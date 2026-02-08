Maniobras de enfriamiento y tres focos activos: cómo siguen los incendios en Chubut

El combate del fuego continúa en la Patagonia tras la declaración de la emergencia ígnea. Cómo despiden a los bomberos que regresan a sus provincias.

Tras la declaración de la emergencia ígnea en la Patagonia , el trabajo para apagar el fuego y evitar nuevos focos de incendio continúa entre maniobras de enfriamiento, la reconstrucción y el recambio de bomberos.

El último parte del Servicio Provincial de Manejo del Fuego indicó que siguen activos tres incendios : el del Parque Nacional Los Alerces, el de la desembocadura del Río Tigre-Lago Cholila y un sector del incendio en Puerto Patriada.

En Los Alerces sigue habiendo actividad en el Sector de Villa Lago Rivadavia. Allí los trabajos se concentran en la detección de "puntos calientes" y en maniobras de enfriamiento.

La situación es similar en la zona de Lago Cholila, pero el flanco izquierdo sigue inaccesible para el personal. A su vez, el sábado hubo una reactivación, por lo que hubo sobrevuelo de aviones hidrantes y helicópteros.

En Puerto Patriada el incendio está "contenido en un 85%", según detallaron las autoridades provinciales. El punto de más preocupación es el arroyo El Blanco .

Los bomberos que vuelven a sus provincias

Desde el Servicio Provincial de Manejo del Fuego le agradecieron a las brigadas de bomberos de Santa Cruz, de San Juan, San Luis, Córdoba y de la provincia de Buenos Aires, entre otras, por su colaboración para combatir los incendios a miles de kilómetros de su hogar. También les desearon un "buen regreso a casa".

"Su predisposición para afrontar nuevos escenarios de trabajo y sumar experiencia en contextos distintos, fortalece el trabajo conjunto y la cooperación entre jurisdicciones", remarcaron en Instagram.

Participaron dotaciones pertenecientes a los partidos bonaerenses de Daireaux, Ameghino, General Villegas, Lomas de Zamora, Esteban Echeverría, Malvinas Argentinas, Rauch, Sierras de los Padres y Hudson, así como a los cuarteles de la provincia de Buenos Aires de Laprida, Copetonas, General La Madrid, Claromecó y Tres Arroyos.

"Los incendios forestales son cada vez más violentos y prolongados, afectan a muchas provincias y requieren presencia del Estado, coordinación y compromiso", afirmó a Clarín el director de Defensa Civil de PBA, Fabián García, que atribuyó el apoyo a una "decisión política de (Axel) Kicillof".