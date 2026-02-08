La escapada cerca de Buenos Aires a un pueblito que conserva la tranquilidad y el encanto del pasado

Esta localidad cercana a la ciudad de Baradero es perfecta para descansar al aire libre y refugiarse del calor de verano bajo la sombra de sus árboles en el campo bonaerense.

En Buenos Aires hay varias localidades cercanas al centro de la ciudad que son perfectas para una escapada en el día recorriendo otros rincones de la provincia. Algunos pueblos destacan por su gastronomía , otros por sus construcciones antiguas y algunos, como Villa Alsina , por lo pintoresco de su paisaje.

Este paraje bonaerense parece detenido en el tiempo y está rodeado de naturaleza , siendo un lugar perfecto para refugiarse una tarde de verano . Es el plan ideal para quienes buscan un día de absoluta desconexión al aire libre.

El paisaje calmo de Alsina se caracteriza por sus calles delimitadas por túneles de árboles que regalan una sombra perfecta para las tardes de febrero y una arquitectura ferroviaria que cuenta la historia viva del interior bonaerense.

Alsina tiene una ubicación privilegiada sobre el corredor norte, lo que permite llegar de forma rápida y sencilla. La distancia desde CABA es de aproximadamente 120 kilómetros . Esta localidad perteneciente al partido de Baradero , se encuentra a 27 kilómetros de la ciudad cabecera .

Alsina es un destino perfecto para disfrutar de la gastronomía del campo bonaerense. El pueblo cuenta con almacenes de ramos generales y pequeños restaurantes que sirven pastas caseras, carnes asadas y empanadas cortadas a cuchillo. No te podés ir sin probar los productos regionales como quesos y chacinados, que hacen a la fama de Baradero.

El trazado urbano se destaca por sus calles donde las copas de los árboles se entrelazan, creando pasillos naturales de un verde intenso que bajan la temperatura varios grados, ideal para caminatas o paseos en bicicleta durante el verano. En los alrededores de la estación de tren se pueden observar las casonas antiguas que conservan un estilo de principios del siglo XX.

Villa Alsina Baradero

Por su cercanía con el Río Baradero, es un punto estratégico para quienes disfrutan de la pesca deportiva o simplemente de sentarse con el mate a la orilla del agua en los recreos cercanos. Se puede visitar también el Museo Histórico Municipal Alejandro Barbich, donde se exponen objetos coloniales y obras de arte de artistas nacionales.

Cómo llegar a Alsina, Baradero

Quienes viajen en auto, deberán tomar la Ruta Nacional 9 (Panamericana) en dirección a Rosario. A la altura del kilómetro 127, se encuentra el acceso a la localidad. El viaje dura aproximadamente 1 hora y 15 minutos. También se puede ir en micro ya que varias líneas que se dirigen a Baradero o San Pedro realizan paradas sobre la ruta, desde donde se puede ingresar al pueblo.