Vacaciones en la Costa Atlántica 2026: las mejores 3 playas secretas que podés conocer

Si preferís la tranquilidad por sobre el ritmo movido de las grandes ciudades balnearias, hay opciones escondidas para descubrir nuevos oasis.

La Costa Atlántica cada verano recibe a miles de turistas internos y externos. Los destinos ya consagrados son conocidos por todos, Mar del Plata, Pinamar o Villa Gesell. Sin embargo, lejos de esos centros más masivos, existen otros balnearios poco conocidos que conservan un ritmo pausado y están en contacto directo con la naturaleza.

Para las vacaciones 2026, estas playas se perfilan como las joyas ocultas de la costa bonaerense, perfectas para desconectar y redescubrir el mar desde otro lugar.

Ubicada en el extremo sur del Partido de la Costa, Punta Médanos es un paisaje dominado por dunas que alcanzan hasta 30 metros de altura y se extienden por kilómetros y kilómetros. La ciudad balnearia se encuentra en el extremo sur del Cabo San Antonio, partido de La Costa, Buenos Aires, a 380 km de CABA.

Tiene un histórico faro de 1893 que se puede visitar y el entorno invita a actividades al aire libre como sandboard, pesca, surf, parapente o simples caminatas frente al mar. El lugar no cuenta con servicios de balnearios tradicionales, por lo que la iniciativa es perfecta para quienes quieran un entorno más natural.

A mitad de camino entre Mar del Plata y Miramar , sobre la Ruta 11, San Eduardo del Mar también conserva un perfil sereno y familiar. Acantilados, playa abierta y un entorno semi rural definen a este balneario que, aunque crece de forma sostenida, todavía mantiene un aire de pueblo, perfecto para desconectar.

Es un lugar ideal para disfrutar del mar en horarios tranquilos, especialmente por la mañana o al atardecer, cuando el paisaje se vuelve protagonista. La cercanía con otros puntos del circuito sur marplatense lo convierte en una alternativa equilibrada: lejos del ruido, pero cerca de servicios o entretenimiento si se lo necesita.

Centinela del Mar: silencio y reserva natural

Entre Miramar y Necochea, cerca de Mechongué, Centinela del Mar es quizás la más remota de las opciones. Desde lo alto de un acantilado, la primera vista impacta por su inmensidad: mar, cielo y un puñado de construcciones que apenas alteran el paisaje.

Con menos de veinte casas, una escuela rural y un almacén que funciona como punto de encuentro, el balneario fue declarado Reserva Natural Provincial en 2022. La medida busca preservar sus especies y proteger la costa de la pesca indiscriminada y el tránsito de vehículos. Es un destino para quienes buscan silencio, caminatas largas y una conexión profunda con el entorno.