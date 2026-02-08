8 de febrero de 2026 Inicio
Maniobras de enfriamiento y tres focos activos: cómo siguen los incendios en Chubut

El combate del fuego continúa en la Patagonia tras la declaración de la emergencia ígnea. Cómo despiden a los bomberos que regresan a sus provincias.

Por
El fuego afecta el Parque Nacional Los Alerces

Tras la declaración de la emergencia ígnea en la Patagonia, el trabajo para apagar el fuego y evitar nuevos focos de incendio continúa entre maniobras de enfriamiento, la reconstrucción y el recambio de bomberos.

Kicillof será acompañado por Magario.
El PJ bonaerense, tras la designación de Kicillof como presidente: "La provincia es el principal dique de contención"

El último parte del Servicio Provincial de Manejo del Fuego indicó que siguen activos tres incendios: el del Parque Nacional Los Alerces, el de la desembocadura del Río Tigre-Lago Cholila y un sector del incendio en Puerto Patriada.

En Los Alerces sigue habiendo actividad en el Sector de Villa Lago Rivadavia. Allí los trabajos se concentran en la detección de "puntos calientes" y en maniobras de enfriamiento.

La situación es similar en la zona de Lago Cholila, pero el flanco izquierdo sigue inaccesible para el personal. A su vez, el sábado hubo una reactivación, por lo que hubo sobrevuelo de aviones hidrantes y helicópteros.

En Puerto Patriada el incendio está "contenido en un 85%", según detallaron las autoridades provinciales. El punto de más preocupación es el arroyo El Blanco.

Los bomberos que vuelven a sus provincias

Desde el Servicio Provincial de Manejo del Fuego le agradecieron a las brigadas de bomberos de Santa Cruz, de San Juan, San Luis, Córdoba y de la provincia de Buenos Aires, entre otras, por su colaboración para combatir los incendios a miles de kilómetros de su hogar. También les desearon un "buen regreso a casa".

"Su predisposición para afrontar nuevos escenarios de trabajo y sumar experiencia en contextos distintos, fortalece el trabajo conjunto y la cooperación entre jurisdicciones", remarcaron en Instagram.

Embed - Manejo del Fuego on Instagram: "Desde el Servicio Provincial de Manejo del Fuego Chubut expresamos nuestro agradecimiento a los BV de la Federación Bonaerense y de la Federación de la Provincia de Buenos Aires por el compromiso y el profesionalismo demostrados durante su participación en el operativo Destacamos el cumplimiento responsable de las tareas encomendadas y la adaptación a un entorno operativo muy diferente al habitual, propio del terreno patagónico, con condiciones geográficas y ambientales particulares Su predisposición para afrontar nuevos escenarios de trabajo y sumar experiencia en contextos distintos, fortalece el trabajo conjunto y la cooperación entre jurisdicciones. Gracias por el acompañamiento y la disposición permanente al trabajo coordinado Les deseamos a todos un buen regreso a casa!!! Participaron dotaciones pertenecientes a los partidos bonaerenses de Daireaux, Ameghino, General Villegas, Lomas de Zamora, Esteban Echeverría, Malvinas Argentinas, Rauch, Sierras de los Padres y Hudson, así como a los cuarteles de la provincia de Buenos Aires de Laprida, Copetonas, General La Madrid, Claromecó y Tres Arroyos."
View this post on Instagram

"Los incendios forestales son cada vez más violentos y prolongados, afectan a muchas provincias y requieren presencia del Estado, coordinación y compromiso", afirmó a Clarín el director de Defensa Civil de PBA, Fabián García, que atribuyó el apoyo a una "decisión política de (Axel) Kicillof".

Huracán se quedó con el clásico frente a San Lorenzo y festejó en Parque Patricios

Huracán se quedó con el clásico frente a San Lorenzo y festejó en Parque Patricios

Hace 13 minutos
El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones, pensiones, AUH y Asignaciones Familiares de PNC, este lunes 9 de febrero

Hace 28 minutos
El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 27.

Un hombre murió atropellado al intentar cruzar la autopista Buenos Aires-La Plata

Hace 54 minutos
Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.

Horóscopo de hoy, lunes 9 de febrero

Hace 57 minutos
