Vacaciones en Córdoba 2026: este es el Camino de la Miel que podés conocer en un día

Este producto regional cordobés es un tesoro de sabor y el souvenir ideal para casa después de una temporada de aventura y relax.

  • El circuito de apiturismo cordobés permite conocer la capital provincial de la miel.

  • El recorrido, que une San Marcos Sierras y Villa de Soto, se puede realizar en un día.

  • San Marcos Sierras tiene opciones de trekking, río y atardeceres, además de kilos de miel.

  • Villa de Soto es la sede de la "Expo Miel", dedicada a los regionales y la industria.

Córdoba siempre tiene un as bajo la manga que sorprende: para una escapada distinta, alejada de los circuitos más transitados, está el recorrido gastronómico y autóctono que se puede realizar en un día. De cara a las vacaciones 2026, el Camino de la Miel se posiciona como una de las propuestas más originales del norte cordobés.

Vacaciones en la Costa Atlántica 2026: 3 destinos para ir los días de lluvia

El circuito de producción de miel cordobesa comienza con una visita del monte nativo, donde algarrobos y mistoles centenarios marcan el paisaje y alimentan a las abejas criollas. Estas abejas, rústicas y adaptadas al clima seco de la región, producen un tipo de miel única en el mundo.

Su sabor, con notas florales y frutales bien definidas, se convirtió en un sello local que atrae a turistas e interesados en los productos regionales de todo el país. El recorrido para conocer la ruta de la miel une San Marcos Sierras y Villa del Soto, dos localidades del departamento de Cruz del Eje que invitan a combinar recorridos por la naturaleza y sabores deliciosos.

En auto, la distancia entre un destino y otro es de 40 minutos, ya que solo los separan 45 km. El recorrido ideal, si se elige San Marcos Sierras como ciudad para alojamiento, es ir por la Ruta Provincial E92 y luego tomar la Ruta Nacional 38.

Conocida como la capital provincial de la miel, San Marcos Sierras es ideal para bajar un cambio y dejarse empapar por un modo de vida más tranquilo. Calles de tierra, casas de colores pintorescos y un fuerte espíritu comunitario definen a este pueblo, que apuesta por lo natural y lo artesanal.

La Feria de Artesanos y la Plaza Cacique Tulián son el corazón del lugar. Frente a una capilla de piedra de 1734, los productores ofrecen miel pura, polen y jalea real que llegan directamente de la colmena a la mesa. Los túneles de vegetación, formados por caminos bordeados de árboles silvestres, además son un paseo ideal para descubrir parajes rurales que ofrecen piezas únicas de artesanía.

El Río San Marcos, que está dentro de un área natural protegida, es una parada perfecta para refrescarse en sus aguas hipotermales con propiedades minerales. Para cerrar el día, el ascenso al Cerro de la Cruz o al Cerro Alfa tiene atardeceres panorámicos sobre todo el valle.

Villa del Soto

A pocos kilómetros de San Marcos; Villa del Soto aparece como una joya discreta y escondida del noroeste cordobés. Su propuesta combina historia, relax y ecoturismo. El Río de Soto rodea la localidad y conduce al balneario La Toma, a cinco kilómetros del centro, donde ollas naturales y pequeñas cascadas invitan a un día de picnic y descanso.

La localidad produce miel de alta calidad, orgánica y de exportación. La ciudad es la sede de la "Expo Miel", un evento enfocado en el sector apícola y la comercialización de este producto regional. La geografía del lugar también convoca a quienes disfrutan del trekking, la pesca y la escalada. Y su identidad se completa con la fe: cada 18 de agosto, más de 100 mil personas llegan para la fiesta de San Roque, una de las procesiones más convocantes del país.

