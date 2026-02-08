8 de febrero de 2026 Inicio
Turismo en Argentina: el pueblo escondido con campings y lagunas para veranear

La localidad ofrece un entorno natural único rodeado de ríos y lagunas, y cuenta con una infraestructura preparada para recibir a los turistas en la temporada de verano.

Tiene balnearios e instalaciones con todos los servicios y comodidades. 

  • Marull es un destino del noreste cordobés ubicado en una zona donde la llanura pampeana se encuentra con los humedales.
  • El pueblo destaca por su ambiente tranquilo y se posiciona como una alternativa ideal para quienes buscan alejarse del ruido de las grandes ciudades.
  • El agua y la naturaleza son sus atractivos principales con un entorno natural único rodeado de ríos y lagunas.
  • Posee una infraestructura preparada para el verano, con balnearios y campings diseñados para disfrutar del clima y el aire libre.

Córdoba nunca deja de ofrecer sorpresas como destino turístico para pasar el verano. Quienes se animan a recorrerla más allá de los circuitos tradicionales, encuentran entre sus sierras, valles y lagunas, localidades pequeñas que combinan naturaleza, cultura y sabor.

Vacaciones en Córdoba 2026: estos son los mejores balnearios con ollas profundas

En el noreste de la provincia, donde la llanura pampeana se funde con los humedales, emerge Marull. Este pequeño pueblo, de espíritu tranquilo y hospitalario, es recomendado para quienes buscan escapar de las grandes ciudades y sumergirse en un entorno donde el agua y el paisaje son los verdaderos protagonistas.

El lugar cuenta con campings y balnearios que invitan a conectar con el entorno y a disfrutar del sonido propio de la naturaleza. Sus ríos y lagunas cercanas a la localidad lo convierten en la mejor opción como destino para veranear, disfrutando del clima y el calor.

Dónde queda Marull

Marull

Marull goza de una ubicación privilegiada en el departamento de San Justo, siendo una de las puertas de entrada al Parque Nacional Ansenuza. Se ubica a 170 kilómetros de la capital cordobesa.

Qué puedo hacer en Marull

Ubicado a solo 4 kilómetros del casco urbano sobre el río Xanáes (Río Segundo), se encuentra el balneario El Puente. Es el lugar ideal para familias, con aguas dulces, playas de arena, asadores y una frondosa arboleda que invita a largas tardes de mate.

Pero el atractivo principal es la laguna del Plata. Este paraje conecta directamente con la inmensidad del "Mar de Ansenuza". Es el sitio por excelencia para el avistaje de aves especialmente los flamencos rosados, la pesca deportiva de pejerrey y la práctica de deportes náuticos como el kayak.

Marull canotaje

El encanto de Marull no se limita a sus espejos de agua; su trazado urbano invita a un recorrido pausado cargado de identidad local. Se puede visitar el Templo Parroquial, una joya arquitectónica de estilo neogótico, única en la región, que destaca por su imponente estructura y valor patrimonial.

Para los curiosos de la historia, el museo municipal es una visita obligada en la recorrida por el pueblo. El lugar atesora desde restos de fauna pleistocénica hasta relatos de los pueblos originarios y la llegada de los inmigrantes que forjaron la comunidad.

Cómo llegar a Marull

Desde Córdoba Capital son aproximadamente 170 kilómetros. Quienes viajen en auto deberán tomar la RN 19 hasta Río Primero, luego la RP 10 hasta La Puerta, y finalmente la RP 17 que conduce directamente al pueblo. También existen servicios diarios de transporte que conectan la Terminal de Córdoba con Marull en un viaje de unas 3 horas.

Escándalo en Córdoba: escrachó a su pareja cuando ingresaba a un hotel alojamiento con otro hombre y se volvió viral

