Vacaciones en la Costa Atlántica 2026: 3 destinos para ir los días de lluvia El clima frío y de tormenta a veces agúa la estadía en la playa, pero no es necesario quedarse encerrado: hay actividades bajo techo para disfrutar sin perderse nada.







Tres opciones con alternativas para los días de lluvia en la Costa Atlántica.

Los días de lluvia en las vacaciones de verano pinchan planes al aire libre, pero existen alternativas cumplidoras.





Los centros comerciales de Pinamar, San Clemente del Tuyú y Santa Teresita ofrecen posibilidades igual de divertidas que la playa.





Pasear por el centro, hacer turismo gastronómico o relajarse en piletas bajo techo mientras cae la lluvia es un 10.





Otra alternativa, cercana a Pinamar, es Cariló, con su bosque de pinos característico. La Costa Atlántica casi siempre sorprende a sus turistas con días nublados y de lluvia entre semana. El clima cambiante, incluso, produce condiciones meteorológicas opuestas en un rango de pocas horas de diferencia. Para sobrevivir al trago amargo del día perdido en el mar, las ciudades balnearias están preparadas para recibir a los veraneantes con otras opciones de entretenimiento.

1. Pinamar (y Cariló) pinamar (2) Turismo Pinamar Es una de las mejores opciones debido a su amplia oferta de actividades bajo techo y centros comerciales integrados al bosque. Entre las posibilidades destacan:

Cine y Teatro : podés consultar la cartelera del Teatro de la Torre o ir al Cine Oasis para ver estrenos.

: podés consultar la cartelera del Teatro de la Torre o ir al Cine Oasis para ver estrenos. Entretenimiento Indoor : existen opciones como Escape Room Pinamar y centros de juegos como Casa Juego, que cuenta con cafetería y zona recreativa para toda la familia.

: existen opciones como Escape Room Pinamar y centros de juegos como Casa Juego, que cuenta con cafetería y zona recreativa para toda la familia. Gastronomía y Compras: los paseos de compras en Cariló (a pocos kilómetros) permiten caminar bajo galerías semi-techadas rodeadas de bosque. Además, locales como Templeton ofrecen música en vivo y tragos para la tarde-noche. 2. San Clemente del Tuyú Termas Marinas San Clemente del Tuyú Termas San Clemente Termas Marinas Park San Clemente del Tuyú Ideal para un plan de relajación total mientras llueve, aprovechando sus instalaciones preparadas para el clima adverso. Las Termas Marinas son el plan por excelencia para un día de lluvia. Cuenta con 6 piscinas temáticas, muchas de ellas cubiertas y con aguas cálidas saladas que permiten disfrutar del complejo sin importar el tiempo.

Las instalaciones incluyen restaurantes, spas y vestuarios calefaccionados, lo que lo hace cómodo incluso en invierno o días de tormenta.

3. Santa Teresita santa teresita la costa Santa Teresita, La Costa Prensa Partido de La Costa Este pueblo se destaca por su oferta de museos y centros históricos que permiten realizar recorridos culturales a cubierto. Algunas recomendaciones son:

Museo Temático Malvinas : ubicado en la planta alta de la terminal de ómnibus, ofrece una colección muy completa de objetos, armamentos y fotografías históricas, ideal para una visita educativa de tarde.

: ubicado en la planta alta de la terminal de ómnibus, ofrece una colección muy completa de objetos, armamentos y fotografías históricas, ideal para una visita educativa de tarde. El Galponcito de Ayer : un museo vintage y de antigüedades que funciona habitualmente los domingos, ideal para los amantes de los objetos retro y la historia local.

: un museo vintage y de antigüedades que funciona habitualmente los domingos, ideal para los amantes de los objetos retro y la historia local. Centros de Entretenimiento: cuenta con sucursales de Le Park Entretenimientos, un clásico para juegos en familia bajo techo.