Un hombre murió atropellado al intentar cruzar la autopista Buenos Aires-La Plata La víctima, cuya identidad no fue determinada ya que no portaba documentación, falleció de manera instantánea tras ser embestido por Ford Fiesta color blanco a la altura de Berazategui. Por + Seguir en







El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 27.

Un hombre falleció de forma instantánea tras ser embestido por un vehículo mientras intentaba cruzar a pie la Autopista Buenos Aires-La Plata. El siniestro se registró este sábado alrededor de las 21 a la altura del kilómetro 27, dentro de la jurisdicción del partido de Berazategui, sobre la traza descendente.

El vehículo involucrado es un Ford Fiesta blanco que era conducido por un hombre de 53 años. Al lugar arribó de inmediato una ambulancia de la concesión vial, cuya médica a cargo certificó el deceso en el acto debido a la gravedad del impacto.

La víctima no portaba documentación al momento del accidente, por lo que fue ingresada legalmente como NN. El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial de Berazategui, mientras se aguardan peritajes para establecer su identidad y determinar las causas que lo llevaron a circular por la calzada.

La investigación judicial quedó bajo la órbita de la UFIyJ N°7 de Quilmes, a cargo de la fiscal Karina Santolín. La causa fue caratulada preventivamente como "homicidio culposo", procedimiento estándar para este tipo de incidentes viales con víctimas fatales.

Personal de la Policía Científica trabajó en el sitio para realizar las pericias mecánicas y planimétricas necesarias. Durante el operativo, se preservó la escena para esclarecer si el peatón intentó trasponer la autopista por voluntad propia o bajo otras circunstancias externas.