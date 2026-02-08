Vacaciones en Córdoba 2026: estos son los mejores balnearios con ollas profundas Frenar un poco para refrescarse después de un circuito de trekking es la actividad por excelencia: la provincia está repleta de piletas naturales lindas, pero estos son los espacios de agua más destacados para la temporada. Por + Seguir en







Muchas veces, las ollas naturales incluyen fabulosas cascadas en las que refrescarse. Córdoba es ese destinos del país que cada verano se consolida dentro del podio. Paisaje, agua y descanso son sus características. Los balnearios serranos, la opción ideal que combina las principales atracciones del lugar, ofrecen ollas profundas, verdaderas piletas naturales formadas en el medio de la roca para parar después de una caminata enérgica.

Aguas cristalinas, sierras imponentes y un entorno de vegetación autóctona refuerzan la idea de que la provincia pampeana es de las opciones más cumplidoras para las vacaciones. Además de los caminos de montaña, estos espacios acuáticos ofrecen alternativas para refrescarse entre excursiones y seguir andando por el suelo cordobés.

Baño de los Dioses Captura de pantalla 2026-02-05 a las 22.16.07 Ubicado a 12 kilómetros de Mina Clavero y a unos 135 kilómetros de la ciudad de Córdoba, este balneario se desarrolla sobre el arroyo Niña Paula. Se caracteriza por sus piletas naturales y cascadas, con ollas que alcanzan hasta siete metros de profundidad. El entorno, rodeado de monte serrano y agua de vertiente, invita tanto al descanso como a caminatas y paseos a caballo. El acceso es por caminos de ripio bien señalizados desde Mina Clavero.

Pozo de Cartagena balnearios cordoba - Pozo de Cartagena balneario Pozo de Cartagena, Córdoba Wikiloc Este rincón natural se encuentra a pocos kilómetros del centro de Agua de Oro, al que se llega tras recorrer unos 45 kilómetros desde Córdoba Capital por la Ruta 53. El río, encajonado entre rocas de tonos grises y rojizos, forma ollas profundas y pequeñas cascadas que refrescan incluso en los días más calurosos. La vegetación aporta sombra y un clima agradable. El ingreso es arancelado y cuenta con servicios básicos.

Balneario La Toma Córdoba La Toma balneario La Toma Córdoba traslasierra.com A los pies del Cerro Uritorco, en Capilla del Monte, el balneario La Toma combina naturaleza con infraestructura turística. El río Calabalumba atraviesa el predio y forma profundas piletas naturales ideales para nadar. Cuenta con baños, restaurante y estacionamiento. Se accede desde Córdoba Capital por la Ruta 53, atravesando el Camino del Cuadrado, en un trayecto de unos 110 kIlómetros.

Las Bandurrias balnearios cordoba - Las Bandurrias balneario Las Bandurrias, Córdoba Wikiloc En la Pampa de Olaen, a 100 kilómetros de la ciudad de Córdoba, este balneario ofrece un paisaje más agreste y tranquilo. Un salto de agua de unos diez metros desemboca en una olla natural profunda, rodeada de piedras rojizas y vegetación serrana. Para llegar es necesario dejar el vehículo en el pueblo y caminar unos 20 minutos hasta encontrarse con el lugar. Abuela Teresa balnearios cordoba - Abuela Teresa balneario Abuela Teresa en Córdoba traslasierra.com A 11 kiómetros de Mina Clavero, este balneario es una opción ideal para quienes buscan comodidad sin resignar naturaleza. Presenta sectores de aguas calmas y profundas, senderos para trekking y servicios como baños y restaurante. El acceso es sencillo, por la Ruta Provincial 34, y se llega al lugar tras recorrer aproximadamente 145 kilómetros desde la capital provincial.