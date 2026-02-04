4 de febrero de 2026 Inicio
Turismo en Argentina: el sitio perfecto que celebra la fiesta regional de la cerveza artesanal

Esta ciudad santiagueña mezcla las bondades curativas de sus aguas termales con una amplia variedad de actividades recreativas, deportivas y culturales.

Un destino ideal para quienes buscan relajación

Un destino ideal para quienes buscan relajación, entretenimiento familiar y eventos festivos durante todo el año.

Turismo Santiago del Estero
  • Termas de Río Hondo celebrará el viernes 6 y sábado 7 de febrero la Fiesta Regional de la Cerveza Artesanal.
  • La ciudad santiagueña es el principal centro termal de Argentina.
  • Entre sus atractivos se destacan el Autódromo Internacional con el Museo del Automóvil, la Reserva Natural Tara Inti, el Dique Frontal, el campo de golf de 18 hoyos y el Parque Acuático.
  • El destino ofrece paseo por la costanera, Plaza San Martín, Casino del Sol, compra de artesanías, gastronomía regional con empanadas santiagueñas, peñas tradicionales y eventos como el MotoGP y los Corsos del Norte.

Termas de Río Hondo se presenta como un destino imperdible de Santiago del Estero, siendo el principal centro termal de Argentina donde las aguas son reconocidas en todo el mundo por sus propiedades curativas. La ciudad ofrece una propuesta ideal para compartir con amigos, descubrir sabores regionales y vivir el verano a pleno, convirtiéndose en un destino turístico perfecto para quienes buscan disfrutar de las bondades del agua termal, recrearse y relajarse en un ambiente pensado tanto para vecinos como para turistas.

Esta villa turística, ubicada a tan solo 30 minutos de la ciudad de Córdoba, es uno de los destinos más relevantes tanto en la provincia como en todo el país.
Vacaciones en Córdoba 2026: el mejor destino para quienes quieren disfrutar de la noche

Durante el primer fin de semana de febrero, específicamente el viernes 6 y sábado 7, la ciudad se llena de sabor, música y alegría con una nueva edición de la Fiesta Regional de la Cerveza Artesanal. La celebración arrancará desde las 20 horas en el playón Kori Killa ubicado en calle Tacuarí entre avenida Belgrano y Ruta 9, dentro del parque Güemes de la ciudad termal.

Dos noches para disfrutar de cervezas artesanales, bandas y DJs en vivo, sorteos y un imperdible happy hour en un ambiente festivo que forma parte de la propuesta para disfrutar del verano en esta localidad turística.

Termas ofrece una amplia variedad de actividades para los visitantes más allá de este evento. Entre las atracciones más populares se encuentran el relax en las piletas termales presentes tanto en hoteles como en el complejo público "La Olla", la Reserva Natural Tara Inti para observar flora y fauna nativa, el Museo del Automóvil que exhibe autos y motos de colección, el Dique y Embalse ideal para pesca deportiva, y el Autódromo Internacional, uno de los circuitos más importantes y modernos de Latinoamérica que atrae a miles de fanáticos durante el MotoGP.

Fiesta cervaeza Rio Hondo

Dónde queda Termas de Río Hondo

Termas de Río Hondo se encuentra en la provincia de Santiago del Estero, consolidándose como el principal centro termal de nuestro país. La ciudad se ubica junto al río Dulce, donde se extiende la Reserva Natural Tara Inti, y está marcada por la presencia del Dique Frontal y su embalse.

Termas río hondo

Qué puedo hacer en Termas de Río Hondo

Las actividades y atractivos disponibles en este centro termal son múltiples:

  • Participar en la Fiesta Regional de la Cerveza Artesanal que se celebra durante el verano en el espacio Kora Killa del parque Güemes, con cervezas artesanales, bandas y DJs en vivo, sorteos y happy hour.
  • Disfrutar del relax termal en las piscinas termales reconocidas mundialmente por sus propiedades curativas, disponibles tanto en hoteles como en el complejo público "La Olla".
  • Recorrer la Reserva Natural Tara Inti por pasarelas de madera para observar flora y fauna nativa en una isla del río Dulce.
  • Visitar el Autódromo Internacional, uno de los circuitos más modernos e importantes de Latinoamérica que alberga eventos como el MotoGP.
  • Explorar el Museo del Automóvil que exhibe una colección de autos y motos de diferentes épocas.
  • Visitar el Dique Frontal y Embalse de Termas de Río Hondo, imponente obra ideal para caminar, tomar fotografías y practicar pesca deportiva.
  • Jugar golf en el Termas de Río Hondo Golf Club, campo de 18 hoyos de nivel internacional.
  • Caminar por el Paseo Costanera al atardecer disfrutando de las vistas del río y el entorno natural.
  • Comprar artesanías locales en el Paseo Libertad.
  • Disfrutar del Parque Acuático Termas de Río Hondo, excelente opción recreativa para niños y familias durante el verano.
  • Degustar la gastronomía local con empanadas santiagueñas y platos regionales característicos de la zona.
  • Disfrutar de música en vivo en las peñas tradicionales que mantienen vivas las expresiones culturales del norte argentino.
  • Realizar un City Tour guiado para obtener un panorama completo de los puntos de interés de la ciudad.
Fiesta cervaeza Rio Hondo

Cómo llegar a Termas de Río Hondo

Para acceder a Termas de Río Hondo se puede llegar por vía aérea o terrestre a la provincia de Santiago del Estero. La ciudad cuenta con buena conectividad mediante rutas nacionales, siendo la Ruta 9 una de las principales vías de acceso que atraviesa la localidad. Los visitantes pueden viajar en auto particular recorriendo las rutas que conectan la ciudad con otros puntos del país, o utilizar servicios de transporte de larga distancia que llegan regularmente al principal centro termal de Argentina.

