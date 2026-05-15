Tradición, música y gastronomía: esta es la escapada ideal para hacer cerca de Buenos Aires y disfrutar un día de campo En el pueblo bonaerense de Magdalena se están preparando para vivir una nueva y especial edición de la fiesta del cordero. Por Agregar C5N en









Una nueva edición de la fiesta del cordero en Magdalena.

En el pueblo bonaerense de Magdalena se están preparando para vivir una nueva y especial edición de la fiesta del cordero.

Una propuesta ideal para hacer una escapada en familia y con amigos el fin de semana largo siguiente, más precisamente el 24 de mayo de 2026.

El plato fuerte será la cocción en simultáneo de una numerosa cantidad de corderos, más precisamente de cien, viendo como se cocinan y llegan al punto máximo de exquisitez.

También contará con pruebas de riendas, destrezas criollas y muestras de mansedumbre, música en vivo, una cantina, puestos gastronómicos y feria tradicionalista y un gran pericón nacional abierto. En el pueblo bonaerense de Magdalena se están preparando para vivir una nueva y especial edición de la fiesta del cordero, una propuesta ideal para hacer una escapada en familia y con amigos el fin de semana largo siguiente, más precisamente el 24 de mayo de 2026.

A pura tradición, música y gastronomía, la jornada comenzará a las 10 de la mañana y se extenderá hasta la noche, habrá diferentes stands de comidas tradicionales de nuestro país, variedades de platos que no te podés perder. Este encuentro se llevará a cabo en el Centro Tradicionalista Gauchos de Magdalena y puede asistir todo aquel que quiera y le interese el evento.

El plato fuerte será la cocción en simultáneo de una numerosa cantidad de corderos, más precisamente de cien, viendo como se cocinan y llegan al punto máximo de exquisitez. Los organizadores se preparan para darle la bienvenida a ciudadanos de distintas parte de Argentina, más que nada vecinos de la zona, La Plata y Buenos Aires. A continuación te contamos con más detalles de esta escapada perfecta para disfrutar un día de campo cerca de la Capital.

Cómo es la escapada perfecta para disfrutar un día de campo cerca de Buenos Aires La escapada ideal para el fin de largo del 24 de mayo, consta justamente de la Fiesta del cordero, donde habrá muchos puestos de gastronomía argentina, folklore y tradición en un solo lugar, en Magdalena, muy cerca de la capital de nuestro país.

La grilla artística incluirá la presentaciones de diversos referentes del folklore, como Germán Montes, Majuma y La Fogonera, junto con grupos locales que animarán festivamente la jornada de la gran puesta en exposición de la cocción de cien corderos que estará a la vista de todo el público visitante.

fiesta del cordero1 También contará con pruebas de riendas, destrezas criollas y muestras de mansedumbre, música en vivo, una cantina, puestos gastronómicos y feria tradicionalista y un gran pericón nacional abierto a la participación de la gente que se encuentre en el lugar. Este evento se perfila como una opción atractiva para quienes buscan desconectarse del bullicio de la ciudad y sumergirse, por un día, en las tradiciones bonaerenses. Será una extensa jornada para disfrutar que vale la pena vivenciar. fiesta del cordero