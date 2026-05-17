17 de mayo de 2026 Inicio
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Tragedia en Córdoba: un incendio fatal dejó dos muertos y dos personas internadas

El fuego consumió una vivienda en Saldán y provocó la muerte de un niño de seis años y una mujer de 47. Un hombre y una anciana permanecen hospitalizados en estado delicado mientras investigan las causas del siniestro.

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Tragedia en Córdoba: un incendio fatal dejó dos muertos y dos personas internadas

Tragedia en Córdoba: un incendio fatal dejó dos muertos y dos personas internadas

Un niño de seis años y una mujer de 47 murieron tras un incendio ocurrido el sábado en una vivienda de la localidad cordobesa de Saldán. Además, otros dos integrantes de la familia debieron ser internados y permanecen bajo observación médica.

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El episodio ocurrió cerca de las 17:40 en una casa ubicada sobre avenida Eva Perón al 200, en el barrio Luis de Tejeda, a pocos kilómetros de la ciudad de Córdoba. Según las primeras informaciones, las llamas avanzaron rápidamente y una intensa humareda atrapó a los ocupantes dentro del inmueble.

Un hombre de 44 años tuvo que ser asistido y reanimado por una intoxicación con monóxido de carbono antes de ser trasladado al Instituto del Quemado, mientras que lo otros afectados fueron derivados a un centro de salud cercano. Allí los médicos confirmaron el fallecimiento del menor y de la mujer a raíz de las graves quemaduras y complicaciones respiratorias sufridas durante el incendio. En tanto, una mujer de 86 años continúa internada en terapia intensiva con pronóstico reservado.

Peritos trabajan ahora para establecer cómo se originó el fuego. La tragedia generó fuerte conmoción en la región, que días atrás también había quedado impactada por otro incendio doméstico fatal en Salsipuedes, donde murió una niña de tres años.

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