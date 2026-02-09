Vacaciones en la Costa Atlántica 2026: el coqueto destino que tiene playas súper tranquilas y es perfecto para jubilados

El viaje en auto desde Buenos Aires dura cuatro horas y también es un destino accesible mediante micros de larga distancia, perfecto para una escapada cerca de la Ciudad.

Veranear en la Costa Atlántica argentina es un ritual que se renueva cada temporada. Sin embargo, para este 2026, la tendencia marca una búsqueda de destinos más tranquilos, escapando de los grandes centros turísticos. Para jubilados o personas en busca de un lugar para vacacionar donde predomine el sonido del mar, Costa del Este es el indicado.

Este destino, conocido por el contraste de sus playas y sus bosques de pinos , ofrece un escenario inigualable para disfrutar del verano en la Costa. Las calles de arena invitan a caminatas relajadas y la ausencia de ruidos molestos garantiza un descanso reparador.

Costa del Este se encuentra ubicada en el partido de La Costa , en la zona este de la provincia de Buenos Aires. Se sitúa exactamente en el kilómetro 333 de la Ruta Interbalnearia 11 , entre las localidades de Mar del Tuyú (al norte) y Aguas Verdes (al sur).

Su geografía es particular y encantadora: una franja de tierra donde el denso bosque de pinos y eucaliptos se funde con médanos altos y playas extensas, creando un microclima fresco y reparador incluso en los días más calurosos de febrero.

Las playas de Costa del Este son el principal atractivo para quienes buscan serenidad . Al ser balnearios amplios y menos concurridos que los de las ciudades vecinas, permiten disfrutar del mar con total comodidad, ya sea para realizar largas caminatas por la orilla o para instalarse con la reposera a leer un libro sin amontonamientos.

Los paradores ofrecen servicios gastronómicos de primer nivel y sombra, ideales para pasar el día frente al Atlántico con todas las facilidades necesarias para los adultos mayores. Al caer la tarde, la actividad se traslada a su centro comercial, una zona sumamente coqueta y cuidada que parece salida de un cuento.

Las opciones de salidas nocturnas consisten en cenas relajadas en parrillas y restaurantes que ofrecen desde pesca del día hasta pastas artesanales. Es el lugar perfecto para un paseo bajo la luz de las farolas, disfrutando de un helado o recorriendo locales de decoración y artesanías.

El Golfito - Costa del Este @golfito_costadeleste

Para quienes buscan una actividad recreativa diferente, el complejo cuenta con propuestas como el "golfito", el clásico mini golf de Costa del Este que es un entretenimiento para todas las edades. También se pueden hacer paseos en bicicleta o caminatas por la reserva forestal, un espacio protegido que es el pulmón verde de la localidad y donde la naturaleza se manifiesta en todo su esplendor.

Cómo llegar a Costa del Este

Llegar en auto desde la Ciudad de Buenos Aires es sumamente sencillo y el viaje demanda aproximadamente 4 horas. Se debe tomar la Autovía 2 en dirección a Mar del Plata y, a la altura de Dolores, realizar el empalme con la Ruta Provincial 63 hacia la intersección con la Ruta 11 (Interbalnearia).

Desde allí, solo resta seguir el camino hacia el sur hasta el acceso principal de la localidad, que está muy bien señalizado y cuenta con una entrada arbolada imponente. Para quienes no cuentan con auto, también existen excelentes opciones en micro de larga distancia.

Varias empresas parten diariamente desde la Terminal de Retiro o Liniers con destino a las localidades del Partido de La Costa. Si bien la mayoría de las unidades llegan a las terminales vecinas como Santa Teresita o Mar del Tuyú, una vez allí, se puede tomar un servicio local de transporte hasta Costa del Este en cuestión de minutos.