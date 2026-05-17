Tragedia en Córdoba: un incendio fatal dejó dos muertos y dos personas internadas El fuego consumió una vivienda en Saldán y provocó la muerte de un niño de seis años y una mujer de 47. Un hombre y una anciana permanecen hospitalizados en estado delicado mientras investigan las causas del siniestro. Por Agregar C5N en









Tragedia en Córdoba: un incendio fatal dejó dos muertos y dos personas internadas

Un niño de seis años y una mujer de 47 murieron tras un incendio ocurrido el sábado en una vivienda de la localidad cordobesa de Saldán. Además, otros dos integrantes de la familia debieron ser internados y permanecen bajo observación médica.

El episodio ocurrió cerca de las 17:40 en una casa ubicada sobre avenida Eva Perón al 200, en el barrio Luis de Tejeda, a pocos kilómetros de la ciudad de Córdoba. Según las primeras informaciones, las llamas avanzaron rápidamente y una intensa humareda atrapó a los ocupantes dentro del inmueble.

Un hombre de 44 años tuvo que ser asistido y reanimado por una intoxicación con monóxido de carbono antes de ser trasladado al Instituto del Quemado, mientras que lo otros afectados fueron derivados a un centro de salud cercano. Allí los médicos confirmaron el fallecimiento del menor y de la mujer a raíz de las graves quemaduras y complicaciones respiratorias sufridas durante el incendio. En tanto, una mujer de 86 años continúa internada en terapia intensiva con pronóstico reservado.