncio del cierre de la planta: “Está claro que el shock de los trabajadores es porque no pueden comprender que después de tanto sacrificio, compañeros de 20, 30 años en la fábrica, hayan sido recibidos con un cartel que decía que la fábrica está cerrada. Se ha violado toda la jurisprudencia vigente y, en una condición como esta, con dos conciliaciones obligatorias ya colocadas, tenemos que revertir esta circunstancia de una injusticia muy grande que ha despertado en todo el movimiento obrero mucha solidaridad”.

Sobre la orden de desalojo de la fábrica, fue categórico: “Estamos en conciliación obligatoria, por lo que hay una mesa de negociación abierta. Un desalojo sería un despropósito. Además hemos generado los recursos legales y los reclamos para que ese tipo de situación no termine lastimando a un compañero que está reclamando por su puesto de trabajo después de haberse enterado en la puerta de la planta, de forma ilegal, de su despido”.

Por último, advirtió que el caso trasciende a la empresa: “Todo el movimiento obrero está mirando esta situación porque le puede pasar a cualquier fábrica. Si una empresa de 80 años, con esta capacidad y la espalda de sus dueños, hace este tipo de situación, imaginemos lo que puede pasarle a cualquier compañero que trabaja en una pyme o en la rama industrial”.

Embed - TENSIÓN en San Fernando: CORTE en Panamericana por el CIERRE de FATE

Noticias relacionadas

Conocé a qué hora se regulariza el horario del transporte público. 

La vuelta a casa, también complicada: a qué hora vuelven a funcionar colectivos, trenes y subtes en el AMBA

Temblor en la Costa Atlántica: un sismo de magnitud 4,7 sacudió Mar del Plata

Temblor en la Costa Atlántica: un sismo de magnitud 4,9 sacudió Mar del Plata

ANMAT encontró que el producto utilizaba de manera apócrifa el rotulado de la marca.

ANMAT prohibió la venta de un aceite de oliva Nucete falso: cómo reconocer las diferencias entre las botellas

regresan las tormentas fuertes y el granizo al amba: a que hora llueve

Regresan las tormentas fuertes y el granizo al AMBA: a qué hora llueve

Esta semana habrá Feriados imprevistos

Confirman un nuevo feriado el viernes 20 de febrero y habrá fin de semana largo: a qué se debe

Más de 10 camiones volcaron por la magnitud de las tormentas.

Impactante temporal en la Autopista Rosario-Córdoba: más de 10 camiones volcaron por las tormentas

Rating Cero

A pesar de su postura crítica ante interpretaciones biográficas simplistas de Shakespeare, McKellen asume con humildad su propio impacto cultural.

Fue protagonista en Marvel y en El Señor de los Anillos pero ahora criticó una película nominada a los Oscar: qué dijo

El inocente es una de las apuestas más fuertes del suspenso español en Netflix.
play

Netflix: la dramática serie de Netflix que mezcla misterio, giros inesperados y secretos del pasado

Tras la muerte de la hija de un alto oficial del ejército, el padre de la víctima decide tomar justicia por su propia mano y lo sentencia a muerte al enviar a Héctor a una prisión clandestina donde las decisiones son tomadas sin juicio ni piedad.
play

Lo nuevo en Netflix: cuál es la trama de La celda de los milagros, la emocionante película que te dejará al borde de las lágrimas

La tensión entre las mediáticas, Moria y Cinthia Fernández, habría derivado en la expulsión de la panelista del programa. 

Aseguran que Moria Casán echó a Cinthia Fernández de su programa

Según el dictamen oficial, la muerte de Greene fue catalogada como un accidente.

Revelaron la impactante causa de la muerte de Peter Greene, el actor de La Máscara y Pulp Fiction

La cantante rosarina, Nicki Nicole, suspendió su presentación en el Colón debido al paro general en contra de la reforma laboral. 
play

Nicki Nicole apoyó el paro general de la CGT y postergó su show: "Es un día muy importante"

últimas noticias

A pesar de su postura crítica ante interpretaciones biográficas simplistas de Shakespeare, McKellen asume con humildad su propio impacto cultural.

Fue protagonista en Marvel y en El Señor de los Anillos pero ahora criticó una película nominada a los Oscar: qué dijo

Hace 15 minutos
Adam Bareiro llegará a Boca con un contrato de 3 años, con opción de extenderlo por uno más

Boca llegó a un acuerdo con Bareriro y se convertirá en el tercer refuerzo: cuándo podría debutar

Hace 18 minutos
play

Paro general de la CGT: cuáles son los accesos a la Ciudad que están cortados

Hace 22 minutos
play
El inocente es una de las apuestas más fuertes del suspenso español en Netflix.

Netflix: la dramática serie de Netflix que mezcla misterio, giros inesperados y secretos del pasado

Hace 26 minutos
“Estamos asistiendo a un proceso claramente regresivo, alertaron los magistrados.

Juezas y jueces manifestaron su rechazo a la baja de edad de punibilidad

Hace 27 minutos