8 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

La escapada cerca de Buenos Aires a un pueblito que conserva la tranquilidad y el encanto del pasado

Esta localidad cercana a la ciudad de Baradero es perfecta para descansar al aire libre y refugiarse del calor de verano bajo la sombra de sus árboles en el campo bonaerense.

Por
La localidad se encuentra a 120 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. 

La localidad se encuentra a 120 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. 

  • Villa Alsina es un pintoresco paraje en Baradero, ideal para desconectarse al aire libre.
  • Este destino se ubica a 120 kilómetros de CABA, con acceso rápido por la Ruta Nacional 9.
  • Su paisaje destaca por túneles de árboles que ofrecen sombra natural en verano.
  • La propuesta gastronómica incluye pastas caseras, asados y productos regionales artesanales.

En Buenos Aires hay varias localidades cercanas al centro de la ciudad que son perfectas para una escapada en el día recorriendo otros rincones de la provincia. Algunos pueblos destacan por su gastronomía, otros por sus construcciones antiguas y algunos, como Villa Alsina, por lo pintoresco de su paisaje.

Tiene balnearios e instalaciones con todos los servicios y comodidades. 
Te puede interesar:

Turismo en Argentina: el pueblo escondido con campings y lagunas para veranear

Este paraje bonaerense parece detenido en el tiempo y está rodeado de naturaleza, siendo un lugar perfecto para refugiarse una tarde de verano. Es el plan ideal para quienes buscan un día de absoluta desconexión al aire libre.

El paisaje calmo de Alsina se caracteriza por sus calles delimitadas por túneles de árboles que regalan una sombra perfecta para las tardes de febrero y una arquitectura ferroviaria que cuenta la historia viva del interior bonaerense.

Dónde queda Alsina, Baradero

Villa Alsina Baradero (3)

Alsina tiene una ubicación privilegiada sobre el corredor norte, lo que permite llegar de forma rápida y sencilla. La distancia desde CABA es de aproximadamente 120 kilómetros. Esta localidad perteneciente al partido de Baradero, se encuentra a 27 kilómetros de la ciudad cabecera.

Qué puedo hacer en Alsina, Baradero

Alsina es un destino perfecto para disfrutar de la gastronomía del campo bonaerense. El pueblo cuenta con almacenes de ramos generales y pequeños restaurantes que sirven pastas caseras, carnes asadas y empanadas cortadas a cuchillo. No te podés ir sin probar los productos regionales como quesos y chacinados, que hacen a la fama de Baradero.

El trazado urbano se destaca por sus calles donde las copas de los árboles se entrelazan, creando pasillos naturales de un verde intenso que bajan la temperatura varios grados, ideal para caminatas o paseos en bicicleta durante el verano. En los alrededores de la estación de tren se pueden observar las casonas antiguas que conservan un estilo de principios del siglo XX.

Villa Alsina Baradero

Por su cercanía con el Río Baradero, es un punto estratégico para quienes disfrutan de la pesca deportiva o simplemente de sentarse con el mate a la orilla del agua en los recreos cercanos. Se puede visitar también el Museo Histórico Municipal Alejandro Barbich, donde se exponen objetos coloniales y obras de arte de artistas nacionales.

Cómo llegar a Alsina, Baradero

Quienes viajen en auto, deberán tomar la Ruta Nacional 9 (Panamericana) en dirección a Rosario. A la altura del kilómetro 127, se encuentra el acceso a la localidad. El viaje dura aproximadamente 1 hora y 15 minutos. También se puede ir en micro ya que varias líneas que se dirigen a Baradero o San Pedro realizan paradas sobre la ruta, desde donde se puede ingresar al pueblo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Vacaciones en Córdoba 2026: estos son los mejores balnearios con ollas profundas

El Camino de la Miel cordobés para conocer estas vacaciones 2026.

Vacaciones en Córdoba 2026: este es el Camino de la Miel que podés conocer en un día

Tres opciones con alternativas para los días de lluvia en la Costa Atlántica. 

Vacaciones en la Costa Atlántica 2026: 3 destinos para ir los días de lluvia

Los secretos que se esconden dentro de este reconocido museo, sitio de Turismo porteño

Este jardín está dentro del Museo Fernández Blanco y tiene un restaurante perfecto para disfrutar de Buenos Aires: cuál es

Estos pueblos de Uruguay compitieron por ser los más lindos del mundo y son perfectos para visitar

Estos pueblos de Uruguay compitieron por ser los más lindos del mundo y son perfectos para visitar: cómo llegar

Santa Ana del Valle Grande, destino de altura en Jujuy.

Turismo en Argentina: este es el "pueblo de las nubes" para conocer en febrero 2026

Rating Cero

El trabajo de Bale fue clave para transmitir la carga emocional de un ser marcado por el aislamiento y la incomprensión.

La impresionante transformación de Christian Bale para un papel: "Gritaba como un loco"

Esto lo tendrá que tener en cuenta Cretton a la hora de adaptar un anime tan querido como es Naruto. Este live action puede ser un éxito, pero si es un desastre, será claramente recordado como tal.

Por qué Marvel podría ayudar a hacer el mejor live action de Naruto y destacarse en la nueva tendencia

Esta película sobre un desastre natural que maravilla a todos fue furor en cines y ahora está en Netflix
play

Esta película sobre un desastre natural que maravilla a todos fue furor en cines y ahora está en Netflix: cual es

Ahora llegó a la gran N roja, una película estadounidense de 2024, se trata de Tornados, un film de acción, de desastres naturales, con una mezcla de drama y aventuras. 
play

Tornados es la película con mucha acción que llegó a Netflix y te dejará al borde del sillón todo el tiempo: cuál es la trama

Ahora, llegó a la gran N roja, un viejo estreno de 2002, se trata de No me olvides, un film de romance y comedia, con un elenco excepcional.
play

Cuál es la trama de No me olvides, la película romántica de los 2000 que llegó a Netflix y es tendencia

El cruce generó un silencio incómodo en la mesa de Legrand.
play

Edith Hermida cruzó en vivo a Patricia Bullrich por la reforma laboral: "La clase media uruguaya viene a trabajar a la Argentina"

últimas noticias

Seattle Seahawks y New England Patriots vuelven a cruzarse en el Super Bowl luego de la polémica final de 2015.

A qué hora es el Super Bowl LX en Argentina y cómo verlo en vivo por TV o por streaming

Hace 6 minutos
El optimismo, encontrar en el medio del desierto el vaso medio lleno, producirá verdaderos logros internos.

La técnica de la "cancha de básquet": el método para dejar de ser testigo y convertirte en protagonista de tu vida

Hace 7 minutos
La contundente decisión de Gallardo tras la derrota por goleada de River ante Tigre

La contundente decisión de Gallardo tras la derrota por goleada de River ante Tigre

Hace 18 minutos
Trump junto a Xi Jinping, durante su primer mandato.

El Caribe en disputa entre el Dragón chino y el Leviatán norteamericano

Hace 19 minutos
La localidad se encuentra a 120 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. 

La escapada cerca de Buenos Aires a un pueblito que conserva la tranquilidad y el encanto del pasado

Hace 27 minutos