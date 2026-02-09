9 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Vacaciones en la Costa Atlántica 2026: el coqueto destino que tiene playas súper tranquilas y es perfecto para jubilados

El viaje en auto desde Buenos Aires dura cuatro horas y también es un destino accesible mediante micros de larga distancia, perfecto para una escapada cerca de la Ciudad.

Por
Vacaciones en la Costa Atlántica 2026. 

Vacaciones en la Costa Atlántica 2026. 

todocostadeleste
  • Costa del Este es un destino tranquilo que combina playas extensas con frondosos bosques de pinos.
  • Se ubica en el kilómetro 333 de la Ruta 11, entre las localidades de Mar del Tuyú y Aguas Verdes.
  • Es ideal para jubilados por su ambiente silencioso, calles de arena y ausencia de ruidos molestos.
  • Ofrece actividades como mini golf, paseos en bicicleta por la reserva y cenas relajadas en su centro comercial.

Veranear en la Costa Atlántica argentina es un ritual que se renueva cada temporada. Sin embargo, para este 2026, la tendencia marca una búsqueda de destinos más tranquilos, escapando de los grandes centros turísticos. Para jubilados o personas en busca de un lugar para vacacionar donde predomine el sonido del mar, Costa del Este es el indicado.

Es una alternativa práctica para quienes visitan la ciudad por primera vez y desean tener un panorama general antes de explorar en profundidad.
Te puede interesar:

Este es el paseo en micro que podés hacer en Buenos Aires para recorrer la ciudad de una forma diferente

Este destino, conocido por el contraste de sus playas y sus bosques de pinos, ofrece un escenario inigualable para disfrutar del verano en la Costa. Las calles de arena invitan a caminatas relajadas y la ausencia de ruidos molestos garantiza un descanso reparador.

Dónde queda Costa del Este

Costa del Este

Costa del Este se encuentra ubicada en el partido de La Costa, en la zona este de la provincia de Buenos Aires. Se sitúa exactamente en el kilómetro 333 de la Ruta Interbalnearia 11, entre las localidades de Mar del Tuyú (al norte) y Aguas Verdes (al sur).

Su geografía es particular y encantadora: una franja de tierra donde el denso bosque de pinos y eucaliptos se funde con médanos altos y playas extensas, creando un microclima fresco y reparador incluso en los días más calurosos de febrero.

Qué puedo hacer en Costa del Este

Las playas de Costa del Este son el principal atractivo para quienes buscan serenidad. Al ser balnearios amplios y menos concurridos que los de las ciudades vecinas, permiten disfrutar del mar con total comodidad, ya sea para realizar largas caminatas por la orilla o para instalarse con la reposera a leer un libro sin amontonamientos.

Los paradores ofrecen servicios gastronómicos de primer nivel y sombra, ideales para pasar el día frente al Atlántico con todas las facilidades necesarias para los adultos mayores. Al caer la tarde, la actividad se traslada a su centro comercial, una zona sumamente coqueta y cuidada que parece salida de un cuento.

Las opciones de salidas nocturnas consisten en cenas relajadas en parrillas y restaurantes que ofrecen desde pesca del día hasta pastas artesanales. Es el lugar perfecto para un paseo bajo la luz de las farolas, disfrutando de un helado o recorriendo locales de decoración y artesanías.

El Golfito - Costa del Este

Para quienes buscan una actividad recreativa diferente, el complejo cuenta con propuestas como el "golfito", el clásico mini golf de Costa del Este que es un entretenimiento para todas las edades. También se pueden hacer paseos en bicicleta o caminatas por la reserva forestal, un espacio protegido que es el pulmón verde de la localidad y donde la naturaleza se manifiesta en todo su esplendor.

Cómo llegar a Costa del Este

Llegar en auto desde la Ciudad de Buenos Aires es sumamente sencillo y el viaje demanda aproximadamente 4 horas. Se debe tomar la Autovía 2 en dirección a Mar del Plata y, a la altura de Dolores, realizar el empalme con la Ruta Provincial 63 hacia la intersección con la Ruta 11 (Interbalnearia).

