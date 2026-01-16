El pueblo se encuentra cerca de Mercedes y es perfecto para un plan distinto este verano.

Si hay algo que disfrutamos los argentinos es el ritual del asado y la sobremesa. Por eso, qué mejor que una escapada de Buenos Aires a un destino donde la buena comida de sus parrillas y bodegones sea su atractivo principal, y su entorno natural, un espacio perfecto para quedarse horas después de comer.

Aumentó un 3% la cantidad de personas en situación de calle y se profundizó la labor de los Centros de Inclusión Social

En el partido de San Andrés de Giles , lejos del ruido de las autopistas y el turismo masivo, se encuentra Espora . Este pequeño paraje rural es uno de esos secretos mejor guardados de la provincia de Buenos Aires.

Con una población que apenas supera las decenas de habitantes, Espora ofrece una postal detenida en el tiempo, ideal para quienes buscan una escapada de "desconexión total" . Es el lugar ideal para llevar un buen libro, una reposera y olvidarse de que existe el reloj. Pero además, es un destino gastronómico perfecto para conocer en tu próxima salida.

Espora se ubica en el norte de la provincia de Buenos Aires, formando parte del circuito de pueblos rurales de San Andrés de Giles . Se ubica a aproximadamente 120 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. Este paraje rural se encuentra entre las ciudades de San Andrés de Giles (a unos 25 kilómetros) y Mercedes.

La tranquilidad es uno de sus mayores atractivos, junto con las parrillas y restaurantes rurales que atraen a visitantes todos los fines de semana y conquistan su paladar con los sabores de nuestra tradición.

Estancia Chica es un restaurante de menú criollo que se encuentra justo al costado de la Ruta 7. Rodeado de naturaleza, este parador cuenta con una pileta para pasar la jornada completa y tiene una carta muy variada. Además, se pueden hacer cabalgatas y tiene espacio para jugar al fútbol, voley o ping pong, entre otras actividades.

A pocos metros se encuentra JustoaPunto, que funciona como una parrilla al aire libre. Es infaltable que te pidas la tabla de picada, que incluye dos empanadas fritas, emblema de la gastronomía argentina.

Unos kilómetros más adentrado en el paisaje rural aparece Las Goya Glamping & Bar; un restobar con domos y pileta que es un oasis de relajación cerca de la Ciudad. Con una carta basada en carnes al asador, este lugar también destaca por la calidad de sus productos y su servicio.

Espora, escapadas Instagram @almacen.espora

No puede faltar el clásico almacén del pueblo. Almacén Espora fue fundado en 1908, y es famoso por sus picadas, bondiola a la parrilla, papas al disco y pizzetas caseras.

Para cerrar la experiencia de un almuerzo campestre, en cualquiera de estos lugares se consiguen los postres emblema de nuestra gastronomía. Aunque cada uno tiene su propia receta de flan casero o budín con dulce de leche, todos son dignos de recomendación.

Cómo llegar a Espora

Para quienes viajen en auto desde CABA, el tiempo estimado es de unas dos horas, dependiendo del estado de los caminos internos. Primero, hay que tomar la Ruta Nacional 7 (Acceso Oeste) hasta la ciudad de San Andrés de Giles.

Desde allí, se debe tomar un camino rural. Es fundamental tener en cuenta que el clima puede influir en el estado del sendero del tramo final. Si llovió recientemente, por ejemplo, puede dificultar el acceso para vehículos bajos.

Otra opción es tomar el Ferrocarril Sarmiento hasta Luján, luego un colectivo local hasta San Andrés de Giles y, desde allí, un remis que realice el traslado directo hasta el pueblo.