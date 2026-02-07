Este jardín está dentro del Museo Fernández Blanco y tiene un restaurante perfecto para disfrutar de Buenos Aires: cuál es Con un ambiente que mezcla historia, arquitectura y espacios verdes se transformó en un punto de encuentro para quienes buscan una experiencia cultural distinta. Por + Seguir en







Los jardines de las Barquín forman parte del Museo Fernández Blanco y ofrecen un recorrido que mezcla historia, arquitectura colonial y espacios verdes en pleno barrio de Retiro. La antigua residencia tiene un pasado ligado a personajes históricos y diplomáticos, lo que refuerza el valor patrimonial del sitio. El diseño del jardín, con terrazas, fuentes y paredes cubiertas por plantas trepadoras, recrea el espíritu de la Buenos Aires colonial. El restaurante del lugar se integra al entorno natural y propone una experiencia gastronómica distinta, utilizando flores y hierbas en platos y presentaciones. Ubicado en pleno corazón de Buenos Aires, un espacio histórico combina arte, naturaleza y gastronomía en un mismo recorrido y se posiciona como uno de los planes culturales más atractivos para quienes buscan redescubrir la ciudad a través del Turismo. Entre patios, galerías y vegetación, este rincón invita a desconectarse del ritmo urbano sin alejarse del centro porteño.

Cada vez más visitantes y vecinos eligen este lugar para disfrutar de una experiencia diferente: recorrer un museo emblemático y, al mismo tiempo, relajarse en un jardín que conserva el espíritu colonial de la zona. El entorno, sumado a una propuesta gastronómica que acompaña el paseo, lo convierte en una opción ideal para una salida tranquila durante todo el año.

Cómo es el restaurante que tiene el Museo Fernández Blanco y es ideal para una escapada en Buenos Aires jardin Museo Fernández Blanco En un sector privilegiado del barrio porteño de Retiro se esconden los jardines de las Barquín, ubicados dentro del Museo Fernández Blanco, un espacio que combina patrimonio histórico, naturaleza y vida cultural.

La casona que hoy alberga el museo fue residencia de figuras destacadas, entre ellas un gobernador, una condesa, un reconocido chocolatero y hasta diplomáticos estadounidenses, lo que suma capas de historia al lugar. Actualmente, vecinos y visitantes recorren sus senderos rodeados de camelias, verbenas y enredaderas que transforman el paisaje en un espectáculo de colores y aromas.

Este sitio también guarda recuerdos de los primeros tiempos de Buenos Aires, cuando el área era conocida como Paraje San Sebastián durante la fundación realizada por Juan de Garay. La amplia terraza en damero, la fuente central y los muros cubiertos por vegetación evocan la atmósfera de la antigua aldea porteña, reforzada por la arquitectura de estilo español y virreinal de la mansión, que permite viajar al pasado mientras se disfruta del entorno.

En medio del jardín funciona un restaurante instalado bajo una pérgola vidriada, donde las mesas se distribuyen con amplitud para preservar la tranquilidad del ambiente. Allí, la experiencia gastronómica se integra con el paisaje: flores y hierbas aromáticas aparecen tanto en la decoración como en los platos, incorporando ingredientes poco habituales como salvia guaranítica, camelias, lemongrass y diversas especies florales que aportan color y sabor a cada preparación.