Desde allí, solo resta seguir el camino hacia el sur hasta el acceso principal de la localidad, que está muy bien señalizado y cuenta con una entrada arbolada imponente. Para quienes no cuentan con auto, también existen excelentes opciones en micro de larga distancia.

Varias empresas parten diariamente desde la Terminal de Retiro o Liniers con destino a las localidades del Partido de La Costa. Si bien la mayoría de las unidades llegan a las terminales vecinas como Santa Teresita o Mar del Tuyú, una vez allí, se puede tomar un servicio local de transporte hasta Costa del Este en cuestión de minutos.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Un parque termal cercano a Buenos Aires con descuentos para jubilados.

Está cerca de Buenos Aires y es un parque termal que tiene descuentos para jubilados

Ofrece desconexión total con caminatas, paseos en bicicleta, pesca, asados y paisajes rurales.

Turismo en Argentina: es un pequeño pueblo, casi nadie lo conoce, pero es hermoso

Su paisaje montañoso ofrece postales encantadoras. 

Vacaciones en Salta: el pueblo perfecto para jubilados que se encuentra escondido en las montañas

Destinos destacados de Buenos Aires para pasear en pocos días.

Opciones en Buenos Aires: más de 10 paseos ideales para hacer en febrero 2026

Parador Entre Pueblos, una parada gastronómica clave de la Ruta 2 rumbo al mar.

Vacaciones en la Costa Atlántica 2026: el parador de la Ruta 2 que tiene unos sánguches enormes

La localidad se encuentra a 120 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. 

La escapada cerca de Buenos Aires a un pueblito que conserva la tranquilidad y el encanto del pasado

Rating Cero

Bad Bunny Gabriela Berlingeri cuando eran pareja.

Quién es Gabriela Berlingeri, la ex de Bad Bunny que estuvo presente en los Grammy y en el Super Bowl

Boy Olmi y Carola Reyna.
play

Boy Olmi, sobre su matrimonio con Carola Reyna: "Discutimos las mismas cosas desde hace treinta años"

La sesión de fotos de Oriana Sabatini a un mes del parto.

En su último mes de embarazo, Oriana Sabatini realizó una producción de fotos con estética gótica

Sofía Gala había asegurado que con Fito Páez no son novios, sino que son familia.
play

Moria Casan reaccionó al beso de Sofía Gala con Fito Páez: "La libertad de la gente es tan amplificada que..."

Este documental sobre una investigación que tuvo de todo sorprende en Netflix y está en tendencia
play

Este documental sobre una investigación que tuvo de todo sorprende en Netflix y está en tendencia: cómo se llama

Todo indica que Loki seguirá siendo una figura central en el futuro de Marvel Studios, lo que abre la puerta a nuevas posibilidades argumentales y a la incorporación de sorpresas inesperadas para los fanáticos.

Tom Hiddleston adelantó el papel que podría tener Loki en el próximo proyecto de Marvel

últimas noticias

Magis TV y Xuper TV ya no funcionan en Argentina.

Magis TV y Xuper TV dejaron de funcionar: cómo ver series y películas gratis en Argentina

Hace 14 minutos
La medida de fuerza se realizará el miércoles.

Los gremios del transporte anunciaron un cese de tareas contra la reforma laboral: qué servicios estarán afectados

Hace 29 minutos
El rey Carlos III afirmó estar dispuesto a colaborar en una investigación a su hermano Andrés.

Caso Jeffrey Epstein: el rey Carlos de Inglaterra afirmó estar "dispuesto a apoyar" la investigación a su hermano Andrés

Hace 48 minutos
Banco Central de la República Argentina.

El Banco Central concretó su mayor compra de divisas en un mes tras la llegada del FMI

Hace 54 minutos
Agostina Páez expresó su preocupación por la causa y dijo que lo que más desea es volver al país.

Habló Agostina Páez, la abogada argentina detenida en Brasil y acusó a un policía de hacerla "padecer todo el tiempo"

Hace 1 hora